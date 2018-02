Vice Industry Token recueille 22 millions de dollars US en moins de 24 heures







La société bouscule le monde des ICO avec des inscriptions sur liste blanche payantes et des contrats de remboursement de tokens

Vice Industry Token Inc., une société basée sur la blockchain, a recueilli 22 millions de dollars US en moins de 24 heures après le lancement de la vente groupée de son token Vice Industry Token (VIT).

Cette nouvelle plateforme basée sur la blockchain et consacrée à l'industrie du divertissement pour adultes récompense les fans qui regardent du contenu en leur offrant des tokens VIT. Les spectateurs peuvent échanger les tokens contre des réductions pour du contenu premium et d'autres services sur des sites web de premier plan. Les partenaires de Vice Industry incluent deux marques de renom de l'industrie, Penthouse et Exxxtasy.

« Nous nous réjouissons de voir la réponse positive à l'égard de notre plateforme novatrice à travers notre vente de tokens », a déclaré Stuart Duncan, fondateur et PDG de Vice Industry Token Inc. « Le soutien de notre communauté est la clé de notre succès, et ce n'est que le début. »

Alors que le paysage médiatique est du plus en plus saturé de contenu, la concurrence pour capter l'attention des spectateurs se fait de plus en plus rude, et les revenus publicitaires ont chuté. Stuart Duncan est d'avis que le modèle actuel, basé sur du contenu sponsorisé, est dépassé.

La plateforme Vice Industry Token mise sur la nouvelle « économie de l'attention », qui reconnaît que l'attention des gens est une ressource rare et précieuse. La plateforme permet aux éditeurs de contenu de s'impliquer activement auprès des spectateurs en les récompensant par des tokens VIT pour leur attention véritable et leur engagement authentique.

« En pratique, les producteurs de contenu créent leur propre argent et leur propre économie pour leur communauté. De grands producteurs internationaux de contenus pour adultes ont décidé qu'une monnaie communautaire était tout aussi valable qu'une monnaie ordinaire pour leur activité. C'est là que la blockchain entre en jeu », a déclaré Duncan.

Dans le but de lutter contre la domination des « baleines » dans son ICO et de permettre à ses importants soutiens communautaires d'avoir la meilleure chance possible de participer à sa vente de tokens, Vice Industry a mis au point un système de réservation sur liste blanche pour sa vente de tokens.

Les participants paient un montant fractionnaire basé sur la valeur totale des tokens qu'ils comptent acheter. Le processus a été mis en place afin de protéger les contributeurs qui se ruent souvent pour s'inscrire à des listes blanches submergées de demandes et qui ne leur permettent pas nécessairement de participer ou qui leur offrent autrement un montant de contribution dérisoire. Vingt-quatre heures après l'annonce des frais de réservation, la société avait déjà reçu plus de 200 000 $ de paiements pour l'inscription sur cette liste blanche.

« Nous croyons que le modèle de frais de réservation pour la vente de tokens sur liste blanche aide à remettre la vaste majorité des acheteurs sur un pied d'égalité », a déclaré Duncan. « Nous espérons que le reste de l'industrie suivra notre exemple. »

Autre première dans l'industrie, le contrat de vente des tokens VIT inclut également une fonctionnalité de remboursement unique, permettant aux contributeurs de récupérer leurs tokens de substitution, qui seront immédiatement reversés dans le portefeuille Ethereum du client, ou de demander un remboursement.

À propos de Vice Industry Token Inc.

Vice Industry Token Inc. est une plateforme décentralisée basée sur la blockchain et un token cryptographique pour l'industrie du divertissement pour adultes qui permet aux producteurs de monétiser leur contenu de manière plus efficace en récompensant les spectateurs pour leur attention. https://vicetoken.com/

