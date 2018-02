Avis aux médias - Centre de communication santé d'Urgences-santé - Deux journées de grève supplémentaires des répartiteurs, répartitrices et employé-es de bureau les 22 et 23 février







MONTRÉAL, le 21 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités à un point de presse donné lors d'un rassemblement des 210 grévistes de la Corporation d'Urgences-santé devant l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à Laval, le jeudi 22 février à midi.

Dénonçant des reculs dans leurs conditions de travail et l'absence de volonté d'Urgences-santé de régler leur convention collective échue depuis près de trois ans, ces répartitrices, répartiteurs et employé-es de bureaux du centre de communication veulent attirer l'attention sur leurs difficultés au travail. Parmi elles, notons l'extrême détresse psychologique, le temps supplémentaire obligatoire, les difficultés d'attraction et de rétention de la main-d'oeuvre.

Ces syndiqué-es vont manifester devant l'Hôpital de la Cité-de-la-santé pour sensibiliser également les cadres du milieu hospitalier qui siègent au conseil d'administration d'Urgences-santé.

Seront présentes les personnes suivantes :

Martin Joly , président du SEUS (FSSS-CSN)

, président du SEUS (FSSS-CSN) Josée Marcotte, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Manon Perron , secrétaire générale du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

Quoi : Point de presse du SEUS (FSSS-CSN) Quand : Jeudi 22 février à midi Où : 1755, boulevard René-Laennec, Laval, H7M 3L9

