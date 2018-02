/C O R R E C T I O N de la source -- Communauté métropolitaine de Montréal/







Dans l'avis aux médias - Discours inaugural de la nouvelle présidente de la CMM, Valérie Plante, diffusé le 20 février 2018 par Communauté métropolitaine de Montréal sur le fil de presse CNW, la compagnie avise que l'heure de l'événement a changé. L'événement aura lieu à 10 h 15. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Changement d'heure - Discours inaugural de la nouvelle présidente de la CMM, Mme Valérie Plante

MONTRÉAL, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, convie les représentants des médias à assister au « Discours inaugural » qu'elle prononcera à titre de nouvelle présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et au cours duquel seront présentées les priorités d'action de la Communauté pour 2018.

Date : Jeudi, le 22 février 2018



Heure : AVIS DE CHANGEMENT D'HEURE

10 h 15 (et non pas 11 h)



Endroit : Auditorium Symposia

Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield

Montréal (Québec) H3A 3R8

(Métro Peel)

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit près de 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

