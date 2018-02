Fleet Complete booste le secteur mondial des véhicules connectés avec CONNVEX - Un écosystème de véhicules connectés







La société lance une plateforme IdO unique, basée sur le cloud, mise au point pour transformer la fourniture de solutions par le biais de partenariats multi-dimensionnels entre acteurs de l'industrie

Fleet Complete, le prestataire mondial de solutions IdO connaissant la croissance la plus rapide dans le secteur du véhicule utilitaire connecté a lancé CONNVEX - la plateforme mondiale d'écosystème de véhicule connecté la plus innovante et évolutive, conçue pour accélérer l'apparition et l'adoption de technologies de véhicules connectés. Ceci inaugure une nouvelle ère dans l'évolution de l'IdO pour les flottes, qui permet aux différents intervenants d'exploiter une infrastructure cloud innovante, des analyses prédictives et une expertise de la télématique pour une augmentation optimale de la valeur de l'utilisateur final. Cela va apporter des solutions de transformation non seulement aux propriétaires de flotte mais également fabricants d'équipements d'origine (OEM), fournisseurs de systèmes, participants du marché secondaire, gouvernements, municipalités, institutions financières et de nombreux autres groupes concernés.

Plate-forme cloud de pointe, CONNVEX permet une collaboration sans précédent de ressources, dans un écosystème mutuellement bénéfique. Elle améliore de manière significative l'apport de solutions et de nouveaux modèles commerciaux, en particulier dans les domaines de la conduite autonome, la mobilité du fret et l'infrastructure de la ville intelligente. Par la convergence de données agrégées et d'analyses fondées sur l'IA, CONNVEX fournit à tous les participants un apprentissage en profondeur et un aperçu inégalé qui est essentiel à la conception et au développement d'offres de solutions uniques. Tout cela englobe des diagnostics et des pronostics à distance, une sécurité et des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), le covoiturage, la mobilité du véhicule électrique, le courtage de fret numérique et des services de télématique vidéo, la gestion des ressources mobiles, pour ne citer que ceux-là. Chaque application de CONNVEX est conçue pour enregistrer des dépenses d'exploitation et améliorer les possibilités de génération de revenus des utilisateurs finaux.

« Nous sommes très heureux de lancer cette plate-forme de transformation qui ouvre la voie au secteur des véhicules connectés », commente Tony Lourakis, fondateur et PDG de Fleet Complete. « CONNVEX a exploité la propriété intellectuelle collective de Fleet Complete et de nos partenaires pour offrir des analyses et des solutions puissantes basées sur le cloud aux entreprises, tous types et tailles confondus. Il permet la création conjointe de nouveaux flux de revenus et de possibilités pour le plus grand nombre possible de participants de l'industrie. Cela va affecter tout un chacun à tous les niveaux, en transformant la mobilité telle que nous la connaissons. »

CONNVEX a déjà fait grand bruit dans l'industrie des véhicules connectés, en favorisant des partenariats actuels et à venir. Il est maintenant exploité notamment par de grands constructeurs automobiles mondiaux, des fabricants d'équipement d'origine, des fournisseurs des principaux systèmes et composants de véhicule, villes, fournisseurs de services de navigation aérienne et flottes. De nouvelles productions ont déjà été mises en oeuvre et d'autres annonces seront faites dans un avenir proche.

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de solutions essentielles de gestion de flottes, d'actifs et d'effectifs mobiles dans le secteur de l'Internet des objets. L'entreprise est au service de plus de 400 000 abonnés et plus de 30 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. L'entreprise entretient des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et Deutsche Telekom (T-Mobile dans plusieurs pays européens. Elle demeure l'une des entreprises dont la croissance est la plus rapide à l'échelle mondiale, ayant remporté de nombreux prix pour l'innovation et la croissance. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.fleetcomplete.com

