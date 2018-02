Invitation aux médias - La CSN presse Ottawa d'agir pour mettre fin au « trou noir » de l'assurance-emploi







MONTRÉAL, le 21 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités à une conférence de presse le jeudi 22 février 2018 à 9 h 15 , au cours de laquelle Jacques Létourneau, président de la CSN, Jean Lacharité, vice-président, et des représentants des conseils centraux de l'est du Québec feront le point sur la question du « trou noir » de l'assurance-emploi. Ils interpelleront également le gouvernement fédéral pour qu'il mette en place des mesures favorables aux chômeuses et chômeurs touchés.

Le « trou noir » de l'assurance-emploi est une problématique qui affecte surtout les travailleuses et les travailleurs saisonniers. Cette année, le « trou noir » est particulièrement long en raison des taux de chômage dans les régions de l'est du Québec et des règles de calcul de l'assurance-emploi. La CSN s'est mobilisée sur cet enjeu et a multiplié les actions, dont des occupations de bureaux, notamment dans l'est du Québec, en partenariat avec de nombreux autres groupes syndicaux ou de chômeurs du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Quand : Jeudi 22 février 2018 à 9 h 15



Où : Siège social de la CSN, 1601, avenue De Lorimier, salle de presse,

local 1700, stationnement accessible par la rue Logan



Qui : Jacques Létourneau, président de la CSN

Jean Lacharité, vice-président de la CSN

Guillaume Tremblay, président du conseil central de la Côte-Nord-CSN

Anatole Chiasson, président du conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine-CSN

Nancy Legendre, présidente du Conseil central du Bas Saint-Laurent-CSN

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 21 février 2018 à 17:27 et diffusé par :