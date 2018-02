Avez-vous été invité à utiliser Produire ma déclaration? Vous pourriez être admissible à faire vos impôts par téléphone!







OTTAWA, le 21. févr. 2018 /CNW/ -

Le saviez-vous?

Si vous avez reçu une lettre de l'Agence du revenu du Canada (ARC) vous invitant à utiliser Produire ma déclaration, vous pourriez être admissible à notre nouveau service gratuit pour produire votre déclaration de revenus et de prestations par téléphone.

Produire ma déclaration

Le nouveau service, appelé Produire ma déclaration, permet aux Canadiens admissibles, qui ont un faible revenu ou un revenu fixe et dont la situation financière demeure inchangée d'une année à l'autre, de produire leur déclaration de revenus et de prestations au moyen d'un service téléphonique automatisé. Vous n'avez qu'à fournir certains renseignements personnels et à répondre à une série de courtes questions par téléphone. Les Canadiens admissibles à ce service recevront une lettre d'invitation personnalisée d'ici la mi-février 2018.

Utiliser le service Produire ma déclaration, c'est rapide, facile et sécurisé! La lettre d'invitation vous guidera à travers les étapes nécessaires pour utiliser le service afin de produire une déclaration. Il n'y a pas de formulaires papier à remplir ni de calculs à faire.

Le service utilise les renseignements que l'ARC a dans ses dossiers au moment de l'appel, ainsi que les réponses fournies lors de l'appel téléphonique automatisé, pour remplir et soumettre votre déclaration de revenus et de prestations. Il tient également compte de l'ensemble des déductions, prestations et crédits auxquels vous avez droit.

Les particuliers admissibles pourront commencer à utiliser Produire ma déclaration à compter du 26 février 2018. Il sera offert 21 heures par jour, tous les jours, de 6 h à 3 h (heure de l'Est), jusqu'au 30 avril 2018.

Le service Produire ma déclaration n'est qu'un moyen de plus que l'ARC a mis en place pour que les Canadiens puissent faire leurs impôts plus facilement, en particulier ceux qui ont un revenu faible ou fixe et dont la situation financière demeure inchangée d'une année à l'autre.

Pour en savoir plus sur le service, allez à Produire ma déclaration.

