IAMGOLD annonce des améliorations considérables des résultats de fin d'exercice 2017, y compris la production et les coûts de maintien tout inclus, et franchit des étapes stratégiques importantes pour assurer sa croissance continue

Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

Veuillez consulter le rapport de gestion et les états financiers consolidés annuels audités au 31 décembre 2017 pour de plus amples renseignements.

TORONTO, le 21 févr. 2018 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou « la Société ») présente ses résultats financiers consolidés et ses résultats d'exploitation du quatrième trimestre et de l'exercice terminés le 31 décembre 2017.

« L'année 2017 est marquée de réalisations extraordinaires, a déclaré le président et chef de la direction d'IAMGOLD, Steve Letwin. Une solide performance opérationnelle, comprenant une production record à Essakane et la poursuite des améliorations de coûts qui ont engendré une hausse de 50 % du profit brut et des liquidités de 1 milliard $ à la fin de l'exercice. Les résultats de la prospection ont été et continuent d'être exceptionnels. Les réserves aurifères ont augmenté de 86 % à 14,5 millions d'onces, puisque Rosebel et Côté Gold ont enregistré d'importantes hausses, et une estimation des réserves de 1,4 million d'onces a été réalisée à notre projet Boto. Les récents résultats de la préfaisabilité de Boto indiquent un potentiel d'une mine à longue durée de vie et à faibles coûts. À mesure que nous exécutons notre stratégie d'augmenter la valeur nette de l'actif par action, nos principaux actifs s'avèrent être d'importants catalyseurs de croissance. Le mois dernier, nous avons obtenu les droits d'exploration de Brokolonko près de Saramacca, une autre étape importante de notre stratégie de consolidation à Rosebel. En 2019, Saramacca devrait entrer en production et la lixiviation en tas à Essakane pourrait démarrer peu après. La production devrait continuer de s'accroître pour atteindre la pleine production à Westwood en 2020, et celle de Côté Gold devrait potentiellement commencer en 2021. »

Faits saillants de 2017

Performance opérationnelle

La production aurifère attribuable de 882 000 onces se situait au haut de la fourchette des prévisions, en hausse de 8 % par rapport à 2016.

La production provenant des sites dont la Société est propriétaire-exploitant a augmenté de 11 % comparativement à 2016, incluant une production record à Essakane.

La production d'or attribuable s'élevait à 871 000 onces, en hausse de 8 % par rapport à 2016.

Le coût des ventes 1 s'élevait à 783 $ par once vendue, en baisse de 11 $ par once par rapport à 2016.

s'élevait à 783 $ par once vendue, en baisse de 11 $ par once par rapport à 2016. Les coûts de maintien tout inclus 2 se chiffraient à 1 003 $ par once vendue, en baisse de 54 $ par once par rapport à 2016.

se chiffraient à 1 003 $ par once vendue, en baisse de 54 $ par once par rapport à 2016. Le total des coûts décaissés 2 représentait 755 $ par once produite, en hausse de 16 $ par once comparativement à 2016.

représentait 755 $ par once produite, en hausse de 16 $ par once comparativement à 2016. La marge sur l'or 2 s'élevait à 506 $ par once, quasi inchangée par rapport à 2016.

s'élevait à 506 $ par once, quasi inchangée par rapport à 2016. Les coûts en immobilisations de 220,5 millions $ correspondaient aux prévisions de 225 millions $, ±5 %.

Résultats financiers

Les produits de 1 094,9 millions $ étaient en hausse de 11 % par rapport à 2016.

Le profit brut de 152,9 millions $ était en hausse de 50 % par rapport à 2016.

Le profit net attribuable aux porteurs de capitaux propres s'élevait à 501,6 millions $ (1,08 $ par action), en hausse par rapport aux 449,0 millions $ (0,95 $ par action) en 2016 principalement en raison des reprises de perte de valeur au projet Côté Gold et à la mine Rosebel.

Le profit net rajusté 2 attribuable aux porteurs de capitaux propres de 29,3 millions $ (0,06 $ par action 2 ) s'est accru de 25,4 millions $ (0,05 $ par action) comparativement à 2016.

attribuable aux porteurs de capitaux propres de 29,3 millions $ (0,06 $ par action ) s'est accru de 25,4 millions $ (0,05 $ par action) comparativement à 2016. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation s'élevait à 295,3 millions $, en baisse de 15,8 millions $ comparativement à 2016.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement 2 s'élevait à 294,0 millions $, en hausse de 2,5 millions $ par rapport à 2016.

s'élevait à 294,0 millions $, en hausse de 2,5 millions $ par rapport à 2016. La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme dans des instruments du marché monétaire et la trésorerie affectée se chiffraient à 815,8 millions $ au 31 décembre 2017, en hausse de 53,1 millions $ comparativement au 31 décembre 2016.

Développements stratégiques

Au 31 décembre 2017, les réserves prouvées et probables attribuables totalisaient 14,5 millions d'onces, en hausse de 86 % par rapport à la fin de 2016. Les ressources mesurées et indiquées attribuables (incluant les réserves) s'élevaient à 24,7 millions d'onces et les ressources présumées attribuables totalisaient 8,8 millions d'onces, en hausse de 6 % et de 44 % respectivement, comparativement à la fin de 2016.

Les réserves attribuables à Rosebel ont augmenté de 69 % à 3,3 millions d'onces au 31 décembre 2017, comparativement à la fin de 2016 reflétant l'optimisation du plan minier et des réductions de coûts ayant donné accès à des onces additionnelles.

La première estimation des ressources déclarée du gisement aurifère Saramacca près de la mine Rosebel comprend 1,0 million d'onces indiquées d'une teneur de 2,20 g Au/t et 0,5 million d'onces présumées d'une teneur de 1,18 g Au/t (sur une base à 100 %). Les résultats de forage de définition et d'expansion subséquents indiquent des intersections additionnelles à teneur élevée. Les principaux résultats comprenaient : 39,0 mètres d'une teneur de 3,47 g Au/t, 34,5 mètres d'une teneur de 4,50 g Au/t et 6,0 mètres d'une teneur de 67,39 g Au/t. Ces résultats ainsi que les résultats de forage restants seront intégrés dans une mise à jour du modèle de la ressource en 2018.

de 2,20 g Au/t et 0,5 million d'onces présumées d'une de 1,18 g Au/t (sur une base à 100 %). Les résultats de forage de définition et d'expansion subséquents indiquent des intersections additionnelles à élevée. Les principaux résultats comprenaient : 39,0 mètres d'une de 3,47 g Au/t, 34,5 mètres d'une de 4,50 g Au/t et 6,0 mètres d'une de 67,39 g Au/t. Ces résultats ainsi que les résultats de forage restants seront intégrés dans une mise à jour du modèle de la ressource en 2018. L'étude de préfaisabilité au projet Côté Gold a été réalisée. Les principaux résultats comprenaient la conversion de 3,8 millions d'onces attribuables de ressources en réserves probables et une durée de vie de la mine de 17 ans comportant une production moyenne annuelle attribuable de 207 000 onces et des coûts de maintien tout inclus de 689 $ par once vendue sur la durée de vie de la mine.

La Société a conclu la vente d'une participation de 30 % dans le projet Côté Gold à Sumitomo Metal Mining pour la somme de 195 millions $ et la création d'une coentreprise (70 % et 30 %).

La Société détient une participation de 100 % dans Merrex Gold, obtenant une participation de 100 % dans le projet Siribaya au Mali .

. La production a repris à un niveau normal à Westwood.

La modification de la facilité de crédit a prolongé son échéance de deux ans jusqu'en mars 2022 selon des modalités plus favorables qu'auparavant et donne l'option d'ajouter 100 millions $ à l'engagement de 250 millions $ déjà existant.

Le refinancement des billets de premier rang a réduit la dette à long terme et prolongé son échéance de cinq ans jusqu'en 2025.

Après la fin de l'exercice

Le gouvernement du Suriname a accordé les droits d'exploration sur la propriété Brokolonko située juste au nord-ouest de Saramacca qui semble se trouver sur la même minéralisation que Saramacca.

IAMGOLD a annoncé des résultats de sondage à teneurs élevées à l'issue de son programme de forage de 2017 au gisement Diakha du projet Siribaya au Mali . Les principaux résultats des forages de définition comprenaient 18,0 mètres d'une teneur de 11,06 g Au/t, incluant 6,0 mètres d'une teneur de 32,45 g Au/t; et les résultats du forage d'expansion comprenaient 16,0 mètres d'une teneur de 7,65 g Au/t, incluant 4,0 mètres d'une teneur de 28,94 g Au/t.

. Les principaux résultats des forages de définition comprenaient 18,0 mètres d'une de 11,06 g Au/t, incluant 6,0 mètres d'une de 32,45 g Au/t; et les résultats du forage d'expansion comprenaient 16,0 mètres d'une de 7,65 g Au/t, incluant 4,0 mètres d'une de 28,94 g Au/t. La Société a annoncé des résultats positifs découlant de l'étude de préfaisabilité effectuée au projet Boto au Sénégal. Au 31 décembre 2017, Boto avait des réserves probables estimées à 1,4 million d'onces d'une teneur de 1,64 g Au/t. Les ressources indiquées (comprenant les réserves) ont augmenté de 23 % à 1,9 million d'onces d'une teneur de 1,60 g Au/t et les ressources présumées ont augmenté de 375 % à 594 000 onces d'une teneur de 1,66 g Au/t depuis la fin de 2016. Les principaux résultats de la préfaisabilité comprenaient une durée de vie de la mine de 13,5 ans comportant une production moyenne annuelle sur la durée de vie de la mine de près de 100 000 onces et des coûts de maintien tout inclus de 829 $ par once vendue. Une étude de faisabilité a été entamée.

Prochains catalyseurs de croissance

Une estimation préliminaire des réserves à Saramacca est prévue au second semestre de 2018 ; l'intégration de celle-ci aux ressources de Rosebel est prévue commencer en 2018 et la production au deuxième semestre de 2019.

la production au deuxième semestre de 2019. L'étude de préfaisabilité en cours au projet de lixiviation en tas à Essakane devrait être terminée au deuxième trimestre de 2018.

La mise en service du module d'oxygène pour améliorer la récupération à Essakane devrait être terminée à la fin de 2018.

L'achèvement de la centrale d'énergie solaire de 15 mégawatts-crête à Essakane est prévu à la fin du premier trimestre de 2018.

L'achèvement de l'étude de faisabilité à Boto est prévu au second semestre de 2018.

L'accroissement de la production de Westwood devrait atteindre la pleine production d'ici 2020.

L'étude de faisabilité de Côté Gold devrait être terminée au premier semestre de 2019 et la production potentielle devrait commencer en 2021.

la production potentielle devrait commencer en 2021. Il y aura des programmes d'exploration d'expansion à Saramacca et aux indices satellites à Essakane.

Davantage de prospection est prévue à Brokolonko pour confirmer la minéralisation et la faire passer au stade de ressources.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS ET DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION







Trois mois terminés

le 31 décembre Exercices terminés

le 31 décembre Résultats financiers (millions $, sauf indication contraire) 2017

2016

2017

2016

Produits 291,1 $ 252,5 $ 1 094,9 $ 987,1 $ Coût des ventes 250,0 $ 233,4 $ 942,0 $ 884,9 $ Profit brut 41,1 $ 19,1 $ 152,9 $ 102,2 $ Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD (17,7) $ (5,3) $ 501,6 $ 52,6 $ Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres ($/action) (0,04) $ (0,01 $ 1,08 $ 0,13 $ Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD1 (13,8) $ 3,3 $ 29,3 $ 3,9 $ Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres ($/action)1 (0,03) $ 0,01 $ 0,06 $ 0,01 $ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 65,2 $ 63,8 $ 295,3 $ 311,1 $ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement1 68,2 $ 62,6 $ 294,0 $ 291,5 $ Importantes statistiques d'exploitation





Ventes d'or - attribuables (milliers d'onces) 230

218

871

808

Production aurifère - attribuable (milliers d'onces) 228

215

882

813

Prix moyen réalisé de l'or1 ($/once) 1 277 $ 1 190 $ 1 261 $ 1 244 $ Coût des ventes2 ($/once) 802 $ 784 $ 783 $ 794 $ Total des coûts décaissés1 ($/once) 751 $ 740 $ 755 $ 739 $ Coûts de maintien tout inclus1 ($/once) 1 071 $ 995 $ 1 003 $ 1 057 $ Marge sur l'or1 ($/once) 526 $ 450 $ 506 $ 505 $





1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion. 2 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, comme indiqué à la note 37 des états financiers consolidés annuels de la Société, est sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel) et n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE 2017 ET DU QUATRIÈME TRIMESTRE



Rendement financier

Les produits de 2017 totalisaient 1 094,9 millions $, en hausse de 107,8 millions $ ou de 11 % par rapport à 2016, principalement en raison du volume supérieur des ventes à Westwood (70,6 millions $), à Essakane (11,9 millions $), et à Rosebel (9,6 millions $), jumelé à des prix réalisés de l'or supérieurs (14,5 millions $). Les produits au quatrième trimestre de 2017 totalisaient 291,1 millions $, en hausse de 38,6 millions $ ou de 15 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison du volume supérieur des ventes à Westwood (21,0 millions $) et à Essakane (4,8 millions $), et un prix réalisé de l'or accru (19,9 millions $), en partie contrebalancé par des ventes inférieures à Rosebel (7,6 millions $).

Le coût des ventes en 2017 s'élevait à 942,0 millions $, en hausse de 57,1 millions $ ou de 6 % par rapport à 2016. La hausse provenait des coûts d'exploitation supérieurs (52,1 millions $), de l'amortissement plus élevé (4,1 millions $) et des frais de redevances supérieurs (0,9 million $). Les coûts d'exploitation étaient supérieurs principalement en raison d'une hausse de 73 000 onces attribuables des ventes aux sites où IAMGOLD est propriétaire-exploitant, comprenant les ventes qui ont pratiquement doublé à Westwood et des ventes supérieures à Rosebel et à Essakane. Le coût des ventes au quatrième trimestre de 2017 se chiffrait à 250,0 millions $, soit 16,6 millions $ ou 7 % de plus qu'à la même période de l'exercice précédent. L'augmentation était attribuable à des coûts d'exploitation supérieurs (16,1 millions $) et à des frais de redevances supérieurs (0,5 million $) et à l'amortissement qui est demeuré le même. Les coûts d'exploitation étaient supérieurs en raison d'une hausse de 15 000 onces attribuables des ventes, y compris Westwood dont les ventes ont doublé par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La charge d'amortissement en 2017 s'élevait à 265,4 millions $ d'onces, en hausse de 4,1 millions $ par rapport à 2016, principalement en raison de l'amortissement accru des frais de découverture capitalisés et d'une production supérieure, en partie contrebalancés par une charge d'amortissement moindre à Rosebel en raison de l'accroissement des réserves. La charge d'amortissement au quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 68,2 millions $, inchangée par rapport à la même période de l'exercice précédent principalement en raison de l'accroissement des réserves à Rosebel contrebalancé par l'amortissement supérieur des frais de découverture capitalisés.

La charge d'impôts sur les résultats en 2017 s'élevait à 97,6 millions $, en hausse de 64,2 millions $ par rapport à 2016. La charge d'impôts de 2017 incluait une charge d'impôts exigibles de 59,7 millions $ (21,7 millions $ en 2016) et une charge d'impôts différés de 37,9 millions $ (11,7 millions $ en 2016). L'augmentation de la charge d'impôts en 2017 s'expliquait principalement par la différence entre les niveaux de résultats imposables d'une période par rapport à l'autre dans les territoires où la Société exerce ses activités et les modifications des actifs et passifs d'impôts différés attribuables aux reprises de pertes de valeur.

une charge d'impôts différés de 37,9 millions $ (11,7 millions $ en 2016). L'augmentation de la charge d'impôts en 2017 s'expliquait principalement par la différence entre les niveaux de résultats imposables d'une période par rapport à l'autre dans les territoires où la Société exerce ses activités et les modifications des actifs et passifs d'impôts différés attribuables aux reprises de pertes de valeur. Le profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres en 2017 s'élevait à 501,6 millions $ (1,08 $ par action), représentant une hausse de 449,0 millions $ (0,95 $ par action) par rapport à 2016. La hausse était attribuable aux reprises de pertes de valeur liées au projet Côté Gold et à la mine Rosebel (524,1 millions $), et à un profit brut supérieur (50,7 millions $), en partie contrebalancés par le gain sur la vente de lingots d'or en 2016 (72,9 millions $) et des charges accrues d'impôts sur les résultats (64,2 millions $) en 2017. La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres au quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 17,7 millions $ (0,04 $ par action), en hausse de 12,4 millions $ (0,03 $ par action) par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'augmentation provenait de la charge accrue d'impôts sur les résultats (31,3 millions $), partiellement contrebalancée par une portion plus élevée des profits nets provenant des participations dans des entreprises associées et coentreprises (6,2 millions $), des pertes de change moindres (4,7 millions $), des produits accrus d'intérêts et autres placements (3,6 millions $) et des coûts de financement moindres (2,2 millions $).

Le profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres 2 en 2017 se chiffrait à 29,3 millions $ (0,06 $ par action 2 ), soit une hausse de 25,4 millions $ (0,05 $ par action 2 ) comparativement à 2016. La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres au quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 13,8 millions $ (0,03 $ par action 2 ), par rapport au profit net attribuable aux porteurs de capitaux propres de 3,3 millions $ (0,01 $ par action 2 ) à la même période de l'exercice précédent.

en 2017 se chiffrait à 29,3 millions $ (0,06 $ par action ), soit une hausse de 25,4 millions $ (0,05 $ par action ) comparativement à 2016. La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres au quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 13,8 millions $ (0,03 $ par action ), par rapport au profit net attribuable aux porteurs de capitaux propres de 3,3 millions $ (0,01 $ par action ) à la même période de l'exercice précédent. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation en 2017 s'élevait à 295,3 millions $, en baisse de 15,8 millions $ par rapport à 2016. Cette baisse était attribuable à une hausse des impôts sur les résultats payés (33,7 millions $) et aux variations d'éléments du fonds de roulement hors trésorerie (18,3 millions $), en partie contrebalancées par un profit supérieur après les ajustements hors trésorerie (36,8 millions $). La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation au quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 65,2 millions $, en hausse de 1,4 million $ comparativement à la même période de l'exercice précédent.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement2 s'élevait à 294,0 millions $ en 2017, en hausse de 2,5 millions $ par rapport à 2016. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement2 au quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 68,2 millions $, en hausse de 5,6 millions $ par rapport à la même période de l'année précédente.

Situation financière

La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme dans des instruments du marché monétaire et la trésorerie affectée se chiffraient à 815,8 millions $ au 31 décembre 2017, en hausse de 53,1 millions $ par rapport au 31 décembre 2016. Cette hausse provenait principalement du produit net issu de l'émission des billets de premier rang au taux de 7 % (393,6 millions $) qui prolonge l'échéance de la dette de 5 ans jusqu'en 2025. L'accent continu mis sur l'amélioration des coûts a contribué à générer 295,3 millions $ en trésorerie provenant des activités d'exploitation. De plus, la Société a reçu le produit net de la vente d'une participation de 30 % dans le projet Côté Gold en vue de créer une coentreprise avec Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (96,5 millions $). La Société a aussi reçu le produit de l'émission d'actions accréditives (15,1 millions $). L'augmentation a été en partie contrebalancée par le rachat de billets de premier rang au taux de 6,75 % (505,6 millions $), et les coûts en immobilisations et en actifs de prospection et d'évaluation, y compris les coûts d'emprunts capitalisés (234,5 millions $).

Production et coûts

La production aurifère attribuable, comprenant les activités des coentreprises, s'élevait à 882 000 onces en 2017, en hausse de 69 000 onces comparativement à 2016. Cette hausse provenait de l'accroissement continu de la production à Westwood (60 000 onces) et du débit meilleur à Essakane (12 000 onces) et à Rosebel (6 000 onces), en partie contrebalancés par les teneurs moindres à Sadiola (7 000 onces) et la fermeture de Yatéla (2 000 onces). La production aurifère attribuable, incluant les activités des coentreprises, se chiffrait à 228 000 onces au quatrième trimestre de 2017, une hausse de 13 000 onces par rapport à la même période de l'exercice antérieur. Cette hausse provenait de l'accroissement continu de la production à Westwood (11 000 onces) et du débit meilleur à Essakane (6 000 onces), en partie contrebalancés par des teneurs moindres à Rosebel (4 000 onces).

Les ventes d'or attribuables, incluant les activités des coentreprises, se chiffraient à 871?000 onces en 2017, en hausse de 63 000 onces par rapport à 2016, principalement en raison des ventes supérieures à Westwood (57 000 onces), à Essakane (8 000 onces) et à Rosebel (8 000 onces), en partie contrebalancées par des ventes moindres aux coentreprises (10 000 onces). Les ventes d'or attribuables, incluant les activités des coentreprises, totalisaient 230 000 onces au quatrième trimestre de 2017 en hausse de 12 000 onces comparativement à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison des ventes supérieures à Westwood (18 000 onces) et à Essakane (3 000 onces), en partie contrebalancées par les ventes moindres à Rosebel (6 000 onces) et aux coentreprises (3 000 onces).

Le coût des ventes 1 par once en 2017 totalisait 783 $, en baisse de 1 % par rapport à 2016 en raison d'un volume des ventes supérieur, en partie contrebalancée par des frais de découverture capitalisés moindres et des coûts d'énergie supérieurs. Le coût des ventes par once au quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 802 $, en hausse de 2 % par rapport à la même période de l'exercice précédent essentiellement attribuable aux coûts d'énergie supérieurs et au dollar américain plus faible par rapport à l'euro et au dollar canadien, en partie contrebalancé par un volume des ventes supérieur.

par once en 2017 totalisait 783 $, en baisse de 1 % par rapport à 2016 en raison d'un volume des ventes supérieur, en partie contrebalancée par des frais de découverture capitalisés moindres et des coûts d'énergie supérieurs. Le coût des ventes par once au quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 802 $, en hausse de 2 % par rapport à la même période de l'exercice précédent essentiellement attribuable aux coûts d'énergie supérieurs et au dollar américain plus faible par rapport à l'euro et au dollar canadien, en partie contrebalancé par un volume des ventes supérieur. Le total des coûts décaissés 2 par once produite en 2017 de 755 $ a connu une hausse de 2 % par rapport à 2016 principalement en raison des frais de découverture capitalisés moindres et des coûts d'énergie supérieurs. Le total des coûts décaissés par once produite au cours du quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 751 $ par once produite, une hausse de 2 % par rapport à ceux à la même période de l'exercice précédent attribuable aux coûts élevés d'énergie et à un dollar américain plus faible par rapport à l'euro et au dollar canadien.

par once produite en 2017 de 755 $ a connu une hausse de 2 % par rapport à 2016 principalement en raison des frais de découverture capitalisés moindres et des coûts d'énergie supérieurs. Le total des coûts décaissés par once produite au cours du quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 751 $ par once produite, une hausse de 2 % par rapport à ceux à la même période de l'exercice précédent attribuable aux coûts élevés d'énergie et à un dollar américain plus faible par rapport à l'euro et au dollar canadien. La normalisation des coûts de Westwood a cessé au deuxième trimestre de 2017 et par conséquent, le total des coûts décaissés pour l'exercice et au quatrième trimestre incluait une réduction de 1 $ et de néant par once respectivement (32 $ et 44 $ par once en 2016). Le total des coûts décaissés pour l'exercice et le quatrième trimestre incluait aussi des gains sur dérivés réalisés de 3 $ et de 7 $ par once, respectivement (perte de 1 $ par once et de néant en 2016) liés aux programmes de couverture.

par conséquent, le total des coûts décaissés pour l'exercice et au quatrième trimestre incluait une réduction de 1 $ et de néant par once respectivement (32 $ et 44 $ par once en 2016). Le total des coûts décaissés pour l'exercice et le quatrième trimestre incluait aussi des gains sur dérivés réalisés de 3 $ et de 7 $ par once, respectivement (perte de 1 $ par once et de néant en 2016) liés aux programmes de couverture. Les coûts de maintien tout inclus2 par once vendue s'élevaient à 1 003 $ en 2017, 5 % de moins qu'en 2016, principalement en raison d'une baisse des coûts en immobilisations de maintien. Les coûts de maintien tout inclus1 par once vendue au quatrième trimestre de 2017 s'élevaient à 1 071 $, soit 8 % de plus qu'à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une augmentation des coûts en immobilisations de maintien et du coût des ventes.

Comme indiqué ci-dessus, la normalisation des coûts de Westwood a cessé au deuxième trimestre de 2017 et par conséquent, les coûts de maintien tout inclus pour l'exercice et au quatrième trimestre de 2017 incluaient une réduction de 1 $ et de néant par once respectivement (33 $ et 43 $ par once en 2016). Le total des coûts décaissés pour l'exercice et le quatrième trimestre incluait aussi des gains dérivés réalisés de 4 $ et de 9 $ par once, respectivement (perte de 1 $ par once et de néant en 2016) liés aux programmes de couverture.

L'engagement envers Zéro Incident se poursuit

Le taux JART3, représentant la fréquence de tous les types de blessures graves dans l'ensemble d'IAMGOLD en 2017, se situait à 0,52, donc sous le taux cible de 0,56. Malheureusement, un employé est décédé à la mine Westwood au premier trimestre de 2017.

PRÉVISIONS DE 2018

Se reporter au communiqué de presse du 16 janvier 2018

Production aurifère attribuable : 850 000 à 900 000 onces

Coûts :

Coût des ventes1 par once 765 $ - 815 $ Total des coûts décaissés2 par once produite 750 $ - 800 $ Coûts de maintien tout inclus2 par once vendue 990 $ - 1 070 $

La production aurifère attribuable en 2018 devait avoir une tendance haussière au second semestre de l'exercice. Westwood continuera de se concentrer sur le développement souterrain et devrait produire entre 125 000 et 135 000 onces au cours de l'exercice. À Rosebel, les teneurs supérieures et la meilleure productivité devraient accroître la production (entre 295 000 et 310 000 onces prévues), malgré un débit moindre anticipé en raison d'une proportion de roche dure s'approchant de 60 %. À Essakane (entre 380 000 et 395 000 onces prévues), les teneurs et la récupération devraient augmenter même si le débit devrait baisser comparativement au débit record réalisé en 2017. À la coentreprise Sadiola, la production devrait se situer entre 50 000 et 60 000 onces. Les efforts viseront encore l'optimisation du rendement et les réductions de coûts à tous les sites, et le total des coûts décaissés2 et des coûts de maintien tout inclus2 par once devraient être en baisse au second semestre de l'exercice.

Coûts en immobilisations : 365 millions $ ± 5 %

Les coûts en immobilisations en 2018 devraient être considérablement plus élevés que les 220,5 millions $ dépensés en 2017 étant donné le nombre de projets de croissance à faire progresser comme décrit ci-dessous dans la section des coûts en immobilisations autre que le maintien.

Coûts en immobilisations de maintien : 140 millions $, conformes aux coûts de 2017

Les coûts en immobilisations de maintien de 140 millions $ sont semblables à ceux de 2017. Bien que les frais de découverture capitalisés de 45 millions $ devraient être à des niveaux semblables à ceux de 2017, une hausse est à prévoir à Essakane étant donné l'augmentation des activités d'exploitation à Falagountou, contrebalancé par une baisse prévue à Rosebel due à la diminution des ratios de découverture en raison de l'atteinte du corps minéralisé dans les phases actives. Les ratios de découverture à Rosebel devraient être plus élevés en 2019.

Coûts en immobilisations autre que le maintien (développement/expansion ) : 225 millions $, progression des projets de croissance

Les prévisions de coûts en immobilisations autre que le maintien de 225 millions $ comprennent 85 millions $ à Rosebel, surtout pour les travaux initiaux de mise en valeur de Saramacca dont le commencement de la production est prévu au second trimestre de 2019, 75 millions $ à Essakane, y compris 30 millions $ initiaux pour le projet de lixiviation en tas dont la construction devrait commencer au second semestre de 2018 et 45 millions $ à Westwood principalement pour le développement de l'expansion et l'accroissement. Les 15 millions $ alloués aux projets généraux et de mise en valeur sont principalement associés à l'étude de faisabilité du projet Côté Gold dont l'achèvement est prévu au premier semestre de 2019. Les 5 millions $ à Sadiola incluent des engagements antérieurs liés au projet des sulfures. Les estimations des coûts en immobilisations pourraient être révisées au cours de l'exercice à mesure de l'achèvement des études.

Amortissement

La charge d'amortissement en 2018 devrait se situer entre 275 $ et 285 millions $.

Impôts sur les résultats

La Société s'attend à payer en trésorerie des impôts se situant entre 40 millions $ et 55 millions $ en 2018. De plus, des redressements des actifs ou des passifs d'impôts différés pourraient être comptabilisés au cours de l'exercice.

PRODUCTION D'OR ATTRIBUABLE ET COÛTS











Production

aurifère

(milliers d'onces) Coût des ventes1

($ par once) Total des coûts

décaissés3

($ par once produite) Coûts de maintien

tout inclus3

($ par once vendue) Trois mois terminés

le 31 décembre 2017 2016 2017

2016

2017

2016

2017

2016

Propriétaire-exploitant







Essakane (90 %) 102 96 792 $ 725 $ 715 $ 686 $ 990 $ 948 $ Rosebel (95 %) 79 83 766

710

700

667

1 018

799

Westwood (100 %)2 29 18 909

1 452

928

880

1 017

1 281

Propriétaire-exploitant4 210 197 802 $ 784 $ 739

695

1 068

966

Coentreprises 18 18



882

1 231

1 114

1 265

Total des exploitations 228 215



751 $ 740 $ 1 071 $ 995 $ Coût des ventes1 ($/once)



802 $ 784 $







Coûts décaissés sans les redevances







698 $ 686 $



Redevances





53

54



Total des coûts décaissés3







751 $ 740 $



Coûts de maintien tout inclus3











1 071 $ 995 $













Production

aurifère

(milliers d'onces) Coût des ventes1

($ par once) Total des coûts

décaissés3

($ par once produite) Coûts de maintien

tout inclus3

($ par once vendue) Exercices terminés

le 31 décembre 2017 2016 2017

2016

2017

2016

2017

2016

Propriétaire-exploitant

















Essakane (90 %) 389 377 785 $ 716 $ 738 $ 668 $ 957 $ 977 $ Rosebel (95 %) 302 296 755

768

716

729

931

988

Westwood (100 %)2 125 65 844

1 324

824

894

972

1 182

Propriétaire-exploitant4 816 738 783 $ 794 $ 743

712

1 001

1 056

Coentreprises 66 75







909

996

1 023

1 067

Total des exploitations 882 813







755 $ 739 $ 1 003 $ 1 057 $ Coût des ventes1 ($/once)



783 $ 794 $













Coûts décaissés sans les redevances









703 $ 683 $





Redevances







52

56







Total des coûts décaissés3







755 $ 739 $





Coûts de maintien tout inclus3















1 003 $ 1 057 $





1 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, comme indiqué à la note 37 des états financiers annuels consolidés de la Société, est sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel) et n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. 2 Le coût des ventes par once vendue à Westwood ne prend pas en considération l'incidence de la normalisation des coûts pour le quatrième trimestre et l'exercice de 2017 de néant et de 6 $ par once (518 $ et 385 $ en 2016) respectivement. 3 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion. Comprend Essakane, Rosebel, Westwood et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable. 4 Le coût des ventes du propriétaire-exploitant et les coûts de maintien tout inclus comprennent les frais généraux et administratifs. Se reporter au rapprochement des coûts de maintien tout inclus à la page 46 du rapport de gestion (en anglais seulement).

ANALYSE DES ACTIVITÉS DE CHAQUE SITE MINIER

Mine Essakane - Burkina Faso (participation d'IAMGOLD - 90 %)

Essakane a réalisé une production aurifère record en 2017, dépassant la capacité nominale de l'usine. Ceci reflète les améliorations apportées au design du revêtement du broyeur SAG et de meilleures pratiques d'exploitation et d'entretien qui ont permis d'accroître la capacité de l'usine, la cadence et la disponibilité du circuit.

La production aurifère attribuable se chiffrait à 102 000 onces au quatrième trimestre et à 389 000 onces pour l'exercice 2017, en hausse de 6 % et de 3 % respectivement, comparativement à la production aux mêmes périodes de l'exercice précédent. Ces hausses provenaient essentiellement du débit et de la récupération supérieurs, en partie contrebalancés par des teneurs moindres.

La production de l'usine de 13,9 millions de tonnes en 2017 a dépassé la capacité nominale de 10,8 millions de tonnes, malgré 86 % de roche dure, et la production de l'usine du quatrième trimestre était supérieure à celle à la même période de l'exercice précédent malgré la présence de 85 % de roche dure (65 % en 2016).

En raison de la séquence d'exploitation, les teneurs ont baissé au quatrième trimestre de 2017 comparativement à la même période de l'exercice précédent. L'activité minière a augmenté par suite des initiatives d'amélioration de la disponibilité de l'équipement et de la productivité, y compris l'ajout de deux foreuses de production et d'une nouvelle chargeuse. La récupération à l'usine s'améliore puisque l'extraction se poursuit dans les zones ne comportant pas de graphite.

Le coût des ventes de 792 $ par once au quatrième trimestre de 2017 et de 785 $ pour l'exercice était en hausse de 9 % et de 10 % respectivement par rapport à ceux aux mêmes périodes de l'exercice précédent. Ces hausses étaient principalement attribuables aux frais de découverture capitalisés inférieurs en raison de la séquence d'exploitation, aux prix supérieurs réalisés de l'énergie, aux coûts supérieurs liés au traitement d'une proportion accrue de roche dure et à une baisse du dollar américain par rapport à l'euro.

Le total des coûts décaissés de 715 $ par once produite au quatrième trimestre de 2017 et de 738 $ pour l'exercice était supérieur de 4 % et de 10 % respectivement par rapport à ceux aux mêmes périodes de l'exercice précédent. Ces hausses étaient principalement attribuables aux coûts des ventes accrus pour les raisons mentionnés plus haut. Le total des coûts décaissés par once au quatrième trimestre et pour l'exercice 2017 comprenait l'incidence favorable des gains réalisés sur dérivés liés aux programmes de couverture totalisant 12 $ et 5 $ par once respectivement (pertes de 1 $ aux deux périodes en 2016).

Les coûts de maintien tout inclus de 990 $ par once vendue au quatrième trimestre de 2017 ont augmenté de 4 % comparativement à la même période de l'exercice précédent, essentiellement en raison d'une hausse du coût des ventes, en partie contrebalancée par une augmentation du volume des ventes et une diminution des coûts en immobilisations de maintien. Les coûts de maintien tout inclus de 957 $ par once pour l'exercice 2017 ont diminué de 2 % comparativement à l'exercice précédent, essentiellement en raison d'une baisse des coûts en immobilisations de maintien et d'une hausse du volume des ventes, partiellement contrebalancées par une hausse du coût des ventes. Les coûts de maintien tout inclus au quatrième trimestre et pour l'exercice 2017 comprenaient l'incidence favorable des gains réalisés sur instruments dérivés de 14 $ et de 6 $ par once respectivement (pertes de 1 $ et de néant en 2016).

Perspectives

En 2018, la production attribuable d'Essakane devrait se situer entre 380 000 et 395 000 onces. Essakane continue de se concentrer sur l'optimisation de la production en augmentant l'efficacité d'extraction et de traitement comportant des proportions élevées de roche dure. En vue d'améliorer la récupération, une étude géo-métallurgique devrait être achevée d'ici la fin du premier trimestre de 2018 qui améliorerait la capacité de repérer l'emplacement des poches de matière graphitique dans les zones minéralisées. Le module de génération d'oxygène devrait augmenter la récupération en améliorant la cinétique de la lixiviation et améliorer l'efficacité du circuit en réduisant la consommation de réactifs devrait être mis en service à la fin de 2018.

L'achèvement de l'étude de préfaisabilité concernant le projet de lixiviation en tas est prévu au deuxième trimestre de 2018. L'installation de lixiviation en tas pourrait offrir une méthode à faible coût de traitement du minerai marginal et à basse teneur ainsi que de certains empilements existants et, l'installation jumelée au circuit de charbon en lixiviation (CEL), viendrait faire augmenter la production potentielle totale annuelle du site. De plus, la combinaison de la lixiviation en tas et du CEL fournit une bonne occasion de justifier des agrandissements additionnels pour prolonger la durée de vie de l'exploitation.

La construction d'une centrale solaire a commencé au deuxième trimestre de 2017 et devrait être achevée d'ici la fin du premier trimestre de 2018.

Essakane continue de se concentrer sur l'expansion des ressources dans des secteurs adjacents et sous la fosse Essakane.

L'excellent rendement de l'usine à Essakane, l'optimisation continue de la performance et le potentiel de croissance découlant de la lixiviation en tas et des parcs de propriétés hautement prometteurs confèrent des avantages considérables à sa durée de vie actuelle.

Mine Rosebel - Suriname (participation d'IAMGOLD - 95 %)

La production d'or attribuable au quatrième trimestre de 2017 s'élevait à 79 000 onces comparativement à 83 000 onces à la même période de l'exercice précédent. La baisse de production émanait essentiellement des teneurs moindres. Malgré une proportion de roche dure de 49 % au quatrième trimestre de 2017 (26 % en 2016), les améliorations majeures apportées à l'usine en 2016 ont continué d'être bénéfiques au débit de production. D'autres améliorations en vue de maximiser le rendement du broyeur SAG et de réduire la consommation d'énergie sont en cours. Pour l'exercice, la production attribuable s'élevait à 302 000 onces, en hausse de 2 % comparativement à 2016 dû au débit et aux teneurs supérieurs en partie contrebalancés par une récupération moindre.

Le coût des ventes par once totalisait 766 $ au quatrième trimestre de 2017, de 8 % supérieur à la même période de l'exercice précédent en raison des coûts d'énergie supérieurs jumelés au volume des ventes inférieur. Le coût des ventes par once en 2017 s'élevait à 755 $, soit 2 % de moins qu'en 2016, principalement en raison d'un volume des ventes supérieur, en partie contrebalancé par des coûts d'énergie accrus.

Le total des coûts décaissés par once produite totalisait 700 $ au quatrième trimestre de 2017, 5 % de plus qu'à la même période de l'exercice précédent essentiellement en raison des coûts d'énergie supérieurs jumelés à une production moindre. Le total des coûts décaissés par once produite totalisait 716 $ en 2017, 2 % de moins qu'en 2016 principalement attribuable à une production supérieure, en partie contrebalancé par des coûts d'énergie accrus.

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue s'élevaient à 1 018 $ au quatrième trimestre de 2017, soit 27 % de plus qu'à l'exercice précédent, principalement en raison d'une hausse des coûts en immobilisations de maintien. Les coûts de maintien tout inclus par once se chiffraient à 931 $ en 2017, 6 % de moins qu'en 2016, essentiellement à cause d'une baisse des coûts en immobilisations de maintien.

Perspectives

En 2018, la production attribuable de Rosebel devrait se situer entre 295 000 et 310 000 onces. Le site continuera à travailler à l'optimisation de la capacité d'exploitation en améliorant le rendement du forage et en augmentant la charge utile de la flotte de transport. En même temps, les initiatives en vue de réduire davantage les coûts se poursuivront, y compris l'amélioration du dénoyage des fosses, qui en retour, viendra diminuer la dilution et accroître la durée utile des pneus. Même si le débit de l'usine devrait diminuer comparativement à celui de 2017 puisque la proportion de roche dure approche les 60 %, cette diminution devrait être contrebalancée par l'amélioration des teneurs et des taux de récupération.

Les réserves de Rosebel ont augmenté de 69 % au 31 décembre 2017 (estimations excluant Saramacca)

Au 31 décembre 2017, la Société a annoncé des réserves aurifères attribuables prouvées et probables à Rosebel de 3,3 millions d'onces, d'une teneur de 1,0 g Au/t, un accroissement de 69 % depuis la fin de 2016. Les ressources d'or mesurées et indiquées totales attribuables (incluant les réserves) estimées à Rosebel ont augmenté de 51 % à 8,6 millions d'onces et les ressources présumées attribuables estimées ont augmenté de 327 % à 2,6 millions d'onces d'une teneur de 1,0 g Au/t (voir le communiqué de presse en date du 12 février 2018). Le prix de l'or utilisé dans l'estimation des ressources minérales de 1 200 $ par once pour les réserves et de 1 500 $ par once pour les ressources n'a pas changé. Ces augmentations sont principalement attribuables à l'optimisation de la conception de la mine, aux réductions des coûts et à la prospection à proximité de la mine.

Première estimation des ressources de Saramacca : production visée en 2019

Dans la même année de l'acquisition de la propriété Saramacca située à environ 25 kilomètres au sud de l'usine, la Société a déclaré une première estimation des ressources le 5 septembre 2017. La ressource compterait 1,0 million d'onces de ressources indiquées et 0,5 million d'onces de ressources présumées, sur une base à 100 %. Le gisement Saramacca, qui demeure ouvert sur la longueur dans les deux directions et en profondeur, présente une forte possibilité d'expansion de la ressource. Le forage au second semestre de l'exercice visait à accroître la confiance dans les ressources actuelles, à cibler les expansions et à repérer des zones minéralisées additionnelles. À la fin de l'exercice, 29 775 mètres de forage avaient été réalisés et les résultats de ce forage de définition et d'expansion serviront à repérer des intersections additionnelles à teneurs élevées. Les principaux résultats comprenaient 39,0 mètres d'une teneur de 3,47 g Au/t, 34,5 mètres d'une teneur de 4,50 g Au/t et 6,0 mètres d'une teneur de 67,39 g Au/t (voir le communiqué de presse en date du 16 novembre 2017). Les résultats seront intégrés dans une mise à jour du modèle de la ressource en 2018.

La Société a l'intention d'achever les travaux lié aux demandes de permis et de produire une estimation préliminaire des réserves pour Saramacca au cours du second semestre de 2018. Une étude d'impact environnemental et social et des travaux techniques préliminaires sur la conception minière et l'infrastructure sont en cours. Des essais métallurgiques viendront affiner les hypothèses liées à la récupération, tester les caractéristiques de concassage et de broyage du minerai et évaluer la variabilité métallurgique à l'échelle du gisement. À l'aide du nouveau modèle de blocs, les nouvelles conceptions minières et la planification intégrée aux principales ressources de Rosebel commenceront en 2018. Rosebel travaille à faire avancer la mise en valeur du gisement en vue d'atteindre la production au second semestre de 2019. Étant donné les teneurs supérieures (la teneur des ressources indiquées a fait plus que doubler la teneur moyenne des réserves de Rosebel) et l'abondance de minerai tendre (environ 60 % des ressources), Saramacca devrait avoir une incidence positive sur le profil de coûts une fois intégrée dans le plan minier.

Obtention des droits d'exploration de la propriété Brokolonko

Le 24 janvier 2018, la Société a annoncé la signature d'un accord avec le gouvernement du Suriname lui conférant les droits d'exploration de la propriété Brokolonko, située juste au nord-ouest de la propriété Saramacca. Brokolonko serait apparemment située dans le même corridor minéralisé que Saramacca et pourrait contenir une nouvelle source de roche molle à teneur élevée qui prolongerait davantage la durée de vie de la mine et améliorerait encore plus son profil de coûts. La propriété nécessitera d'importants travaux de prospection afin de confirmer la présence d'une minéralisation et de la faire passer au stade des ressources (voir le communiqué de presse en date du 24 janvier 2018).

Rosebel accumule les réussites grâce aux initiatives d'optimisation de la performance, l'expansion considérable des réserves, de la ressource Saramacca et au regroupement de d'autres parcs de propriétés prometteurs à proximité de l'usine qui lui permettront de continuer et de maintenir la rentabilité à mesure qu'elle prolonge la durée de vie de la mine.

Mine Westwood - Canada (participation d'IAMGOLD - 100 %)

La production aurifère attribuable au quatrième trimestre et pour l'exercice 2017 s'élevait à 29 000 onces et à 125 000 onces respectivement, en hausse de 61 % et de 92 % respectivement comparativement aux mêmes périodes de l'exercice antérieur. La production accrue était principalement due à l'accroissement continu qui a fait augmenter les tonnes extraites et le débit. Même si les teneurs à l'usine étaient plus élevées pour le trimestre et pour l'exercice que celles aux mêmes périodes de l'exercice précédent, elles étaient inférieures aux teneurs extraites en raison du traitement des empilements de minerai marginal dans le but d'utiliser la capacité d'usinage disponible pendant que la mine continue d'accroître sa production. Les teneurs, en excluant le minerai marginal au quatrième trimestre et pour l'exercice 2017, s'élevaient à 8,01 g Au/t et à 7,8 g Au/t respectivement (8,51 g Au/t et 7,2 g Au/t en 2016).

Au cours du quatrième trimestre, le développement souterrain a continué de permettre l'accès à de nouveaux secteurs d'exploitation grâce aux 2 800 et 400 mètres de développement latéral et vertical respectifs réalisés donnant une moyenne de 35 mètres par jour. Westwood prévoit effectuer 18,1 kilomètres de développement souterrain en 2017, incluant 15,8 et 2,3 kilomètres de développement latéral et vertical respectivement, principalement axé sur l'aménagement de rampes et de l'infrastructure des prochains blocs à des niveaux inférieurs.

Le coût des ventes par once au quatrième trimestre et pour l'exercice 2017 totalisait 909 $ et 844 $, soit 37 % et 36 % plus bas respectivement que ceux aux mêmes périodes de l'exercice précédent en raison du volume des ventes supérieur à la suite de l'accroissement continu.

Le total des coûts décaissés par once produite au quatrième trimestre de 2017 de 928 $ a connu une hausse de 5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent attribuable à l'incidence de l'affaiblissement du dollar américain comparativement au dollar canadien. Pour l'exercice, le total des coûts décaissés par once de 824 $ était 8 % inférieur à ceux de 2016 en raison d'une production supérieure grâce à l'accroissement continu.

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue s'élevaient à 1 017 $ au quatrième trimestre de 2017 et à 972 $ pour l'exercice, en baisse de 21 % et de 18 % respectivement par rapport aux mêmes périodes de l'exercice précédent dû au coût des ventes moindre et aux coûts en immobilisations de maintien inférieurs.

Westwood normalisait ses coûts imputables aux stocks conformément aux Normes internationales d'information financière depuis l'événement sismique survenu en mai 2015. Cette normalisation a cessé au début du deuxième trimestre de 2017 lorsque Westwood a atteint des niveaux de production normaux. La Société a normalisé les coûts du quatrième trimestre et de l'exercice 2017 de néant et de 0,7 million $ respectivement (9,4 millions $ et 26,4 millions en 2016). La Société a réduit le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au quatrième trimestre de néant par once produite et vendue respectivement (551 $ et 518 $ en 2016) et pour l'exercice de 2017 de 6 $ par once produite et vendue (409 $ et 385 $ en 2016).

Perspectives

En 2018, Westwood devrait produire entre 125 000 et 135 000 onces, et cette production proviendra de deux des six blocs miniers conçus. En mettant l'accent sur les activités de développement des blocs de production et d'expansion, Westwood devrait atteindre ses cibles de production et ses objectifs de coûts en 2018 tout en continuant d'accroître la production en vue d'atteindre la pleine production d'ici 2020. En 2018, Westwood prévoit réaliser 12 kilomètres de développement latéral et vertical.

Mine Sadiola - Mali (participation d'IAMGOLD - 41 %)

La production d'or attribuable de 18 000 onces au quatrième trimestre de 2017 était légèrement supérieure à celle à la même période de l'exercice précédent en raison de meilleures teneurs en partie contrebalancées par un débit moindre. La production d'or attribuable de l'exercice 2017 se chiffrait à 63?000 onces, soit 10 % de moins qu'à l'exercice précédent en raison des teneurs moindres, en partie contrebalancées par un débit supérieur.

Le total des coûts décaissés par once produite, totalisant 880 $ au quatrième trimestre de 2017 et 903 $ pour l'exercice 2017, était de 25 % et de 7 % plus bas qu'à la même période de l'exercice précédent respectivement. Les coûts de maintien tout inclus par once vendue s'élevaient à 1 118 $ au quatrième trimestre de 2017 et à 1 104 $ pour l'exercice, soit 14 % et 3 % de moins respectivement qu'aux mêmes périodes de l'exercice précédent. Les coûts moindres en 2017 étaient occasionnés par le soutirage à partir des empilements de minerai marginal.

Sadiola devrait produire entre 50 000 et 60 000 onces en 2018.

Les discussions avec le gouvernement du Mali se poursuivent concernant le projet des sulfures de Sadiola. Malgré les efforts de la Société et les avantages qui seraient générés par le projet au niveau local ainsi que pour le gouvernement du Mali, les conditions essentielles qui feraient aller de l'avant le projet ne sont toujours pas résolues. La Société demeure engagée à réaliser le projet, mais s'il n'y a pas entente, la mine Sadiola entrera en phase d'exploitation limitée, puis, une fois les empilements épuisés, elle passera en mode d'arrêt de l'exploitation (surveillance et entretien).

PROJETS DE MISE EN VALEUR

Projet en coentreprise Côté Gold - Canada

Depuis l'acquisition de Côté Gold il y a cinq ans, la Société a mené à bien les activités nécessaires pour faire progresser le projet, et en 2017, elle a franchi des étapes importantes qui ont permis de faire avancer le projet vers la mise en valeur. La Société a réalisé une évaluation économique préliminaire, obtenu les approbations du gouvernement provincial à la suite de celles obtenues du gouvernement provincial l'année précédente à la suite des évaluations environnementales, annoncé des résultats positifs à l'issue de l'étude de préfaisabilité (ÉPF), converti près de six millions d'onces de ressources en réserves (sur une base de 100 %), formé une coentreprise avec Sumitomo Metal Mining et lancé une étude de faisabilité.

Le projet Côté Gold situé dans le nord de l'Ontario est une coentreprise détenue à 70 % par l'exploitant IAMGOLD et à 30 % par Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Le projet contient des réserves minérales estimées au 31 décembre 2017, sur une base de 100 %, comprenant des réserves probables totalisant 196,1 millions de tonnes d'une teneur de 0,94 g Au/t représentant 5,9 millions d'onces. Aussi sur une base de 100 % du projet, les ressources indiquées (comprenant les réserves) sont estimées à 281,2 millions de tonnes d'une teneur de 0,89 g Au/t représentant 8,0 millions d'onces et les ressources présumées à 76,5 millions de tonnes d'une teneur de 0,50 g Au/t représentant 1,2 million d'onces (voir le communiqué en date du 12 février 2018).

L'ÉPF indique un projet potentiel économiquement viable qui, à un prix de l'or de 1?250 $ par once, générerait un taux de rendement interne après impôt de 14 %. Le projet comporterait une durée de vie de la mine de 17 ans, une production aurifère annuelle moyenne de 207 000 onces attribuables d'or à un total des coûts décaissés de 605 $ par once produite et des coûts de maintien tout inclus de 689 $ par once vendue. Un rapport technique résumant l'ÉPF a été déposé sur SEDAR.

Selon les recommandations de l'étude de préfaisabilité réalisée au deuxième trimestre (voir le communiqué de presse en date du 5 juin 2017), les partenaires en coentreprise travaillant avec Wood Group (anciennement Amec Foster Wheeler) ont entamé une étude de faisabilité qui devrait être terminée au premier semestre de 2019. Au troisième trimestre de 2017, un programme de forage de définition a commencé dans le but de mettre à jour les ressources présumées près de la surface et de les convertir à la catégorie indiquée ainsi que d'évaluer la variation des teneurs dans la fosse initiale. Environ 27 000 mètres de forage au diamant avaient été réalisés à la fin de l'exercice.

Sous réserve d'une étude de faisabilité acceptable, d'un environnement de mise en valeur favorable et d'une décision de construction positive par la coentreprise de Côté Gold, la production commerciale devrait commencer en 2021.

Les activités de prospection régionale se poursuivent sur la propriété de 516 kilomètres carrés entourant le gisement de Côté Gold, dans le but de développer et d'évaluer des cibles qui pourraient contribuer à maximiser la flexibilité de la Société à l'égard des décisions de mise en valeur futures.

PROSPECTION

En 2017, la Société a dépensé 68 millions $ en prospection et en études de projet comparativement à 44,0 millions $ en 2016. L'augmentation est conforme au programme de prospection et d'études de projet prévu de plus grande envergure. Des 68 millions $ dépensés en 2017, 38,4 millions $ étaient imputés aux charges et 12,3 millions $ à la prospection immobilisée. La section suivante résume l'état d'avancement des projets de prospection minière les plus avancés de la Société.

Projets en propriété exclusive

Boto - Sénégal

Après la fin de l'exercice, la Société a annoncé les résultats d'une étude de préfaisabilité (ÉPF) réalisée conjointement par IAMGOLD et Lycopodium Minerals Canada Ltd., à partir des données des études techniques effectuées par d'autres consultants (voir le communiqué de presse en date du 12 février 2018). L'ÉPF servira à établir l'option de mise en valeur privilégiée, à démontrer la viabilité économique du projet, à appuyer la déclaration des réserves minérales et à déterminer les travaux supplémentaires recommandés pour étayer la réalisation d'une étude de faisabilité.

D'après les résultats de l'ÉPF, le projet Boto recèle des réserves minérales estimées au 31 décembre 2017 qui comprennent des réserves probables totalisant 26,8 millions de tonnes d'une teneur de 1,64 g Au/t représentant 1,4 million d'onces d'or. Les ressources indiquées (comprenant les réserves) sont estimées à 37,4 millions de tonnes d'une teneur de 1,60 g Au/t représentant 1,9 million d'onces et les ressources présumées à 11,0 millions de tonnes d'une teneur de 1,66 g Au/t représentant 594 000 onces (voir le communiqué en date du 12 février 2018).

D'après l'ÉPF, le projet serait potentiellement viable économiquement; à un prix de l'or de 1?275 $ par once, il générerait un taux de rendement interne après impôt estimé à 13,3 %. Le projet compterait une durée de vie de la mine de 13,5 ans et produirait en moyenne 95 000 onces d'or par an à des coûts décaissés moyens directs de 707 $ par once produite et des coûts de maintien tout inclus de 829 $ par once vendue. Un rapport technique résumant l'ÉPF sera déposé sur SEDAR.

L'ÉPF recommande la réalisation d'une étude de faisabilité pour valider et approfondir les éléments conceptuels de mise en valeur établis dans l'ÉPF. L'étude de faisabilité comprendrait du forage additionnel, des essais métallurgiques et autres études techniques et environnementales, y compris des analyses hydrogéologiques et géotechniques. La Société a entamé et s'attend à terminer l'étude de faisabilité au cours du second semestre de 2018.

De plus, les activités d'exploration continueront à la concession Boto pour évaluer les ressources minérales additionnelles sur des cibles hautement prioritaires.

Pitangui - Brésil

Au 31 décembre 2017, les ressources minérales publiées pour le gisement São Sebastião comprenaient des ressources présumées de 5,4 millions de tonnes d'une teneur de 4,7 g Au/t représentant 819 000 onces d'or (voir le communiqué de presse en date du 12 février 2018).

En 2017, environ 9 600 mètres de forage au diamant ont été réalisés. L'objectif visait à évaluer l'axe de plongée de la zone d'extension du gisement São Sebastião pour y découvrir des ressources supplémentaires dont les résultats ont été intégrés dans le modèle de la ressource, et à tester des cibles de prospection prioritaires comportant potentiellement des zones additionnelles de minéralisation.

Un programme de forage d'exploration totalisant environ 17 000 mètres est prévu en 2018 pour continuer à tester les cibles de prospection restantes sur la propriété.

Siribaya - Mali

Au 31 décembre 2017, le total des ressources indiquées estimées du projet Siribaya comprenait des ressources indiquées de 2,1 millions de tonnes d'une teneur de 1,9 g Au/t représentant 129 000 millions d'onces d'or et des ressources présumées de 19,8 millions de tonnes d'une teneur de 1,7 g Au/t représentant 1,1 million d'onces (voir le communiqué en date du 12 février 2018).

En 2017, environ 19 500 mètres de forage au diamant et en circulation inverse ont été effectués. Le programme de forage est conçu pour confirmer la géométrie des zones minéralisées connues du gisement Diakha et prolonger la minéralisation aurifère sur la longueur au nord et au sud où des résultats encourageants ont précédemment été obtenus.

Après la fin de l'exercice, la Société a annoncé des résultats forage provenant du programme de 2017 qui délimitait les structures à teneurs élevées dans les ressources connues et confirmait l'extension de la minéralisation. Les principaux résultats comprenaient 26,0 mètres d'une teneur de 6,79 g Au/t incluant 8,0 mètres d'une teneur de 20,52 g Au/t ; 18,0 mètres d'une teneur de 11,06 g Au/t incluant 6,0 mètres d'une teneur de 32,45 g Au/t ; 16,0 mètres d'une teneur de 7,65 g Au/t incluant 4,0 mètres d'une teneur de 28,94 g Au/t ; 50,0 mètres d'une teneur de 2,01 g Au/t incluant 4,0 mètres d'une teneur de 9,7 g Au/t (voir le communiqué en date du 31 janvier 2018).

En 2018, environ 15 000 mètres de forage sont prévus en vue de continuer à tester les expansions de la ressource du gisement Diakha ainsi qu'explorer les autres cibles prioritaires identifiées. Les résultats de forages, ainsi que ceux du programme de 2017, seront intégrés au modèle du gisement et utilisés pour mettre à jour les ressources minérales en 2018.

Projets en coentreprises

La section ci-dessous présente les grandes lignes des projets de prospection de la Société détenus en coentreprises. Les accords sont généralement établis selon certaines conditions donnant l'option à la Société d'accroître sa participation au fil du temps, en appuyant la décision de le faire d'après les résultats de prospection au fur et à mesure qu'ils sont connus.

Monster Lake - Canada (convention de participation conditionnelle avec TomaGold Corporation)

Au cours de 2017, la Société a réalisé approximativement 12 500 mètres de forage au diamant pour évaluer le potentiel de la ressource Mégane et des zones inférieures. Les résultats d'analyse publiés au cours de l'exercice comprennent les principaux résultats suivants : 4,4 mètres d'une teneur de 5,21 g Au/t ; 3,1 mètres d'une teneur de 121,67 g Au/t ; 1,8 mètre d'une teneur de 85,27 g Au/t; 3,5 mètres d'une teneur de 67,42 g Au/t; 5,0 mètres d'une teneur de 80,28 g Au/t et 1,6 mètre d'une teneur de 39,48 g Au/t (voir les communiqués de presse en date du 11 mai et du 6 juillet 2017). Les résultats serviront à guider les prochains forages et seront intégrés au modèle du dépôt pour étayer la réalisation d'une première estimation des ressources minérales qui est en cours.

Nelligan - Canada (convention de participation conditionnelle avec Vanstar Mining Resources Inc.)

Au cours du premier semestre de l'exercice, la Société a réalisé environ 7 700 mètres de forage au diamant pour explorer en grande partie un système d'altération nouvellement découvert encaissant une minéralisation aurifère située au nord de la zone Liam. Les résultats d'analyses publiés pendant l'exercice comprenant les résultats suivants : 29,9 mètres d'une teneur de 1,29 g Au/t, 24,0 mètres d'une teneur de 1,16 g Au/t, 8,0 mètres d'une teneur de 3,23 g Au/t, 11,3 mètres d'une teneur de 2,78 g Au/t, 34,3 mètres d'une teneur de 2,01 g Au/t, incluant 4,4 mètres d'une teneur de 7,66 g Au/t, et 11,6 mètres d'une teneur de 2,38 g Au/t (voir les communiqués de presse de Vanstar en date du 1er juin et du 5 septembre 2017).

En 2018, un programme de forage au diamant totalisant environ 12 000 mètres est prévu pour évaluer le potentiel du système minéralisé récemment découvert.

Borosi Est - Nicaragua (convention de participation conditionnelle avec Calibre Mining Corporation)

Au cours de 2017, environ 9 800 mètres de forage au diamant ont été réalisés pour évaluer le potentiel de ressources contenues dans les veines Guapinol, Riscos de Oro, Dôme Est et Cadillac. Les résultats publiés incluaient les principaux résultats suivants : 8,0 mètres d'une teneur de 1,57 g Au/t et 38,3 g Ag/t; 1,8 mètre d'une teneur de 5,69 g Au/t et 71,1 g Ag/, 4,1 mètres d'une teneur de 0,38 g Au/t et 328,3 g Ag/t, et 6,0 mètres d'une teneur de 2,74 g Au/t et 42,5 g Ag/t provenant de la cible Dôme Est (voir les communiqués de presse de Calibre en date du 2 juin et du 17 août 2017).

Une mise à jour du rapport technique NC 43-101 de l'estimation des ressources est en cours et intégrera 26 000 mètres supplémentaires de forage réalisés au cours des quatre dernières années.

Autre

Loma Larga (anciennement Quimsacocha) - Équateur

IAMGOLD, par sa part de 35,6 % dans les capitaux propres d'INV Metals, détient une participation indirecte dans le projet aurifère, argentifère et cuprifère Loma Larga en Équateur méridional. INV Metals a terminé l'étude de préfaisabilité étayant la proposition de mise en valeur d'une mine souterraine d'une production anticipée de 3 000 tonnes par jour, une production d'or annuelle moyenne de 150 000 onces et une durée de vie de la mine d'environ 12 ans (voir le communiqué de presse d'INV Metals en date du 14 juillet 2016). Une étude de faisabilité a débuté au deuxième trimestre de 2017 dont la réalisation devrait prendre 18 mois (voir le communiqué de presse d'INV Metals en date du 22 juin 2017).

RENVOIS (excluant les tableaux)

1 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, comme indiqué à la note 37 des états financiers annuels consolidés de la Société sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel) n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. 2 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter au rapprochement de la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion. 3 Le taux JART désigne le nombre d'incidents occasionnant des jours d'absence, des restrictions et des transferts par 100 employés.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE









(En millions de dollars américains) 31 décembre

2017 31 décembre

2016 Actifs



Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie 664,1 $ 652,0 $

Trésorerie affectée --

92,0



Placements courants 127,2

--



Contrepartie à recevoir 93,8

--



Créances et autres actifs courants 75,9

61,0



Stocks 200,0

207,9



1 161,0

1 012,9

Actifs non courants





Participations dans des entreprises associées et coentreprises constituées en société 69,0

52,6



Immobilisations corporelles 1 940,2

1 868,2



Actifs de prospection et d'évaluation 474,6

169,2



Impôts sur les résultats à recevoir 17,3

29,2



Trésorerie affectée 24,5

18,7



Stocks 177,6

156,0



Autres actifs 102,7

93,7



2 805,9

2 387,6



3 966,9 $ 3 400,5 $ Passifs et capitaux propres



Passifs courants





Fournisseurs et autres créditeurs 196,2 $ 162,9 $

Impôts sur les résultats à payer 14,9

14,7



Portion courante des provisions 17,1

15,8



Autres passifs 2,9

2,1



231,1

195,5

Passifs non courants





Passifs d'impôts différés sur les résultats 198,2

159,0



Provisions 299,0

289,8



Dette à long terme 391,6

485,1



Autres passifs 0,2

--



889,0

933,9



1 120,1

1 129,4

Capitaux propres



Capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD





Actions ordinaires 2 677,8

2 628,2



Surplus d'apport 43,0

40,1



Résultats non distribués (déficit) 91,3

(409,7)



Cumul des autres éléments du résultat global (perte) (20,5)

(36,9)



2 791,6

2 221,7

Participations ne donnant pas le contrôle 55,2

49,4



2 846,8

2 271,1

Engagements et éventualités





3 966,9 $ 3 400,5 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS









(non audités) Trois mois terminés le

31 décembre Exercices terminés

le 31 décembre (En millions de dollars américains, sauf les données par action) 2017

2016

2017

2016

Produits 291,1 $ 252,5 $ 1 094,9 $ 987,1 $ Coût des ventes 250,0

233,4

942,0

884,9

Profit brut 41,1

19,1

152,9

102,2

Frais généraux et administratifs (12,5)

(10,0)

(40,3)

(38,8)

Dépenses de prospection (8,8)

(11,1)

(38,4)

(31,7)

Reprise de pertes de valeur --

--

524,1

--

Autres revenus (charges) (10,3)

11,0

(18,3)

0,8

Profit provenant des exploitations 9,5

9,0

580,0

32,5

Part du profit net (perte nette) provenant des participations dans les

entreprises associées et coentreprises constituées en société, nette d'impôts 4,8

(1,4)

15,0

6,1

Frais financiers (1,3)

(3,5)

(10,9)

(25,2)

Gain (perte) de change (1,5)

(6,2)

7,3

(5,2)

Produits d'intérêts et gains sur instruments dérivés et autres 1,9

(1,7)

16,7

87,0

Profit (perte) avant les impôts sur les résultats 13,4

(3,8)

608,1

95,2

Impôts sur les résultats (30,3)

1,0

(97,6)

(33,4)

Profit net (perte nette) (16,9) $ (2,8) $ 510,5 $ 61,8 $ Profit net (perte nette) attribuable aux







Porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation (17,7) $ (5,3) $ 501,6 $ 52,6 $ Participations ne donnant pas le contrôle 0,8

2,5

8,9

9,2

Profit net (perte nette) (16,9) $ (2,8) $ 510,5 $ 61,8 $ Attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation







Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires en circulation

(en millions)









De base 465,2

451,8

463,0

420,8



Dilué 465,2

451,8

467,5

423,9

Profit (perte) par action ($ par action)









De base (0,04) $ (0,01) $ 1,08 $ 0,13 $

Dilué (0,04) $ (0,01) $ 1,07 $ 0,12 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL









(non audités) Trois mois terminés

le 31 décembre Exercices terminés

le 31 décembre (En millions de dollars américains) 2017

2016

2017

2016

Profit net (perte nette) (16,9) $ (2,8) $ 510,5 $ 61,8 $ Autres éléments du résultat global, nets d'impôt sur les résultats







Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat







Variation dans la réserve des variations de la juste valeur des titres négociables







Variation nette non réalisée de la juste valeur des titres négociables 9,9

(4,4)

17,9

7,5

Variation nette réalisée de la juste valeur des titres négociables (9,1)

(0,8)

(10,9)

(2,8)

Incidence fiscale (0,3)

0,4

(0,6)

(1,2)



0,5

(4,8)

6,4

3,5

Éléments qui pourraient être reclassés en résultat







Variation dans la réserve des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie







Partie efficace de la variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie 4,3

(0,7)

16,5

5,2

Valeur temps des contrats d'options exclus de la relation de couverture 2,5

(2,8)

(1,9)

(4,2)

Variation nette de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie reclassées aux résultats (2,0)

1,2

(4,0)

6,4

Incidence fiscale (0,4)

0,4

(0,3)

(0,2)



4,4

(1,9)

10,3

7,2

Écart de conversion cumulé (0,6)

(0,2)

0,8

(0,3)

Total des autres éléments du résultat (perte) global 4,3

(6,9)

17,5

10,4

Résultat global (perte) (12,6) $ (9,7) $ 528,0 $ 72,2 $









Résultat global (perte) attribuable aux :







Porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation (13,4) $ (12,2) $ 519,1 $ 63,0 $ Participations ne donnant pas le contrôle 0,8

2,5

8,9

9,2

Résultat global (perte) (12,6) $ (9,7) $ 528,0 $ 72,2 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE









(non audités) Trois mois terminés le 31 décembre Exercices terminés

le 31 décembre (En millions de dollars américains) 2017

2016

2017

2016

Activités d'exploitation





Profit net (perte nette) (16,9) $ (2,8) $ 510,5 $ 61,8 $ Ajustements :











Frais financiers 1,3

3,5

10,9

25,2



Charge d'amortissement 68,3

68,6

266,0

263,5



Perte (gain) sur instruments dérivés 0,4

4,3

(6,9)

3,0



Impôts sur les résultats 30,3

(1,0)

97,6

33,4



Produit d'intérêts (3,0)

(1,4)

(9,4)

(3,3)



Reprise de pertes de valeur --

--

(524,1)

--



Gain sur la vente d'une participation de 30 % dans le projet Côté Gold --

--

(19,2)

--



Part de la perte nette (profit net) provenant des participations dans les

entreprises associées et coentreprises constituées en société, nette d'impôts (4,8)

1,4

(15,0)

(6,1)



Dépréciation des stocks 2,3

0,7

14,2

5,7



Perte sur le rachat de billets de premier rang de 6,75 % --

--

20,2

--



Gain sur la vente de lingots d'or --

--

--

(72,9)



Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les

équivalents de trésorerie (0,1)

2,3

(11,4)

0,6



Autres éléments hors trésorerie 11,6

(1,7)

12,1

(2,2)

Ajustements des éléments de trésorerie :











Dividendes provenant d'une coentreprise --

--

2,1

11,3



Règlement d'instruments dérivés 1,9

(0,8)

1,4

(9,5)



Déboursés des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (2,0)

(0,7)

(5,0)

(2,7)

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des

empilements de minerai non courants (3,0)

1,2

1,3

19,6

Trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les impôts sur les

résultats payés 86,3

73,6

345,3

327,4

Impôts sur les résultats payés (21,1)

(9,8)

(50,0)

(16,3)

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 65,2

63,8

295,3

311,1

Activités d'investissement









Coûts des immobilisations corporelles (63,0)

(51,2)

(197,0)

(269,5)

Coûts d'emprunts capitalisés (12,9)

--

(24,1)

(17,3)

Achats de placements courants 99,8

--

(127,2)

--

Produits nets sur la vente d'une participation de 30 % dans le projet Côté Gold --

--

96,5

--

Diminution (augmentation) de la trésorerie affectée (0,1)

10,0

88,1

(33,6)

Coûts en immobilisations d'actifs de prospection et d'évaluation (8,9)

(0,6)

(13,4)

(4,1)

Intérêts reçus 2,1

1,4

7,7

3,3

Acquisition de l'actif de prospection et d'évaluation Saramacca (5,0)

(10,0)

(5,0)

(10,0)

Achat d'actions ordinaires additionnelles d'une entreprise associée --

--

(7,4)

--

Produits de la vente de lingots d'or --

--

--

170,3

Autres activités d'investissement 7,7

0,7

4,4

(0,5)

Trésorerie provenant des (utilisée dans les) activités d'investissement 19,7

(49,7)

(177,4)

(161,4)

Activités de financement









Produits nets de l'émission de billets de premier rang de 7 % --

--

393,6

--

Rachat de billets de premier rang de 6,75 % --

--

(505,6)

--

Produits de l'émission d'actions accréditives --

13,3

15,1

43,6

Produits de l'émission d'actions --

--

--

220,1

Achat de billets de premier rang de 6,75 % --

--

--

(141,5)

Intérêts payés (3,3)

--

(8,6)

(24,6)

Remboursement de la facilité de crédit --

--

--

(70,0)

Pré-paiement à long terme pour contrat de location financement --

--

(4,9)

--

Autres activités de financement (1,2)

(0,4)

(6,8)

(5,7)

Trésorerie provenant des (utilisée dans les) activités de financement (4,5)

12,9

(117,2)

21,9

Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les

équivalents de trésorerie 0,1

(2,3)

11,4

(0,6)

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 80,5

24,7

12,1

171,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 583,6

627,3

652,0

481,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de l'exercice 664,1 $ 652,0 $ 664,1 $ 652,0 $

