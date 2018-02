Métaux Russel annonce une entente visant l'acquisition de DuBose Steel







TORONTO, le 21 févr. 2018 /CNW/ - Métaux Russel inc. (RUS - TSX) a annoncé qu'elle avait conclu une entente visant l'acquisition des actifs d'exploitation et des installations de DuBose Steel.

DuBose Steel est un centre de services offrant une gamme complète d'acier de construction doté de capacités de traitement à valeur ajoutée et servant des clients sur la côte est et au sud-est des États-Unis à partir de ses installations situées à Roseboro et à Fayetteville, en Caroline du Nord. Les revenus de DuBose Steel se sont chiffrés à environ 85 millions de dollars canadiens au cours de son dernier exercice financier. L'équipe de direction actuelle restera en place et Tom Harrington demeurera président de DuBose Steel.

John Reid, président et chef de l'exploitation de Métaux Russel, a affirmé ce qui suit : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette entente avec DuBose Steel. DuBose est un atout stratégique qui nous permettra d'accroître encore davantage notre présence aux États-Unis grâce à un centre de services d'acier hautement réputé et très bien établi, dirigé par une équipe de direction chevronnée. »

Tom Harrington, président de DuBose Steel a pour sa part déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer la conclusion de cette entente avec Métaux Russel. Nous croyons que nos clients seront bien servis par cette transaction et nous sommes enthousiastes à l'idée de nous joindre à l'équipe de Métaux Russel. »

La clôture de la transaction est prévue au cours du deuxième trimestre de 2018.

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de service, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous différents noms, notamment Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Alberta Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Color Steels, Comco Pipe and Supply, Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pioneer Pipe, Russel Metals Processing, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis.

