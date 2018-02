Dévoilement de la maison modèle au Hameau Saint-Jacques, en marge du salon Expo habitat Québec







QUÉBEC, le 21 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Groupe immobilier SMB et son partenaire le Fonds immobilier de solidarité FTQ ont dévoilé la nouvelle maison modèle du projet résidentiel Hameau Saint-Jacques, situé à proximité du parc Chauveau à Québec.

Le projet Hameau Saint-Jacques est stratégiquement situé aux abords de la rivière Saint-Charles. Il s'adresse aux amants de la nature puisqu'il offre un accès direct à une piste cyclable et à des sentiers pédestres, tout en étant à quelques minutes à peine des Galeries de la Capitale et du quartier des affaires Lebourgneuf. Le projet propose un ensemble résidentiel de sept bâtiments dont 15 copropriétés - de 1 350 pieds carrés - et 40 maisons de ville de deux ou trois étages, dont chacune bénéficie d'une cour arrière privée.

En marge du salon Expo habitat Québec, qui se tiendra du 21 au 25 février au Centre des congrès de Québec, le Groupe immobilier SMB fera vivre une expérience virtuelle unique aux visiteurs en leur permettant de visiter une maison de ville du Hameau Saint-Jacques sur trois étages. Ce modèle bénéficie d'un puit de lumière exceptionnel. « À l'aide de la technologie virtuelle HTC VIVE de l'entreprise AZZA VR, nous sommes littéralement transportés à l'intérieur même de la maison. Avec les lunettes devant les yeux, nous visitons toutes les pièces et l'expérience est époustouflante. C'est concret, réel et impressionnant, comme si on y était vraiment! », souligne Stéphane Tremblay, directeur général du Groupe immobilier SMB.

« Le projet Hameau Saint-Jacques progresse très bien. Les premières unités en copropriété ont été livrées en 2017 et la toute première maison de ville, d'une série de 40, vient d'ouvrir ses portes. Avec ce projet, nous voulons faire les choses différemment et c'est pourquoi, outre la visite disponible en 3D au salon Expo habitat, nous proposons une promotion originale à nos clients comme la possibilité d'obtenir une année entière d'épicerie. »

À propos de Construction SMB Inc.

Fondée en 1992, Construction SMB est un promoteur et constructeur résidentiel dont la mission première est de construire des habitations de haute qualité, tout en personnalisant chacune d'elles. Depuis sa fondation, Construction SMB s'est taillée une place de choix et aujourd'hui, figure parmi les leaders du milieu immobilier à Québec. Construction SMB compte plus de 2 500 habitations réalisées - principalement dans la région de Québec - dont plusieurs projets en cours : les Sentiers du boisé à Charlesbourg, le Domaine de l'amiral à Val-Bélair et la Place de la Valériane à Saint-Augustin-des-Desmaures. www.constructionsmb.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel qu'industriel. Au 31 mai 2017, il comptait 49 projets en développement, 45 immeubles sous gestion, 14 millions de pi2 de terrains à développer pour de futurs projets et 69 millions $ étaient voués à l'habitation abordable, sociale et communautaire. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada.

