Festivals et événements - Hiver 2018 - Le gouvernement du Québec alloue 355 000 $ aux Rendez-vous Québec Cinéma

QUÉBEC, le 21 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec contribue au succès de plusieurs festivals et événements culturels. Aujourd'hui, c'est une aide financière de 355 000 $ qui est accordée pour soutenir les 36es Rendez-vous Québec Cinéma se tenant à Montréal du 21 février au 3 mars 2018.

L'annonce de ce soutien financier a été faite par la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ainsi que le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, M. Jean-Marc Fournier.

Avec sa riche programmation, cet événement accueille un vaste public. Moment privilégié de rencontres et d'échanges entre cinéphiles et créateurs, les Rendez-vous Québec Cinéma sont également une vitrine pour les jeunes cinéastes.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, attribue aux organisateurs la somme de 200 000 $ par l'entremise du Programme d'aide à la promotion et à la diffusion.

Le ministère du Tourisme leur consent une aide financière de 80 000 $ provenant du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire leur accorde 60 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes leur octroie la somme de 15 000 $ par l'entremise du Programme d'appui à la francophonie canadienne.

« Chaque année, les Rendez-vous Québec Cinéma offrent aux cinéphiles et au grand public la chance d'apprécier toute la richesse du cinéma d'ici. Véritable carrefour culturel, ils rendent hommage à notre cinéma et contribuent à le faire rayonner. J'invite la population à participer à cette grande célébration du 7e art et à en profiter pour découvrir ou redécouvrir la créativité, l'originalité et le talent des artistes, artisans et professionnels du milieu cinématographique québécois. »

Mme Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« C'est avec un grand plaisir que le gouvernement du Québec appuie les Rendez-vous Québec Cinéma, lesquels permettent de mesurer l'ampleur du talent des cinéastes d'ici. À bien des égards, cette rencontre favorise le rayonnement de la ville de Montréal au Québec et à l'extérieur des frontières, tout en générant des retombées économiques et touristiques considérables. »

Mme Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les Rendez-vous Québec Cinéma sont reconnus comme l'un des grands festivals cinématographiques de la métropole. Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer cet événement qui met en lumière le savoir-faire de nos artisans et génère des retombées positives pour l'industrie québécoise. »

M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« En consacrant une vitrine aux productions franco-canadiennes, les Rendez-vous Québec Cinéma assurent une belle visibilité aux oeuvres cinématographiques de langue française produites par les talentueux créateurs de l'ensemble du pays. Je suis fier que le gouvernement du Québec s'associe de nouveau à ce festival d'envergure qui réussit à mieux faire connaître la francophonie canadienne à la population québécoise. »

M. Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

