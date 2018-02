Les LNC et la SNC lancent une conférence internationale sur les réacteurs de quatrième génération et les petits réacteurs modulaires







CHALK RIVER, Ontario, 21 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principal organisme de sciences et de technologies nucléaires au Canada, et la Société Nucléaire Canadienne (SNC), société savante prépondérante au Canada représentant plus de 1 000 scientifiques, chercheurs, ingénieurs et professionnels du nucléaire, annoncent aujourd'hui qu'ils feront équipe pour lancer la première conférence internationale sur les réacteurs de quatrième génération et les petits réacteurs (G4SR), un forum mondial sur l'avenir de l'énergie nucléaire.



La conférence G4SR, qui se tiendra du 6 au 8 novembre prochain à l'hôtel Marriott à Ottawa, vise à profiter du dynamisme croissant et de l'intérêt international envers le développement des réacteurs avancés et des petits réacteurs modulaires au Canada. La conférence, d'une durée de trois jours, prévoit des ateliers intéressants, des séances plénières et des suivis de programmes techniques explorant des sujets essentiels à la conception, au développement et au déploiement de réacteurs de quatrième génération et de petits réacteurs, et elle réunira des leaders mondiaux sur des aspects techniques et non techniques du déploiement dans des discussions pertinentes non seulement pour le Canada, mais aussi pour les pays du monde entier.

«?Plus tôt cette année, nous avons déclaré les petits réacteurs modulaires comme l'une des sept initiatives stratégiques que les LNC ont l'intention de poursuivre dans le cadre de la stratégie à long terme, avec le but précis d'installer un petit réacteur modulaire sur l'un de nos sites d'ici 2026, a déclaré Kathy McCarthy (Ph. D.), vice-présidente, Recherche et développement aux LCN. Nous croyons en la viabilité commerciale des petits réacteurs modulaires et notre vision est d'agir en tant que chef de file mondial dans la démonstration, l'essai et le soutien au développement technologique des petits réacteurs modulaires. Pour réussir à atteindre ce but, nous aurons besoins des rapports essentiels qui seront créés par le dialogue lors d'événements comme la conférence G4SR.?»

La conférence G4SR survient à un moment emballant et important pour les nouvelles technologies nucléaires. La prochaine génération de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires (PRM) pourrait donner lieu à une innovation énergétique à faibles émissions de carbone pour le Canada et le monde entier. Les PRM avancés sont conçus en tenant compte d'un déploiement dans des endroits éloignés ou non reliés au réseau électrique, et ils comportent des applications au-delà de la production d'électricité, incluant le dessalement, la production d'hydrogène, le chauffage de zone locale et la chaleur industrielle.

Cette conférence invitera des chefs de file éclairés à réfléchir sur des questions clés concernant le déploiement des PRM, incluant des essais de prototype unique en son genre; la fabrication de PRM et la chaîne d'approvisionnement; les retombées économiques pour le Nord; les défis pour obtenir l'assentiment du public en vue du déploiement; des intégrations possibles pour les énergies renouvelables; et la gestion à long terme des déchets. D'un point de vue commercial, la conférence G4SR abordera des discussions sur les modèles d'affaires novateurs de partenariats public-privé en tant que mécanisme pour permettre des investissements dans les PRM; et elle permettra d'avoir une vue d'ensemble de la relation entre le développement international et les conceptions de petits réacteurs et de réacteurs avancés.

«?Les réacteurs de quatrième génération et les PRM peuvent jouer un rôle important en répondant aux besoins mondiaux en énergie, santé, sécurité et changement climatique, a déclaré Daniel Gammage, président de la SNC. Ces réacteurs comportent des caractéristiques avancées de sûreté passive, sont résistants à une prolifération nucléaire, ne produisent pas d'émissions de gaz à effet de serre et sont présentés comme étant concurrentiels sur le plan économique. Ils conviennent à des applications de niche et non liées au réseau électrique, ainsi qu'à un branchement au réseau électrique, comme une option d'approvisionnement, pour fournir une capacité additionnelle au besoin afin de répondre à une demande énergétique additionnelle.?»

Alors que les fournisseurs de PRM et les parties intéressées de l'industrie, dont les LNC, travaillent à l'avancement des technologies de petits réacteurs modulaires, depuis le conception théorique aux essais en laboratoire, et de l'obtention de permis jusqu'au déploiement, il y aura des défis à surmonter; la conférence G4SR est un forum international destiné à l'industrie et aux parties intéressées afin qu'ils travaillent ensemble pour relever les obstacles et profiter des occasions, et qu'ils cherchent des solutions par le dialogue, l'engagement et la collaboration. Toutes les parties intéressées sont invitées à venir à la conférence et à prendre part avec nous aux discussions.

Pour en savoir davantage sur la conférence internationale, incluant des détails préliminaires sur l'itinéraire et l'inscription, veuillez visiter http://www.G4SR.org. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur les réacteurs avancés ou les petits réacteurs modulaires, ou souhaiteriez assister à la conférence G4SR, veuillez écrire à communications@cnl.ca.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en sciences et technologies nucléaires qui offre des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d'industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l'industrie dans les secteurs du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l'énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, nous offrons des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont en bonne posture pour l'avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de sûreté est au coeur de toutes ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter le site www.cnl.ca/fr ou écrire à communications@cnl.ca.

À propos de la Société Nucléaire Canadienne

La Société Nucléaire Canadienne (SNC) a pour but de favoriser l'échange de connaissances sur tous les aspects des sciences et technologies nucléaires et leurs applications. Cela comprend la production d'énergie nucléaire, la production de combustible, l'exploitation minière et le raffinage de l'uranium, la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé. Parmi les autres sujets, on retrouve les utilisations médicales et industrielles des radionucléides, la protection contre l'exposition professionnelle et environnementale, les sciences et technologies de la fusion nucléaire, et les activités associées en recherche et développement.

L'adhésion à la SNC s'adresse aux personnes directement impliquées dans les technologies nucléaires dans l'un ou l'autre des secteurs nommés précédemment, ou quiconque intéressé par les sujets nucléaires.

Pour en savoir davantage sur la SNC et ses événements, ou pour devenir membre de la SNC, veuillez visiter www.cns-snc.ca.

La SNC est membre de l'Institut canadien des ingénieurs (ICI).

