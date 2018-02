La FCCQ salue les performances financières de la CDPQ







MONTRÉAL, le 21 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les bonnes performances de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ainsi que les investissements de 6,7 G$ effectués en 2017 au Québec mettent en valeur son rôle dans le développement économique avance la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). De même, le rendement moyen pondéré annualisé de 10,2 % sur cinq ans et de 9,3 % pour 2017, une augmentation de 1,7 % par rapport à l'an dernier, est rassurant pour les déposants.

« Le travail rigoureux accompli par l'équipe de la Caisse permet de dégager les marges de manoeuvres nécessaires pour que la CDPQ puisse jouer activement son double rôle essentiel, soit de contribuer à la croissance de notre économie, en investissant dans plus de 750 entreprises québécoises, et de gardien des épargnes des Québécois, faisant fructifier leurs avoirs », a souligné Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Alors que le contexte économique est favorable mais en mouvance, Stéphane Forget a rappelé que la stratégie de diversification de la CDPQ porte ses fruits. « Il va de soi qu'il est essentiel, dans un contexte de cycle économique favorable qui semble se prolonger, d'assurer la stabilité et la solidité des revenus, pour permettre à la Caisse de poursuivre sa mission et assurer les Québécois que ces solides performances protègent leurs investissements », conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

