L'UQAT, première université qui accueillera l'Expo-Sciences Autochtone Québec en mars prochain

VAL-D'OR, QC, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - C'est en mars prochain que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) sera l'hôte de la 18e édition de l'Expo-sciences Autochtone Québec (ESA-Québec), évènement organisé en partenariat avec l'Association québécoise autochtone en science et en ingénierie (AQASI). Du 20 au 22 mars 2018, environ 90 jeunes scientifiques provenant d'une vingtaine de communautés et leurs accompagnateurs viendront au campus de l'UQAT à Val-d'Or.

Sous le thème « La science, une véritable fasciNATION! », cette compétition scientifique s'adresse aux élèves de la 5e année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. Des invitations furent envoyées à 56 communautés autochtones du Québec, du Nunavik à la Gaspésie, et plusieurs écoles ont déjà manifesté l'intérêt de participer encore cette année. L'UQAT a saisi l'occasion de recevoir cette importante compétition scientifique qui se déroule habituellement directement dans les communautés autochtones. « C'est une grande fierté et un honneur d'accueillir l'Expo-Sciences Autochtone Québec à l'UQAT. En effet, cet évènement extrêmement porteur représente une occasion unique de mettre en valeur de jeunes autochtones de partout au Québec », soutient monsieur Denis Martel, recteur de l'UQAT.

SAMIAN, ambassadeur de l'évènement

L'artiste algonquin Samian a accepté d'être ambassadeur de cette édition et sera présent pour rencontrer les jeunes pendant l'Expo-Sciences. En effet, Samian a accepté sans hésitation de s'impliquer : « Ce type d'évènement est une occasion unique de développer le plein potentiel de nos jeunes, de valoriser et de partager nos cultures et, surtout, de créer des liens importants. En tant que porte-parole de cette 18e édition, je souhaite inviter les jeunes de toutes les communautés (nations) au Québec à participer à des projets scientifiques et à s'inscrire avant le 12 mars 2018 », mentionne Samian.

Des scientifiques autochtones impliqués

Une vingtaine de juges seront présents à cette 18e édition, dont plusieurs sont des scientifiques autochtones. Ils proviennent des nations atikamekw, huronne-wendat, innue et algonquine. Plus concrètement, pendant l'exposition, il y aura la présentation par les jeunes de leurs projets scientifiques. En plus du jury qui devra évaluer ces projets, certains groupes d'élèves des écoles de Val-d'Or ou des communautés environnantes pourront venir visiter l'exposition. Pour clore l'évènement, un gala sera organisé afin de remettre des prix aux projets qui se seront illustrés dans diverses catégories. Jusqu'à quatre gagnants de l'ESA-Québec peuvent représenter la région « Aboriginal Québec Autochtone » à l'Expo-sciences pancanadienne (ESPC). Ils se mesureront aux 500 meilleurs jeunes scientifiques canadiens du secondaire au CÉGEP. L'ESPC a lieu cette année à Ottawa durant la semaine du 14 mai. « Nous voulons que nos jeunes prennent leur place dans les domaines des sciences et l'Expo-Sciences Autochtone (ESA) - Québec est un évènement rassembleur qui les motive à faire valoir leurs aptitudes, leurs savoirs et leur créativité dans les domaines scientifiques », a déclaré Marc Lalande, président-trésorier de l'AQASI.

Des partenaires impliqués

Cet évènement est rendu possible grâce à de nombreux partenaires financiers : la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Services aux autochtones Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le Secrétariat aux affaires autochtones, de même que le commanditaire présentateur, Hydro-Québec, SNC-Lavalin, Pageau, Morel et associés inc., l'Ordre des ingénieurs du Québec, RBA Groupe financier et la Société de crédit commercial autochtone.

À propos de l'Association québécoise autochtone en science et en ingénierie (AQASI)

L'AQASI est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir les sciences et l'ingénierie auprès des jeunes Autochtones fréquentant les écoles situées dans les communautés des Premières Nations et inuites du Québec. L'AQASI accomplit sa mission au moyen du Programme de l'Expo-Sciences Autochtone - Québec (ESA-Québec) qui permet aux jeunes d'effectuer une démarche de vulgarisation ou d'expérimentation scientifique et de participer à la finale québécoise de l'ESA-Québec, évènement organisé depuis 1998.

