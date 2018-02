Avis aux médias - Point de presse concernant le budget fédéral







OTTAWA, 21 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hassan Yussuff, président du CTC, Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC, et Angella MacEwen, économiste principale du CTC, seront à la disposition des médias dans la Salle des chemins de fer de l'édifice du Centre pour commenter le budget fédéral après son dépôt le 27 février. M. Yussuff et Mme MacEwen répondront aux questions en anglais et M. Rousseau répondra aux questions en français.



La déclaration prébudgétaire du CTC est disponible à congresdutravail.ca.

Qui : Hassan Yussuff, président du CTC

Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC Angella MacEwen, économiste principale du CTC Où : Salle des chemins de fer, édifice du Centre, Colline du Parlement Quand : 16 h 15, le mardi 27 février 2018

Relations avec les médias :



Kerry Pither

Directrice nationale, Communications, CTC

kpither@clc-ctc.ca

613-294-2203

Communiqué envoyé le 21 février 2018 à 15:33 et diffusé par :