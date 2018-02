Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest concluent un accord bilatéral visant à améliorer les services de soins de santé







OTTAWA, le 21 févr. 2018 /CNW/ - Le système public de soins de santé est une source de fierté pour les Canadiens. Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour renforcer les soins de santé et adapter le système aux besoins changeants de la population.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord?Ouest (T.N.-O.) ont signé un accord bilatéral exposant la façon dont le gouvernement des T.N.?O. entend investir sa part du financement fédéral ciblé. L'accord dénote un changement radical de la façon dont les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent ensemble pour réaliser leurs priorités communes en matière de santé.

Cet accord améliorera l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire et aux services de santé mentale et de traitement des dépendances dans les Territoires du Nord?Ouest. Le gouvernement des T.N.?O. utilisera les fonds pour accroître l'accès aux services à domicile et en milieu communautaire afin de répondre aux besoins de la population vieillissante du territoire. Entre autres choses, il aura recours à des moyens novateurs pour appuyer les aidants familiaux et communautaires et il fournira aux professionnels de la santé de nouveaux instruments pour évaluer les besoins en soins à domicile et en milieu communautaire des résidents du Nord.

Par ailleurs, en vertu de cet accord, le gouvernement des T.N.?O. prendra de meilleures mesures pour lutter contre le suicide, qui a eu des répercussions dévastatrices sur les familles et les collectivités des Territoires du Nord-Ouest. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord?Ouest mettra sur pied un réseau territorial de prévention du suicide et de soutien en cas de crise afin d'aider les communautés dans leurs activités proactives de prévention du suicide, d'intervention et de postvention, y compris dans l'adoption d'approches adaptées à la culture en matière de prévention du suicide.

Dans le cadre de cet accord, les Territoires du Nord?Ouest investiront environ 6,07 millions de dollars en fonds fédéraux ciblés sur cinq ans. Ces activités cadrent parfaitement avec les objectifs et les priorités pancanadiennes exposés dans l'Énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé qui a été approuvé par le gouvernement fédéral, les provinces* et les territoires en août 2017.

Citations

« Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à améliorer la santé et le bien-être des Canadiens qui vivent et travaillent avec fierté dans les Territoires du Nord-Ouest. Je suis heureuse que nos gouvernements aient pu travailler ensemble pour résoudre des questions qui revêtent de l'importance pour les Canadiens, comme la santé mentale et le renforcement des soins à domicile et en milieu communautaire. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« L'annonce d'aujourd'hui permettra d'appuyer les familles à prendre soin des membres vieillissants de leur famille, et aidera leurs enfants à accéder aux services dont ils ont besoin afin d'aborder les défis liés à la santé mentale. Je suis heureux que le gouvernement du Canada ait maintenant signé un accord bilatéral avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui consolidera les soins de santé pour tous les résidents de notre territoire. »

Michael McLeod

Député pour les Territoires du Nord-Ouest



« Pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, l'accroissement de la capacité et des options à l'échelle communautaire pour aider les gens à satisfaire leurs besoins en matière de santé et de mieux-être est une priorité. Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada par le biais de cette entente en vue d'investir dans les services de soins à domicile et en milieu communautaire ainsi que dans les services de santé mentale et de toxicomanie offerts aux résidents des Territoires du Nord-Ouest. »

Glen Abernethy

Ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits en bref

Les Canadiens verront comment les fonds fédéraux destinés aux soins à domicile et à la santé mentale seront investis dans chaque province et chaque territoire et ils pourront suivre les progrès grâce à un ensemble bien délimité d'indicateurs communs, en cours d'élaboration.

En 2021-2022, ces accords seront renouvelés pour les cinq années restantes de l'engagement de 10 ans.

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 11 milliards de dollars en fonds nouveaux sur 10 ans aux provinces et aux territoires pour qu'ils améliorent l'accès des Canadiens aux soins à domicile et aux services de santé mentale.

* Le gouvernement fédéral a accepté de conclure une entente asymétrique avec le Québec, distincte de l'Énoncé de principes communs.

