Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) Prix de l'innovation 2018

TORONTO, le 21 févr. 2018 /CNW/ - L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a dévoilé aujourd'hui les gagnants des Prix de l'Innovation 2018 au Salon international canadien de l'automobile de Toronto.

Le prix de la Meilleure nouvelle technologie verte a été remis à Toyota pour la conception du système de recirculation de la chaleur de l'échappement de la Prius Prime 2017/2018.

Le prix de la Meilleure nouvelle technologie de sécurité a été remis à Lexus pour le système Safety System +.

Le prix de la Meilleure nouveauté technique a été remis à Cadillac pour la technologie, Super Cruise Technology.

« J'appelle ceci notre année inaugurale puisque nous avons prix les Prix de la technologie et les avons transformés pour qu'ils aient une plus grande portée. Nous avons même ajouté une catégorie et c'est l'occasion pour nous de reconnaître quels sont les nouvelles technologies automobiles offertes aux conducteurs canadiens sont les meilleures et les plus innovatrices, » dit Mark Richardson, président de l'Association des journalistes automobile du Canada.

Les gagnants ont été déterminés par un jury composé de neuf journalistes automobiles spécialisés en technologies. Pour commencer, ils ont révisé les dossiers des technologies les plus innovatrices soumis par les fabricants automobiles. Après cette première révision, les jurés ont préparé une liste de finalistes pour chacune des catégories. Puis, en début décembre, ils ont convenu d'une date afin de rencontrer et de questionner les représentants des manufacturiers finalistes. Les jurés ont ensuite procédé à un vote secret.

Tout comme pour le programme des prix de la Voiture canadienne de l'année, les votes ont été recueillis et certifiés par la firme de vérification KPMG.

Les finalistes des différentes catégories étaient :

Meilleure nouvelle technologie verte :

Chevrolet : Système de régénération sur demande (Chevrolet Bolt)

Lexus : système hybride multiphase

Toyota : système de recirculation de la chaleur de l'échappement

Meilleure nouvelle technologie de sécurité :

Cadillac : Technologie Super Cruise

FCA: transmission eFlite (Chrysler Pacifica Hybride)

Volvo : groupe motopropulseur hybride combiné (S90)

Meilleure nouveauté technique :

GM : Système de communication de véhicule à véhicule (V2)

Honda : CabinTalk et CabinWatch Watch (Honda Odyssey)

Lexus : Safety System +

Nissan : Pro Pilot Assist

Des photos sont disponibles au ajac.ca.

À PROPOS DE L'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, écrivains et photographes professionnels de même que des membres corporatifs dont le travail se concentre sur l'industrie canadienne de l'automobile. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres et aux évènements annuels d'essais de l'AJAC, à la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), au Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, au Prix de l'Innovation et à l'EcoRun.

