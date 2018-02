La 10e édition du concours mondial de cocktails BACARDÍ® Legacy présentera les grands talents de l'industrie à Mexico







HAMILTON, Bermudes, 21 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un jalon important de l'évolution de l'un des plus grands concours de cocktails au monde sera marqué cette année lorsque BACARDÍ couronnera le 10e gagnant de son concours mondial de cocktails BACARDÍ Legacy. Sabrina Mailhot, la finaliste canadienne de Montréal, Québec, sera au nombre de l'élite mondiale en lice pour ce titre prestigieux avec son cocktail, le Séquito.

Des centaines de milliers de spectateurs se joindront en direct aux quelque 200 invités du Museo Numismatico Nacional de Mexico, le 1er mai prochain, pour assister au dévoilement du lauréat. Un jury composé des plus grands talents de l'industrie des boissons, dont Alex Kratena, Ivy Mix, Shingo Gokan, Benjamin Padron et Carina Soto Velásquez, déterminera qui remportera le trophée si convoité.

« Nous sommes absolument ravis de célébrer les dix ans de BACARDÍ Legacy cette année, affirme Dickie Cullimore, ambassadeur mondial du rhum BACARDÍ. Au cours de la dernière décennie, ce concours a offert un soutien important aux carrières de centaines de mixologues en les accueillant dans la 'Grand Familia' de BACARDÍ Legacy. Cette écurie de talents exceptionnels a produit une variété de nouveaux cocktails BACARDÍ classiques, novateurs, originaux et délicieux, dans les bars du monde entier, dont plusieurs se sont intégrés au patrimoine de la marque et continueront d'être commandés dans les années à venir. Nous sommes heureux de présenter BACARDÍ Legacy pour la première fois en Amérique latine, une région parfaitement associée à l'esprit du rhum BACARDÍ, et nous anticipons avec plaisir l'occasion d'accueillir nos concurrents à une semaine incroyable de formation, de compétition et d'amitié."



Depuis 1862, BACARDÍ, le rhum le plus récompensé au monde, s'est imposé comme chef de file de la culture du cocktail, en poursuivant son héritage en tant que spiritueux pour mélanges de premier choix pour les cocktails les plus renommés du monde. Le concours mondial de cocktails BACARDÍ Legacy propose aux mixologues de créer la prochaine génération de cocktails au rhum classiques dont la popularité sera durable, au même titre que des boissons célèbres comme le Mojito BACARDÍ original, le Daiquirí BACARDÍ original et le Cuba Libre BACARDÍ original.

Les concurrents peuvent composer leur cocktail avec le rhum BACARDÍ Carta Blanca, le rhum BACARDÍ Carta Oro ou le rhum BACARDÍ 8 Años, et les règles du concours exigent que leur cocktail ne comporte que six ingrédients ou moins, et qu'il puisse être reproduit n'importe où au monde. BACARDÍ Legacy est devenu un événement des plus prestigieux et est considéré au sein de l'industrie comme un véritable test pour le mixologue moderne, qui doit non seulement créer une boisson présentant les attributs d'un classique, mais aussi réussir à en promouvoir la valeur iconique, puisque ceci représente un tiers des points qui leur seront accordés.

La récompense est unique : une année personnalisée de voyages, d'occasions et d'expériences où le gagnant pourra servir son cocktail « Legacy » dans certains des bars les plus prisés du monde, avec le soutien du réseau mondial de l'industrie de BACARDÍ. Le champion actuel, Ran Van Ongevalle, partageait récemment son expérience cette année :

« Tant de choses ont changé depuis ma victoire en 2017. J'ai voyagé avec BACARDÍ à New York, à La Nouvelle-Orléans, à Mexico, Miami, Porto Rico, Dubai et Berlin. Le réseau BACARDÍ a aussi fourni son soutien pour mes propres voyages, ce qui m'a permis d'animer des séminaires et de servir mon cocktail Legacy gagnant, Clarita, en Inde et en Asie. Je dois mentionner le bonheur que j'éprouve à faire partie de la famille BACARDÍ - leur équipe mondiale est unique, et les occasions et le soutien qu'ils fournissent aux mixologues sont tout aussi uniques. J'ai bien hâte de retourner à Mexico pour rencontrer les finalistes de 2018 et aider à déterminer qui sera le gagnant cette année! »

Les gagnants des concours BACARDÍ Legacy précédents assisteront à la finale à Mexico, et seront en mesure de partager leurs réflexions sur le cheminement de leur carrière depuis leur victoire, ainsi que les différentes occasions de soutien et de mentorat dont ils ont pu tirer profit avant, pendant et après leur participation au concours.

La finale mondiale clôturera cinq jours dans la capitale du Mexique où les concurrents participeront à des ateliers immersifs menés par les plus grandes sommités de l'industrie, pour ensuite participer à deux journées de demi-finales. Huit d'entre eux passeront à la finale mondiale le 1er mai. Les deux journées de demi-finales et la grande finale seront présentées en direct sur la page Facebook de l'événement.

Les juges de la grande finale à Mexico :

Ivy Mix ? Fondatrice de « Speedrack », copropriétaire de Leyenda à Brooklyn et barman américain de l'année en 2015



Jose Sanchez Gavito ? Maestro de Ron BACARDÍ et juge de la grande finale depuis la première édition du concours

Ran Van Ongevalle ? Champion mondial de BACARDÍ Legacy 2017

Alex Kratena ? Fondateur de l'organisme sans but lucratif de l'industrie P(OUR) et ancien barman principal d'Artesian, le bar londonien lauréat de nombreux prix

Juges des demi-finales :

Danielle Dalla Pola ? Adepte de Tiki de renommée mondiale et propriétaire du bar primé Nu Lounge à Bologne

Benjamin Padron ? Sommité et mentor de l'industrie des boissons, propriétaire du bar primé mexicain Licoreria Limantour

Gn Chan ? Champion mondial de BACARDÍ Legacy 2016

Carina Soto Velásquez ? Mixologue primée et cofondatrice de Quixotic Projects, une société d'accueil parisienne possédant et exploitant les célèbres établissements Candelaria, Glass, Le Mary Celeste, et Hero

Pamela Wiznitzer ? Directrice de création et mixologue au Seamstress à New York, lauréate du prix du barman américain de l'année des Spirited Awards en 2016 et actuellement présidente nationale de la United States Bartenders' Guild



Juges de la campagne promotionnelle conçue par les mixologues pour leur cocktail :



Shingo Gokan ? Gagnant du concours mondial BACARDÍ Legacy 2012, propriétaire des établissements Speak Low et Sober Company à Shanghai, et gagnant du prix du barman international de l'année des Spirited Awards en 2017



Enrique Comas ? Membre de 6e génération de la famille Bacardí et directeur principal du commerce extérieur pour l'Amérique latine et les Caraïbes de BACARDÍ



Kofi Amoo-Gottfried ? Chef du marketing de marque et consommateur de Facebook; autrefois directeur des communications mondiales, catégorie des rhums de BACARDÍ



Mariana Fernandes ? Équipe du marketing de marque des rhums BACARDÍ

Les 34 concurrents représenteront les pays suivants :

Allemagne

Argentine

Asie du Sud-Est

Australie

Autriche

Bateaux de croisière Belgique

Brésil

Canada

Chili

Chine



Colombie

Chypre

Émirats arabes unis Espagne

États-Unis (2 finalistes)

Finlande France

Grèce

Inde

Irlande

Israël

Italie



Japon

Mexique

Nouvelle-Zélande

Norvège

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Singapour

Suède

Suisse













Les photos et vidéos de l'événement d'une semaine, incluant les demi-finales et la finale, seront disponibles à la salle de média de BACARDÍ ? www.bacardimediacentre.com

À propos du rhum BACARDÍ - Le rhum le plus récompensé au monde

En 1862, à Santiago de Cuba, le fondateur Don Facundo Bacardí Massó révolutionnait l'industrie des spiritueux en créant un rhum au corps léger et au goût particulièrement suave - BACARDÍ. Le goût unique du rhum BACARDÍ a inspiré les pionniers du cocktail à créer les recettes les plus célères au monde, dont le Mojito BACARDÍ, le Daiquiri BACARDÍ, le Cuba Libre BACARDÍ, le Piña Colada BACARDÍ et le Presidente BACARDÍ. Le rhum BACARDÍ est le spiritueux le plus récompensé au monde, avec plus de 674 prix de qualité, de goût et d'innovation à son actif. Aujourd'hui, le rhum BACARDÍ est principalement distillé à Porto Rico, où il est produit de manière à assurer que son goût demeure le même aujourd'hui que lorsqu'il fut mélangé pour la première fois en 1862.

La marque BACARDÍ® fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, dont le siège social est établi à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardí, incluant Bacardi International Limited.



