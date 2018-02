Patrick Gosciola remporte la bourse David Milliken en communication médiatique







TORONTO, le 21 févr. 2018 /CNW/ - Patrick Gosciola, étudiant de quatrième année au baccalauréat en relations publiques du Collège Humber, remporte la quatrième bourse annuelle David Milliken en communication médiatique, d'une valeur de 1000 $. Créée par CNW en hommage aux 30 années de service du vice-président principal au sein de l'entreprise, la bourse souligne l'engagement envers l'important lien qui unit le journalisme et les relations publiques. Le regretté M. Milliken a siégé comme président du Comité du baccalauréat en relations publiques du collège Humber.

Patrick Gosciola a effectué un stage chez Tito's Handmade Vodka, où il était chargé des communications et événements, comme la première édition annuelle de la Classique de golf caritative Tebey, Power Ball, la Classique de golf des célébrités José Bautista, le gala SickKids All-Star, Puppy Love, la fête du 4 juillet de l'ambassade américaine, Rooftop Riot, la croisière caritative Yelp's NautiByNature, ainsi qu'une activation lors d'un concert du groupe Whitney, à la salle Danforth Music Hall. En outre, Tito's Handmade Vodka a également commandité une poignée de petites fêtes privées et d'événements caritatifs de moindre envergure sur lesquels il a travaillé.

Marcus Kraft, directeur du marketing canadien, mentionne dans l'évaluation de stage de Patrick que ce dernier est un excellent membre de l'équipe qui respecte toujours ses échéances et se sert de son bon jugement pour prendre de bonnes décisions lors de la création de stratégies et tactiques toujours étroitement conformes aux objectifs de l'entreprise.

Le jury, composé de journalistes et de professionnels aguerris des relations publiques, s'est dit impressionné par la compréhension du rôle en mutation des médias sociaux et des médias traditionnels dont fait preuve Patrick Gosciola.

Grace Diffey ARP, FSCRP, présidente du jury de la bourse de cette année, a déclaré qu'« en dépit de son expérience « indirecte » des relations médiatiques, sa demande démontrait qu'il était en mesure d'utiliser ce qu'il a appris à l'école afin de tisser des liens solides et en retour, générer de la visibilité pour Tito's Handmade Vodka dans le cadre des nombreux événements commandités qui lui ont été confiés ».

Patrick Gosciola recevra son prix le 6 mars prochain, dans le cadre de la cérémonie de remise des prix du Collège Humber, à Toronto.

Les fonds de la bourse David Milliken de communication médiatique sont gérés par la Fondation des Communications + relations publiques. La Fondation fait la promotion de l'avancement des relations publiques comme fonction vitale de la société et se consacre à l'intérêt public, à la sensibilisation et à la meilleure connaissance du public du rôle des communications et des relations publiques dans la vie de tous les jours. La Fondation accepte les dons individuels et les contributions d'entreprises envers les initiatives de recherche et d'éducation dans tout le pays.

