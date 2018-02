Printed Electronics Europe : un événement où les fournisseurs rencontrent les utilisateurs finaux







Environ 2 500 personnes participeront à Printed Electronics Europe, qui fait partie de la plus grande série d'événements au monde sur les produits électroniques imprimés, flexibles et hybrides, et qui se déroulera les 11 et 12 avril au Centre de conventions Estrel de Berlin.

L'événement a pour objectif exceptionnel d'accélérer l'adoption des produits électroniques imprimés en réunissant les utilisateurs finaux et les fournisseurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Les présentations des utilisateurs finaux couvriront leurs progrès et des cas d'utilisation impliquant la technologie, avec des intervenants d'une variété d'entreprises mondiales représentant différents secteurs verticaux y compris Beko, Johnson & Johnson, Cartamundi, Saati, Panasonic, Huawei, GE Healthcare et bien d'autres.

L'événement, qui comptera aussi plus de 200 exposants, est organisé par IDTechEx, cabinet mondial de conseil et de recherche en veille commerciale qui se consacre à l'offre d'une évaluation impartiale de la technologie et du marché aux clients. Les analystes d'IDTechEx établissent l'ordre du jour et sélectionnent les plus grands intervenants du monde entier pour assurer que les dernières tendances et opportunités soient dévoilées aux participants, leur fournissant des connaissances inestimables.

Cette année, les thèmes clés de Printed Electronics Europe comprennent les dispositifs portatifs dans le domaine des soins de santé, avec des intervenants comprenant Sanofi, Galvani, Siemens et Qualcomm ; l'innovation dans le secteur automobile avec des intervenants comme McLaren, Porsche et Plastic Omnium ; ainsi que des sessions consacrées aux e-textiles, aux produits électroniques étirables, aux produits électroniques structurels, aux innovations en matière d'affichage, aux matériaux révolutionnaires, à la fabrication de produits électroniques hybrides et bien plus.

Au total, plus de 225 intervenants couvriront une immense variété d'exigences professionnelles et de technologies habilitantes émergentes, combinées à une évaluation honnête de la technologie et du marché par les analystes d'IDTechEx.

Pour promouvoir l'engagement des participants et organiser pour eux l'événement le plus productif sur les produits électroniques imprimés, Printed Electronics Europe emploiera un service de mise en relation permettant aux participants de se connecter avec d'autres et d'organiser des réunions à l'avance de l'événement.

Des professionnels des affaires responsables de la croissance, du développement commercial, du développement produit, du leadership commercial, du leadership de recherche et de l'identification de nouvelles technologies participeront afin d'explorer de nouvelles opportunités pour les entreprises qu'ils représentent.

Ne manquez pas cet événement annuel en Europe pour voir en un même endroit les toutes dernières innovations et rencontrer les clients impliqués dans l'ensemble du secteur des produits électroniques imprimés.

Printed Electronics Europe se déroulera au Centre de conventions Estrel de Berlin, en Allemagne, les 11 et 12 avril, avec des masterclasses dirigés par des experts le 10 et le 13 avril. Inscrivez-vous dès maintenant pour participer, à partir de seulement 99 ? pour une inscription en avance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site http://www.PrintedElectronicsEurope.com.

