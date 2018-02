Qlink s'associe à Block Array pour permettre un accès au réseau aux camions en transit







Qlink, le premier réseau mobile décentralisé au monde, a annoncé un partenariat conjoint avec Block Array, la société qui fait appel à l'externalisation à grande échelle pour la logistique de camionnage alimentée par des journaux de bord fondés sur la chaîne de blocs

SINGAPOUR, 21 février 2018 /PRNewswire/ -- Qlink et Block Array ont annoncé aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord (MoU) pour travailler ensemble. Qlink (https://qlink.mobi/f/qlink) est le plus important réseau mobile décentralisé au monde, dédié à la construction d'une infrastructure télécom ouverte sur la chaîne de blocs. Block Array (https://blockarray.com/) est une plateforme basée sur la chaîne de blocs qui enregistre les informations des journaux de bord électroniques, crée des connaissements et d'autres documents d'expédition par le biais de contrats intelligents. Block Array innove avec un nouveau marché de capacités d'expédition destiné aux sociétés logistiques.

Les deux sociétés prévoient d'explorer l'utilisation de la station de base native de la chaîne de blocs sur les véhicules logistiques, approfondissant la collaboration entre le réseau mobile et l'industrie logistique.

Dans le cadre du MoU, Block Array mettra en oeuvre les fonctionnalités Qlink dApp pour ses utilisateurs, leur permettant d'utiliser le réseau mobile décentralisé de Qlink. Cela signifie que les camions pourront communiquer les données du moteur et les données des journaux de bord électroniques à leurs propriétaires lorsqu'ils sont sur la route. En retour, Block Array aidera à déployer des noeuds complets de la chaîne Qlink pour garantir à ses utilisateurs le temps de disponibilité, la fiabilité et la stabilité du réseau.

La loi exige désormais que les camions logistiques utilisent des journaux de bord électroniques (ELD) afin de conserver leurs enregistrements de données des heures de service. Block Array a développé une plateforme qui fournit une preuve sécurisée d'enregistrement des données et une preuve d'arrivée et de départ. Avec l'union des deux projets, le journal des camions des sociétés logistiques sera à l'avenir toujours en ligne, juste et transparent. En outre, cela ouvre de nouvelles pistes d'exploration de futures possibilités de développement ultérieur de l'Internet des véhicules.

«?L'ajout de Block Array à la chaîne Qlink en tant que noeud augmentera la sécurité et la stabilité du réseau Qlink pour nos utilisateurs?», a déclaré Susan Zhou, directrice des opérations chez Qlink. «?Nous sommes ravis de travailler avec Block Array à l'avenir pour renforcer les deux missions et créer de meilleurs services pour nos utilisateurs. Qlink développe actuellement un système d'exploitation à chaîne de blocs pour le monde des télécoms de demain et accueille Block Array pour étendre sa portée et enrichir l'écosystème.?»

«?Le partenariat avec Qlink permettra aux sociétés aux États-Unis et en Chine d'accéder à l'IdO, à l'ELD et à d'autres sources de données en temps réel. Cela apportera un tout nouveau paradigme de communications machine-machine?», a déclaré Sam Bacha, cofondateur de Block Array. «?La solution sans fil de Qlink est la clé de l'actualisation de notre application et nous sommes impatients d'utiliser tous les services de Qlink à l'avenir et de renforcer encore plus notre engagement à l'égard de l'interopérabilité de la chaîne de blocs.?»

Qlink s'engage à construire une infrastructure télécom ouverte sur la chaîne de blocs qui peut potentiellement étayer une variété d'applications en relation avec l'utilisation du réseau. En développant le premier réseau mobile décentralisé au monde, l'infrastructure de Qlink étendra la couverture réseau des zones mortes, réduira le coût des infrastructures télécom et récompensera les utilisateurs pour partager les actifs réseau inutilisés afin d'accroître l'efficacité des télécommunications.

Le partenariat commun été défini et monté par Amplifi Capital (www.amplifi.capital), un investisseur de stade précoce dans les deux sociétés. Amplifi a mené les rondes d'investissement de Qlink et Block Array et a par ailleurs continué à apporter des conseils aux deux sociétés.

À propos de Qlink :

Qlink a été cofondée par une équipe d'innovateurs en chaîne de blocs et télécom. Allen Li est l'architecte en chef et développeur principal de Qlink. Il est un entrepreneur en série exerçant ses activités dans les secteurs de la technologie Internet, des voyages et des télécoms dont plusieurs projets ont été privilégiés par des investisseurs en capital risque allant de la Chine continentale à Singapour. Il dispose de 7 ans d'expérience avec Huawei Technologies et 4 ans d'expérience en tant que fondateur et ancien PDG de Youyou Mobile.

Qlink développe le premier réseau mobile centralisé au monde qui renforce l'autonomie des opérateurs télécoms, inspire de nouveaux modèles d'affaires et offre aux utilisateurs l'expérience de télécommunication la plus sûre et la plus rentable. Qlink dispose d'un solide comité d'investisseurs et consultatif composé notamment de Xie Shihuang, l'un des cofondateurs d'Alibaba, Li Wei, fondateur de Pine VC et Leo Wang, l'un des premiers investisseurs dans NEO.

À propos de Block Array :

Block Array est une jeune entreprise de chaîne de blocs située à Chattanooga, dans le Tennessee, axée sur l'application de solutions de chaîne de blocs verticalement intégrées pour améliorer les problèmes auxquels sont confrontées les sociétés logistiques tierces, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'industrie logistique.

Block Array est en cours de développement d'un marché décentralisé pour les solutions d'expédition, et notamment le marché des expéditions, les contrats intelligents pour les connaissements et bien plus encore.

À propos d'Amplifi Capital :

Amplifi Capital est une société d'investissement privée. Les partenaires d'Amplifi ont été des adopteurs précoces de cryptomonnaies et se sont axés sur l'investissement et le conseil de jeunes entreprises créatrices de marché dans l'espace de la chaîne de blocs. Les conseils d'Amplifi ont conduit à une création de valeur significative et à des réalisations technologiques pour nos sociétés de portefeuille en plus de partenariats encouragés par le biais d'Amplifi Strategy Group, un groupe privé mené par Amplifi et impliquant certaines des plus grandes entreprises dans l'univers de la chaîne de blocs.

