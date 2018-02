Planview assoit toujours plus l'usage du PMO avec Planview PPM Pro







De nouvelles possibilités accélèrent l'adoption du PPM et le succès à long terme de chaque PMO

AUSTIN, Texas, 21 février 2018 /PRNewswire/ -- Planview® annonce la nouvelle identité de marque de son offre de Project portfolio management (PPM) intermédiaire ? Planview Innotas® devient Planview® PPM Pro. Tiré de l'expérience de leader du marché et de la réussite du secteur ces dix dernières années, Planview PPM Pro a accompagné des centaines de clients dans l'usage du Portfolio management office (PMO). Planview PPM Pro propose désormais une approche de mise en oeuvre configurable, à laquelle s'ajoute un ressenti utilisateur amélioré. Que vous débutiez en matière de PMO ou que vous soyez un utilisateur confirmé, Planview PPM Pro simplifie la réussite à long terme.

Voir Planview PPM Pro en action.

« Notre offre de PPM intermédiaire est devenue Planview PPM Pro grâce au leadership de Planview établi sur le marché, répondant au besoin de solutions plus larges qui étendent les possibilités de PPM et font progresser l'usage du PMO », a déclaré Patrick Tickle, le chef des produits de Planview. « Les entreprises ont besoin d'une voie dégagée pour passer d'une phase à maturité à une autre et Planview PPM Pro permet à ces PMO de centraliser, hiérarchiser, gérer la demande et mettre en oeuvre les projets sans heurt, tout en se conformant aux objectifs stratégiques. »

Des clients de tailles et de secteurs divers participent à l'élaboration de la feuille de route des produits Planview PPM Pro à travers le programme Planview Inner Circle. Cette approche centrée sur le client est fondamentale pour que Planview définisse des solutions complètes de gestion du travail et des ressources, permettant aux entreprises de concentrer leurs efforts sur le travail qui fournit des produits, des services et des expériences clients innovants.

« Nous sommes conscients de l'apport de Planview PPM Pro à notre culture d'entreprise et son usage au quotidien au sein de notre entreprise nous a permis de nous passer des tableurs, de mener à bien des projets et finalement, de mettre en oeuvre notre stratégie, ici à Etihad », a déclaré Johnathan Parker, le responsable des programmes et des projets d'entreprise chez Etihad Airways. « Nous partageons les tableaux de bord durant les réunions de direction et nous utilisons les données comme référentiel central pour tous les résultats de notre portefeuille. »

Les améliorations de Planview PPM Pro comprennent :

Une mise en oeuvre par phase qui ajuste la configuration du produit aux exigences des clients en fonction de la maturité de leur PMO . Avec les nouveaux dispositifs de mise en oeuvre Planview ® FastTrack et les meilleures pratiques élaborées en partenariat avec des experts en la matière, les entreprises peuvent rapidement mettre en place les bons profils de capacités qui prennent en charge la centralisation des projets, la normalisation et la gouvernance du portefeuille de projets, permettant en définitive d'optimiser l'utilisation des ressources et de hiérarchiser le travail stratégique.

. Avec les nouveaux dispositifs de mise en oeuvre Planview FastTrack et les meilleures pratiques élaborées en partenariat avec des experts en la matière, les entreprises peuvent rapidement mettre en place les bons profils de capacités qui prennent en charge la centralisation des projets, la normalisation et la gouvernance du portefeuille de projets, permettant en définitive d'optimiser l'utilisation des ressources et de hiérarchiser le travail stratégique. Plus Mode, la meilleure feuille de temps PPM de sa catégorie, combinée à des espaces de travail intuitifs , offre aux membres de l'équipe un endroit où planifier le travail, réaliser les tâches avec les tableaux kanban, partager des documents et collaborer. Les PMO peuvent recueillir des précieuses informations pour améliorer les capacités de planification, hiérarchiser les demandes et assurer le suivi financier, ce qui permet de mener à bien les projets.

, offre aux membres de l'équipe un endroit où planifier le travail, réaliser les tâches avec les tableaux kanban, partager des documents et collaborer. Les PMO peuvent recueillir des précieuses informations pour améliorer les capacités de planification, hiérarchiser les demandes et assurer le suivi financier, ce qui permet de mener à bien les projets. Une expérience interactive avec un tableur qui fournit une interface familière aux chefs de projet et aux responsables PMO, pour passer sans heurt de la gestion de projets ou des outils de productivité divers, permettant de centraliser les projets et de réduire les délais d'exécution.

qui fournit une interface familière aux chefs de projet et aux responsables PMO, pour passer sans heurt de la gestion de projets ou des outils de productivité divers, permettant de centraliser les projets et de réduire les délais d'exécution. Des possibilités de reporting étendues grâce à la prise en charge robuste d' OData , donnant les moyens aux parties prenantes de prendre des décisions basées sur des données. Les données s'intègrent désormais de façon fluide dans l'outil de business intelligence leader du marché, à l'instar de Microsoft ® Power BI.

donnant les moyens aux parties prenantes de prendre des décisions basées sur des données. Les données s'intègrent désormais de façon fluide dans l'outil de business intelligence leader du marché, à l'instar de Microsoft Power BI. Le suédois s'ajoute à l'anglais, à l'allemand, au français et à l'espagnol.

Pour en savoir davantage sur la façon dont Planview PPM Pro peut vous aider dans l'usage du PMO, rendez-vous sur planview.com/products/ppm-pro.

À propos de Planview

En tant que leader mondial de la gestion des activités et des ressources, Planview facilite l'atteinte des objectifs métiers des entreprises et des organisations. Nous offrons les solutions les plus complètes conçues pour la planification stratégique, la gestion des portefeuilles et des ressources, l'innovation produits, la gestion des capacités et des technologies, les déploiements Lean et Agile et la gestion collaborative des activités. Nos solutions couvrent toutes les catégories d'activités, de ressources et d'organisations afin de répondre aux besoins très variés d'équipes décentralisées, de départements ou d'entreprises. Planview dont le siège est à Austin, Texas, compte plus de 700 employés au service de 5 000 clients dans le monde à travers une culture de leadership en technologie novatrice, une expertise approfondie du marché et des communautés fortement engagées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.planview.fr.

Planview et Innotas sont des marques déposées de Planview, Inc.

Les autres marques citées dans le présent communiqué appartiennent à leurs sociétés respectives.

