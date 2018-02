Le Conseil arabe de la mode annonce l'Arab Fashion Week Riyadh







Le Conseil arabe de la mode (Arab Fashion Council - AFC), le plus grand conseil de la mode à but non lucratif au monde, représentant les 22 pays arabes membres de la Ligue arabe, annonce aujourd'hui que Riyad va accueillir la première Fashion Week officielle à avoir lieu dans le Royaume d'Arabie saoudite.

L'Arab Fashion Week Riyadh se tiendra du 26 au 31 mars 2018 à l'Apex Centre, l'emblématique site architectural moderne de Riyad conçu par Dame Zaha Hadid.

Cette annonce historique faite aujourd'hui fait suite à l'inauguration du bureau régional de l'AFC à Riyad et à la nomination de S.A. la Princesse Noura Bint Faisal Al Saud en tant que présidente d'honneur.

« Nous sommes fiers de ce progrès significatif accompli par le Conseil arabe de la mode à Riyad, alors que nous annonçons aujourd'hui la tenue de la première Fashion Week de l'histoire du royaume. Nous sommes heureux de voir les fruits des efforts déployés pour lancer cet événement dans une période de temps relativement courte, et nous remercions le soutien global montré par la communauté internationale de la mode, qui reflète fortement la solide position de l'Arabie saoudite non seulement en tant que force économique, mais aussi en tant que pôle créatif et culturel. Nous sommes témoins d'une nouvelle ère, une ère que "seuls les rêveurs sont invités à rejoindre", pour reprendre les mots de S.A.R. le Prince Mohammed ben Salmane Al Saoud, prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite. »

S.A. LA PRINCESSE NOURA BINT FAISAL AL SAUD, présidente d'honneur du Conseil arabe de la mode

Il s'agit de la dernière initiative en date du royaume visant à affirmer sa vision de transformer le secteur de la mode et de la vente au détail en Arabie saoudite en une destination régionale et mondiale, en encourageant les échanges commerciaux et le commerce international conformément à la Vision 2030. La nation offre des opportunités d'investissement significatives et occupe une position unique puisqu'elle relie trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, afin de servir de passerelle internationale pour les talents régionaux et les créateurs du monde entier souhaitant avoir une présence dans cette région.

« La première Arab Fashion Week à Riyad sera bien plus qu'un événement de classe mondiale. Il s'agira d'un catalyseur à travers lequel nous sommes convaincus que le secteur de la mode mènera d'autres secteurs économiques comme le tourisme, la restauration et l'hôtellerie, le voyage et le commerce. Notre secteur de la vente au détail figure parmi ceux connaissant la croissance la plus rapide au monde. À travers notre engagement, nous espérons que nous serons en mesure de stimuler encore plus de croissance pour les chiffres encourageants que l'Arabie saoudite a enregistré jusqu'à présent dans ce contexte. »

MLLE LAYLA ISSA ABUZAID, directrice nationale pour l'Arabie saoudite du Conseil arabe de la mode

L'AFC est en train de fonder des bases solides pour établir une infrastructure de la mode durable qui bénéficiera non seulement à la région, mais aussi aux économies créatives du monde entier.

« Le lancement de l'Arab Fashion Week à Riyad constitue une étape sans précédent pour le Conseil arabe de la mode. Cette initiative historique propulsera le secteur de la mode dans le monde arabe vers de nouveaux sommets. Aujourd'hui, nous nous rapprochons de nos objectifs d'établir une infrastructure solide pour notre industrie de la mode régionale et de fournir des opportunités prospères pour la future génération de créateurs arabes. »

JACOB ABRIAN, fondateur et directeur général du Conseil arabe de la mode

Des marques régionales et internationales de premier plan ont confirmé leur participation à la Fashion Week de Riyad. La marque italienne Roberto Cavalli sera en tête d'affiche de cet événement inaugural. GIAN GIACOMO FERRARIS, PDG de Roberto Cavalli Group, a déclaré : « L'Arabie saoudite et le monde pan-arabique ont toujours été proches du style Roberto Cavalli et, dans le même temps, leur richesse culturelle a profondément inspiré la marque. Nous sommes honorés de l'invitation de S.A. la Princesse Noura Bint Faisal Al Saud et du Conseil arabe de la mode à ouvrir la toute première édition de l'Arab Fashion Week à Riyad, et de prendre part à ce moment historique pour le Royaume d'Arabie saoudite. »

En soutien à cet événement historique, la General Entertainment Authority a commenté : « La communauté artistique de l'Arabie saoudite a grandi en termes de taille et de confiance depuis maintenant plusieurs années, et la General Entertainment Authority est convaincue qu'un tel événement offrira une plateforme adéquate pour les talents des domaines de la mode et de l'art. En tant que vecteur pour une gamme complète d'options de divertissement en Arabie saoudite, la General Entertainment Authority est fière de soutenir un événement qui vise à réunir les individus dans une appréciation mutuelle de la puissance de la mode et de l'art. »

Le Conseil arabe de la mode (AFC, Arab Fashion Council) est la plus grande organisation à but non lucratif au monde, fondée en 2014 à Londres, avec la licence d'une Autorité extraterritoriale internationale pour développer et réguler l'industrie de la mode dans les 22 pays arabes.

Conformément à l'un des piliers de la Vision 2030 du royaume pour la création d'une société dynamique, la General Entertainment Authority a été établie dans le but d'organiser, de développer et de diriger le secteur du divertissement afin de fournir des options de divertissement exaltantes et des expériences conçues sur mesure en fonction des besoins de personnes de tous les horizons dans l'ensemble de l'Arabie saoudite. Elle vise également à contribuer à l'amélioration et à l'enrichissement du mode de vie et de la cohésion sociale au sein de la communauté.

