Artprice : sa page Facebook dépasse 1 million de likes et d'abonnés tandis qu'elle annonce son 17e rapport annuel du Marché de l'Art mondial

thierry Ehrmann :"À l'heure où la notoriété d'une marque se mesure désormais par son activité sur les réseaux sociaux et son empreinte digitale, Artprice annonce que sa page Facebook vient de rentrer dans le club très restreint des pages possédant plus d'un million de likes et d'abonnés, avec un engagement logarithmique élevé."

Cela récompense la longue stratégie d'Artprice d'agréger quotidiennement une communauté croissante de membres professionnels, collectionneurs ou amateurs d'Art à travers le Monde, en lui proposant chaque jour une cinquantaine de publications multilingues l'informant sur l'actualité du Marché de l'Art en temps réel, sur les services d'Artprice, sur des événements artistiques ou l'actualité brûlante du Marché de l'Art qui ne cesse de s'accélérer.

Le contenu principal est rédigé par l'agence de presse d'Artprice, Artmarketinsight, qui a 20 ans d'existence, et qui a pris, par les réseaux sociaux, des parts de marché conséquentes à la presse écrite artistique.

La notion de viralité étant omniprésente sur les réseaux sociaux, force est de constater qu'Artprice est devenue la référence, par son agence de presse, à travers la diffusion de publications qui rencontrent une forte adhésion au sein de la communauté des acteurs du Marché de l'Art.

De plus, dans chaque publication, un renvoi vers la porte d'entrée de l'agence de presse d'Artprice, des services gratuits ou payants d'Artprice est proposé.

Dernièrement, la vidéo de présentation des services d'Artprice tournée début 2018 a été vue plus d'un million de fois en moins d'un mois sur Facebook (900k sur Twitter, fil artprice.com, fil artmarket.com) soit près de 2 millions de vues sur cette vidéo d'entreprise, fait rare dans ce domaine :

https://www.facebook.com/artpricedotcom/videos/1825440170801549/

Les acteurs de l'Art ont très vite compris leur intérêt à communiquer une information exclusive et très qualitative via la page presse Facebook d'Artprice. En effet, l'agence de presse d'Artprice reçoit un nombre croissant de demandes de ces derniers à son agence de presse afin de présenter, dans le cadre d'un éditorial, l'histoire des lots prestigieux de leurs ventes sur la page Facebook d'Artprice.

Enfin, plus que jamais, nous pouvons parler d'alchimie entre Artprice et son siège social mondialement connu, le Musée d'Art Contemporain l'Organe, ERP muséal préfectoral, gérant La Demeure du Chaos / The Abode of Chaos dixit The New York Times, depuis 1999, qui fait l'objet actuellement de tournages long métrage avec Arte et Tracks.

En effet, la page Facebook bilingue du siège social d'Artprice, le Musée d'Art Contemporain La Demeure du Chaos, affiche de son côté plus de 1,4 million de likes et d'abonnés.

Les deux pages Facebook, Artprice et Le Musée d'Art La Demeure du Chaos / Abode of Chaos, partagent leur département éditorial de manière réciproque, créant ainsi une osmose parfaite et créatrice de forte valeur ajoutée avec près de 2,5 millions d'abonnés et une portée de publication, selon les chiffres officiels Facebook, de 16 millions de lecteurs par semaine (PV d'huissier SCP Pons-Mergui).

Alors que de nombreuses pages Facebook avec une forte notoriété se plaignent de matière dramatique de la nouvelle politique éditoriale de Facebook, Artprice et le musée d'Art Contemporain, par leur politique éditoriale de maîtriser toute la chaîne du contenu au titre de la propriété intellectuelle, sont nullement affectés par ces nouvelles dispositions.

Bien évidemment, la page Facebook Artprice accueille chaque année l'ensemble des rapports d'Artprice sur le Marché de l'Art qui font autorité et qui sont diffusés sur les principales agences de presse et 7200 titres dans le Monde.

Dans quelques jours, Artprice mettra en ligne en 5 langues son rapport annuel sur le Marché de l'Art mondial, précédé par une exclusivité AFP, partenaire historique d'Artprice.

Ce rapport sera structuré de la manière suivante :

Le Marché de l'Art, en forte croissance, entre dans une nouvelle ère.

Après deux années consécutives de réorganisation, le Marché de l'Art enregistre une croissance généralisée en 2017 et entre ainsi dans une nouvelle ère. En 20 ans, le chiffre d'affaires du Marché de l'Art a été multiplié par 5 et l'échelle de valeur a été fondamentalement bouleversée : le record pour une oeuvre d'art passant de 71m$ à 450m$.

Ce nouveau rapport retrace la transformation progressive du Marché de l'Art et décrypte son organisation actuelle. L'analyse exhaustive des résultats de ventes aux enchères sur l'ensemble de la planète offre la synthèse la plus complète et permet de répondre à toutes les questions que se posent professionnels, collectionneurs et amateurs d'art.



Meilleures enchères, artistes et maisons de ventes.

Croissance du Marché de l'Art et du prix des oeuvres.

Répartition géographique et intensité des transactions.

Segmentation par période de création, médium et nationalité des artistes.

Structure des prix et taux d'invendus.

Attractivité financière de l'Art, notamment avec le tout nouvel indice Artprice100®.

Fruit d'une alliance exclusive entre Artprice, le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, et son puissant partenaire Artron, Leader mondial dans le traitement de données et de l'information en provenance de la Chine, ce 17ème Rapport Annuel établit l'exacte réalité du Marché de l'Art à l'échelle mondiale.

Il constitue la plus claire analyse du phénomène irréversible de mondialisation ; il révèle les enjeux du Soft Power et met en lumière l'essor de l'Industrie Muséale®, principal moteur de la prodigieuse croissance du Marché de l'Art au XXIème siècle.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice labellisée par le BPI développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

