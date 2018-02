Yield Lab cible les start-ups de l'AgTech avec une opportunité d'investissement de 800 000 ?







Yield Lab Europe, le principal programme d'accélération de start-ups de l'AgTech dans la région, a lancé un appel à candidatures aux start-ups pour son programme de 2018. Yield Lab soutiendra jusqu'à huit entreprises avec un investissement de 100 000 ? ainsi qu'un programme de mentorat et de formation intensif pour les aider à transformer leurs idées en entreprises prospères et extensibles à l'échelle internationale.

Il s'agit de la seconde année du programme européen de Yield Lab, le pendant de programmes similaires aux États-Unis et en Amérique latine, qui offre du capital-risque de démarrage à des entreprises du secteur de l'AgTech, en mettant particulièrement l'accent sur les entreprises qui répondent à des préoccupations relatives à la durabilité environnementale et à la sécurité alimentaire.

L'année dernière, Yield Lab Europe a reçu des candidatures de 165 entreprises du monde entier, dont quatre ont été choisies pour rejoindre le programme de six mois, qui offre aux entreprises une exposition à des experts de l'industrie agricole, en plus d'une formation et d'un investissement de 100 000 ?.

Cette année, les entreprises bénéficieront également de voyages tous frais payés vers trois des plus importantes conférences mondiales de capital-risque pour les entreprises de l'AgTech en phase de démarrage, qui verront participer certains des plus grands fonds de placement de capital-risque au monde (notamment l'Ag Innovation Showcase à Saint-Louis en septembre, et le World AgriTech Innovation Summit à Londres en octobre).

Paul Finnerty, ancien PDG d'ABP Food Group - l'une des plus grandes entreprises agricoles d'Europe - est le président du conseil de Yield Lab Europe :

« Les start-ups de l'AgTech sont responsables d'innovations vitales qui répondront à la nécessité de produire plus de nourriture avec moins de ressources. Nous avons démarré notre activité en 2017, et les progrès réalisés à ce jour ont dépassé toutes nos attentes, avec des investissements réalisés dans trois start-ups irlandaises et une au Royaume-Uni. Nous sommes désormais en train d'accroître notre activité pour investir dans six à huit nouvelles entreprises en 2018, et nous espérons pouvoir étendre notre activité à l'Europe continentale. »

Alvan Hunt, directeur général d'Hexafly, l'une des quatre entreprises sélectionnées l'an dernier, a déclaré :

« Les avantages d'être soutenus par Yield Lab Europe vont bien au-delà de l'investissement financier apporté. Vous accédez à une formation et à un réseau de soutien qui est inestimable pour vous aider à construire une entreprise. Alors que le capital-risque est beaucoup moins développé en Europe qu'aux États-Unis, particulièrement dans le secteur de l'AgTech, des initiatives comme celles-ci sont cruciales pour créer un écosystème dans lequel des entreprises comme Hexafly peuvent continuer à prospérer. »

Les quatre entreprises à avoir reçu le soutien du programme 2017 de Yield Lab Europe étaient :

Les candidatures peuvent être déposées sur http://www.yieldlab.ie et seront closes le vendredi 2 mars.

