Rishikul Yogshala annonce des retraites de yoga en Inde







RISHIKESH, Inde, February 21, 2018 /PRNewswire/ --

Rishikul Yogshala, école de yoga et lieu de retraite renommé, a annoncé ses prochaines retraites de yoga en Inde pour l'année 2018

Rishikul Yogshala a dévoilé les détails finaux de ses prochaines retraites de yoga pour l'année 2018. Ces retraites hautement réformatrices seront offertes dans le pays du yoga et de la spiritualité, l'Inde.

En ayant pour objectif d'aider les personnes à trouver la paix intérieure, l'équilibre et l'harmonie de l'âme, du corps et de l'esprit, en plus de se sentir choyées dans l'étreinte de l'une des réserves les plus riches de la planète, des retraites de yoga sont organisées par Rishikul Yogshala. Avec la divulgation du calendrier de ses retraites de yoga pour l'année 2018, cette année devrait être encore plus rajeunissante que les précédentes. Les âmes errantes du monde entier qui cherchent la paix, la relaxation, l'amour-propre et la béatitude intérieure seront bien accueillies dans ces retraites au Yogshala. Ces retraites se tiendront dans la précieuse branche méridionale de Yogshala dans le Kerala, et dans son quartier général dans le Nord, dans la ville qui est également la capitale mondiale du yoga, Rishikesh, en Inde. Grâce à des conditions climatiques exceptionnelles, les retraites de yoga organisées dans la maison de l'ayurvéda, dans le Kerala, se tiendront sous ces latitudes exotiques pendant les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars et avril, tandis que l'ashram offrira de splendides retraites dans la ville himalayenne de Rishikesh tout au long de l'année.

Les amateurs pourront choisir parmi de nombreuses options et forfaits de retraites - retraites de yoga pour les amateurs de yoga, retraites de méditation pour les spiritualistes, retraites ayurvédiques pour les âmes de guérisseurs. Cependant, chaque retraite au Yogshala présentera un aperçu des autres catégories, afin d'offrir une expérience holistique aux visiteurs. Les retraites couvriront divers aspects des sciences à un niveau de base, incluant des massages ayurvédiques gratuits et une formation aux thérapies détoxifiantes. L'ajout de visites pittoresques, d'excursions et d'autres activités dans ces villes historiques et fascinantes constituera des expériences vivifiantes et fantastiques.

Le gîte et le couvert seront fournis aux visiteurs sur site dans l'ashram de Yogshala, pour une expérience véritablement yogique. Se loger à Yoshala, c'est comme vivre dans un sanctuaire naturel, une expérience seulement amplifiée par l'ajout de commodités modernes, pour que les pensionnaires puissent connaître le style de vie védique tout en se sentant chez eux et à l'aise. De la nourriture yogique pure sera servie trois fois par jour, comprenant des préparations védiques propres et hygiéniques, des légumes fraîchement obtenus et des herbes. Chaque retraite sera dirigée et guidée par les professeurs aguerris de Rishikul Yogshala.

Rishikul Yogshala est reconnue comme l'une des plus grandes écoles de yoga et des meilleurs lieux de retraite depuis sa création en 2010. En raison du statut d'organisme enregistré et de l'accréditation de l'école auprès de la Yoga Alliance, l'école a conservé des programmes et des cursus de formation de la plus haute qualité. Cette fondation idéaliste a la ferme conviction qu'elle doit offrir une expérience du yoga rajeunissante et des plus authentiques. L'école suit strictement les enseignements traditionnels et le système de la science avec un accent tout particulier sur le Hatha et l'Ashtanga Yoga, la thérapie par le pranayama, les shat kriyas (processus de purification yogiques), la philosophie du yoga, l'anatomie, la méditation (notamment le yoga nidra), ainsi que l'ajustement et l'alignement. Outre une gamme de programmes de formation de professeur de yoga de 200, 300 et 500 heures, Rishikul Yogshala dirige des retraites de yoga, de méditation et d'ayurvéda de 7 et de 15 jours dans ses diverses branches en Inde, au Népal, en Thaïlande et au Vietnam.

