Accedian fait l'acquisition de Performance Vision, éditeur spécialisé sur le marché de l'APM (Application Performance Management) et de la visibilité réseau.







Cette acquisition apporte une vision homogène de l'expérience utilisateur final, du réseau et des performances applicatives.

MONTRÉAL, le 21 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Accedian, expert mondial de la gestion de bout en bout de la performance des réseaux, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Performance Vision, leader de la gestion de la performance des réseaux et des applications (NPM/APM).

Cette acquisition est un complément naturel du portefeuille d'Accedian dans le domaine de l'assurance de la performance, utilisé par bon nombre des plus grands fournisseurs de services de communication dans le monde. La technologie de Performance Vision apporte des compétences avancées en matière de surveillance de l'expérience utilisateur à la clientèle existante d'Accedian, tout en élargissant son marché ciblé à des segments clés de l'entreprise tels que la banque, l'assurance, les soins de santé, la manufacture et les services cloud. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été communiquées.

L'analyse exceptionnelle des données filaires de Performance Vision complète la https://accedian.com/solutions/skylight-platform/overview/plate-forme de surveillance active d'Accedian SkyLIGHTtm, apportant ainsi une visibilité complète de toutes les applications, transactions et composants réseau, pour une vue la plus intégrale possible de l'état du réseau. L'analyse de l'ensemble du trafic traversant une infrastructure de réseau physique, virtuelle, cloud et logicielle (SDN) permet aux services informatiques d'améliorer l'expérience utilisateur, les applications, le réseau et les performances multi-cloud.

A propos de l'acquisition, Patrick Ostiguy, PDG d'Accedian, a déclaré : « La combinaison de Performance Vision et d'Accedian crée une proposition vraiment unique. Aucune autre entreprise n'est en mesure d'offrir un tel niveau de précision et de finesse dans la façon dont la performance du réseau et les applications qui le parcourent impactent l'expérience utilisateur final, en temps réel, pour les entreprises de toutes tailles ».

Contrairement à d'autres solutions, la nouvelle plate-forme combinée Accedian / Performance Vision est entièrement virtuelle. Il unifie les capacités qui sont normalement distribuées dans une variété de différents produits et solutions, réduisant ainsi la complexité et le coût total de possession (TCO). La sensibilisation du réseau à la surveillance des applications, et vice versa, permet d'optimiser les ressources numériques pour obtenir le meilleur résultat commercial possible.

Performance Vision a été fondée en 2004. Plus de 400 entreprises clientes dans le monde entier font déjà appel à Performance Vision pour leurs opérations informatiques quotidiennes, parmi lesquelles KPMG, Orange, CGI, le leader bancaire BPCE et des organismes gouvernementaux tels que le ministère français de l'Intérieur. Une liste étendue de partenaires utilise la solution pour fournir des services informatiques, tandis que certains hébergeurs NPM/APM utilisent le logiciel "Software as a Service" (SaaS).

« Alors que la virtualisation et les applications cloud hybrides continuent d'être déployées à un rythme accéléré, l'interdépendance des performances réseau et des applications augmente significativement », a déclaré Sergio Bea, Vice-président international et des réseaux chez Accedian. « La capacité de voir l'ensemble de l'infrastructure numérique uniformément, de l'utilisateur final aux multiples centres de données, clouds et applications SaaS, permet de combler un vide de visibilité qui, autrement, menace la réussite, la vitesse, le retour sur investissement (ROI) et la valeur métier des projets de transformation numérique. ».

« IDC prévoit que les entreprises augmenteront leurs dépenses en matière de surveillance de la performance des réseaux et des applications à 2,8 milliards de dollars américains dans le monde en 2018 », a déclaré Elisabeth Rainge, vice-présidente de la recherche d'exploitation des fournisseurs de services de communications chez IDC. « Le principal moteur de cette croissance est la transformation numérique, qui comprend des catégories de services basés sur les clouds comme IaaaS, PaaS et SaaS, ainsi que l'adoption d'une infrastructure hautement distribuée et virtualisée. ».

« Notre nouvelle relation avec Accedian nous permet d'élargir notre gamme de services et d'offrir nos solutions à un plus grand nombre de clients et d'organisations qu'auparavant », a déclaré Gilles Huguenin Rogier, PDG de Performance Vision. « En combinant nos ressources et notre expertise, nous pouvons accélérer l'innovation et offrir des solutions unifiées qui aident nos clients à tirer le maximum de valeur et de performance de leurs réseaux et, par extension, à améliorer la performance de leur entreprise. ».

L'acquisition de Performance Vision par Accedian est une expression d'intention pour la société qui vise à accroître ses revenus et à s'étendre sur de nouveaux marchés et segments d'activité en 2018. Dans le cadre de cette vaste stratégie, et pour soutenir l'expansion de la société dans le monde de l'entreprise, Accedian a procédé le mois dernier à deux nouvelles nominations à des postes de direction : Sergio Bea a rejoint la société en tant que Vice-président international et des réseaux, tandis que Richard Piasentin a pris le poste de Directeur Marketing et Directeur de la Stratégie.

A propos d'Accedian

Accedian offre une visibilité exceptionnelle de bout en bout des performances réseau et des applications, pour contrôler la meilleure expérience utilisateur possible.

Une visibilité totale sur l'ensemble des services réseau et des chaînes d'applications (virtualisation, cloud, définition logicielle et infrastructure physique) permet aux fournisseurs de services et aux entreprises de s'adapter à la transformation, d'utiliser au mieux les ressources numériques pour atteindre leurs objectifs commerciaux et de renforcer leur position concurrentielle.

Accedian est un expert reconnu dans le domaine de l'instrumentation de réseaux de toutes tailles, avec les solutions de plate-forme SkyLIGHTtm qui sont adaptées à la surveillance des réseaux multinationaux.

Depuis 2005, Accedian travaille en partenariat avec ses clients pour leur fournir des solutions à travers le monde, les aidant ainsi que leurs utilisateurs à vivre l'expérience Performance. Pour plus d'informations, visitez le site https://accedian.com/.

Suivez-nous sur Twitter : @Accedian

A propos de Performance Vision

Performance Vision est l'un des principaux fournisseurs sur les marchés de la gestion de la performance des réseaux et des applications (NPM/APM) et de la visibilité réseau. Performance Vision propose une gamme de solutions innovantes qui aident les responsables informatiques à obtenir une vision globale de leur infrastructure, de leurs performances applicatives et de leur utilisation. Plus de 400 clients utilisent Performance Vision pour leurs opérations informatiques quotidiennes. Pour plus d'informations, visitez le site www.performancevision.com. Twitter : @SkyLIGHT_PVX

SOURCE Accedian Networks Inc.

Communiqué envoyé le 21 février 2018 à 01:00 et diffusé par :