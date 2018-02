Texcent, jeune pousse de technologie financière basée à Singapour, reçoit une licence pour les transferts de fonds de l'autorité monétaire de Singapour (MAS)







SINGAPOUR, 20 février 2018 /CNW/ - Texcent Asia, entreprise spécialisée en paiements et basée à Singapour, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu une licence pour les transferts de fonds de l'autorité monétaire de Singapour (MAS).

« Pour Texcent, c'est le coup d'envoi de ses activités tant attendues de paiements et de transferts de fonds à l'échelle mondiale. L'entreprise mettra d'abord l'accent sur l'Asie, l'Afrique et l'Australie avant de se tourner vers l'Europe, la Russie et les pays d'Amérique latine », a déclaré Sumedha Goel, fondatrice et présidente de Texcent.

L'entreprise a l'intention de connecter à l'avenir son réseau de transferts de fonds à son porte-monnaie mobile hybride « Paycent ». Paycent est un double porte-monnaie électronique mobile et mondial qui peut être alimenté par des monnaies numériques et fiduciaires dans la même application mobile.

Paycent a noué un partenariat avec MasterCard portant sur son programme de cartes de débit. Ce programme aidera les utilisateurs à convertir instantanément les actifs numériques en monnaies locales pour les utiliser ou les retirer des guichets automatiques bancaires (GAB). Il évitera aux consommateurs de devoir se rendre dans des bureaux de change déterminés pour convertir des avoirs numériques en monnaie fiduciaire.

C'est la toute première solution de paiement de ce type qui outrepasse toutes les barrières et convertit instantanément toutes les monnaies numériques en monnaies fiduciaires.

« Il s'agit à vrai dire d'un porte-monnaie mobile destiné aux actifs fiduciaires et numériques, doté d'une carte de débit et qui intégrera une fonction de transfert de monnaie. C'est un guichet unique pour tous les besoins financiers d'un consommateur qui va de l'avant », déclare Sumedha. « La carte de débit Paycent, qui sera à la disposition des clients en mars prochain, va résoudre ces problèmes et simplifier la vie des consommateurs qui utilisent les deux types de monnaies. Nous émettons cette carte dans le monde entier ».

