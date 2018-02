Demande d'ouverture de la convention avant l'échéance - Résultat des assemblées générales chez Rio Tinto Alcan à Alma







ALMA, QC, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale aujourd'hui en après-midi et en soirée, les membres de la section locale 9490 du Syndicat des Métallos à l'usine de Rio Tinto Alcan à Alma ont donné à leur comité exécutif le mandat d'amorcer des négociations avec la compagnie en vue de la réouverture et de la prolongation de leur contrat de travail.

Rappelons que leur contrat de travail arrive normalement à échéance seulement le 31 décembre 2020. La compagnie a demandé au syndicat d'envisager une ouverture en cours de contrat et une éventuelle prolongation, dans un contexte de nouveaux investissements.

« La compagnie nous a fait part de projets d'investissements dans un centre de billettes. C'est certain qu'il y a une certaine méfiance de la part de nos membres en raison de l'historique des relations de travail. Les membres ont néanmoins donné le mandat de voir ce qui peut en résulter pour les syndiqués et l'emploi dans la région. Nous entamons le processus avec un esprit d'ouverture. Notre contrat est toujours en vigueur jusqu'à nouvel ordre et nous sommes prêts à envisager des aménagements ainsi qu'une prolongation dans la mesure où tous en ressortent gagnants », a fait valoir le président de la section locale 9490l, Alexandre Fréchette.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 20:59 et diffusé par :