Avis aux médias - Négociation des sages-femmes - Raccompagnement symbolique de Gaétan Barrette et de Philippe Couillard à la FMSQ

MONTRÉAL, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Plus d'une cinquantaine de sages-femmes de partout au Québec procèderont demain à un raccompagnement symbolique du ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Gaétan Barrette, et du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, là où ils seraient le plus utiles pour le système de santé et de services sociaux du Québec : à la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Celles-ci ne digèrent pas l'offre globale du gouvernement qui veut leur faire subir plusieurs reculs, alors qu'elles n'ont jamais vraiment pu négocier avec lui depuis l'échéance de leur entente en 2015.

Le rassemblement est prévu pour 12 h 30. Une porte-parole du Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ), Marie-France Beaudoin, ainsi que la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), Dominique Daignault, seront sur place vers 11 h 45 et pourront répondre aux questions des médias.

Où ? Devant les bureaux de la Fédération des médecins spécialistes

(FMSQ) 2, Complexe Desjardins, porte 3000, Montréal



Quand ? Mercredi le 21 février 2018



- Rassemblement à 12 h 30

- Porte-parole sur place à 11 h 45 pour répondre aux questions des médias



Qui ?

- Marie-France Beaudoin, porte-parole du RSFQ

- Dominique Daignault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)

