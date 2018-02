Avis aux médias - Imposition de frais de guichet unique - Le gouvernement est-il en train de violer sa propre loi encadrant les responsables de garde en milieu familial régis ?







QUÉBEC, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui regroupe plus de 3200 responsables en service de garde (RSG) au Québec, convie les journalistes à une conférence de presse ce mercredi 21 février à 10 h.

La FSSS-CSN fera le point sur les effets découlant de la décision unilatérale du gouvernement Couillard d'imposer aux RSG des frais d'adhésion à un guichet unique centralisé, qui pourrait aller à l'encontre même de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d'un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d'une entente collective.

Seront présentes à la conférence de presse :

Lucie Longchamps , représentante du secteur des RSG à la FSSS-CSN

, représentante du secteur des RSG à la FSSS-CSN Dany Lacasse , vice-président de la FSSS-CSN

, vice-président de la FSSS-CSN Lucie Langlois , vice-présidente régionale de la FSSS-CSN

, vice-présidente régionale de la FSSS-CSN Yves Fortin , secrétaire général du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches (CSN)

Quoi : Point de presse Quand : Mercredi 21 février 2018 à 10 h Où : Maison de la Coopération



155, boul. Charest Est, Québec

À propos des RSG

Quelque 3200 RSG réparties dans la plupart des régions au Québec sont membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). Celle-ci regroupe 130 000 membres provenant des secteurs public et privé de la santé et des services sociaux. Pour sa part, la CSN est composée de près de 1400 syndicats regroupant plus de 300 000 travailleuses et travailleurs.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 20:19 et diffusé par :