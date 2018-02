L'Étude sur les courses aux procurations 2018 de Fasken : les actionnaires dissidents reviennent en force







TORONTO, le 20 févr. 2018 /CNW/ - Fasken publie son Étude sur les courses aux procurations - édition 2018 (disponible uniquement en anglais), une étude des données sur les courses officielles aux procurations au Canada au cours de l'année 2017.

Voici les faits saillants de notre analyse pour l'édition 2018 :

Le nombre de courses aux procurations officielles demeure stable. Les actionnaires dissidents ont mis fin à une série de trois années consécutives de victoires remportées par la direction dans les courses aux procurations. Les sollicitations de procurations publiques uniquement au moyen de messages télédiffusés ou radiodiffusés sont demeurées occasionnelles. L'attention a été maintenue sur les sociétés de microcapitalisation. Les émetteurs institutionnels sont passés à l'action avec un certain succès.

« Pour la première fois en trois ans, les actionnaires dissidents ont eu du succès dans la majorité des courses aux procurations officielles relatives au conseil d'administration.», a indiqué Aaron Atkinson, associé membre du groupe des fusions et acquisitions. « Aussi, plus de courses ont été lancées par les émetteurs externes que par la direction présente ou passée ».

« L'attention a surtout été concentrée sur les sociétés de microcapitalisation, bien qu'un quart des courses ont impliqué des sociétés à grande capitalisation, une augmentation par rapport à l'année 2016 », a expliqué Bradley Freelan, associé membre du groupe des fusions et acquisitions. « Il est aussi important de noter que les émetteurs institutionnels sont passés à l'action en 2017. En effet, ils ont obtenu un succès partiel ou complet dans quatre des cinq courses lancées ».

Des informations supplémentaires et des mises à jour précédentes sont disponibles sur notre site Web à l'adresse suivante : fasken.com/proxy-study.

Plus d'une centaine d'avocats de Fasken axent leurs efforts au quotidien sur l'avancement des stratégies en matière de fusions et acquisitions pour les clients. Six cent autres avocats sont en mesure de fournir des conseils particuliers à l'égard des stratégies fiscales, de la concurrence et des lois sur les investissements étrangers, du financement d'acquisitions, du travail et de l'emploi, du financement d'entreprises, de la propriété intellectuelle, des pratiques de corruption à l'étranger et des relations gouvernementales. Notre cabinet possède l'une des équipes de fusions et acquisitions les plus importantes et les plus intégrées au Canada et à l'échelle mondiale.

Au sujet de Fasken



Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

SOURCE Fasken

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 19:22 et diffusé par :