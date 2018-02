5N Plus présente ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2017







MONTRÉAL, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus », la « Société » ou le « Groupe ») (TSX: VNP), chef de file de la production de produits chimiques spécialisés et de matériaux d'ingénierie, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2017. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

5N Plus termine un deuxième exercice complet depuis la mise en oeuvre de son plan stratégique 5N21. Les diverses mesures financières rendent compte des améliorations importantes qui ont été réalisées et qui témoignent de l'efficacité du plan stratégique. À la fin de l'exercice 2017, presque toutes les initiatives associées au premier pilier du plan, à savoir dégager une valeur accrue des activités principales et des actifs existants, avaient été menées à bien. Par ailleurs, les nouvelles initiatives associées au deuxième et au troisième piliers, à savoir accroître l'apport des activités en amont et assurer la croissance continue, ont bien progressé. Par conséquent, à la fin de l'exercice, les marges et la rentabilité se sont considérablement améliorées et la volatilité des bénéfices a diminué, la Société ayant en effet continué de délaisser les produits à faible marge nécessitant la transformation de nombreux produits de base au profit des produits et des services développés à partir d'activités à valeur ajoutée et de solutions technologiques. De plus, la Société a continué d'assainir son bilan grâce à des rentrées de fonds récurrentes, ce qui ouvre la voie à davantage de possibilités pour l'avenir.

La Société a inscrit un BAIIA ajusté 1 et un BAIIA 1 de respectivement 25,1 M$ et 26,9 M$ pour l'exercice 2017 contre un BAIIA ajusté de 20,1 M$ et un BAIIA de 15,1 M$ pour l'exercice 2016. Cette hausse du BAIIA ajusté témoigne d'une croissance de la rentabilité, avec une marge brute 1 qui s'est établie à 26,1 %, comparativement à 22,4 % pour l'exercice 2016, surtout grâce à la croissance des activités et des services à valeur ajoutée dans un contexte de stabilité relative des prix des produits de base et de demande soutenue.

Pour le quatrième trimestre de 2017, la Société a inscrit un BAIIA ajusté de 6,1 M$ et un BAIIA de 4,4 M$, par rapport à un BAIIA ajusté de 4,3 M$ et un BAIIA de 4,8 M$ au quatrième trimestre de 2016.

Pour l'exercice 2017, le résultat net a été de 12,0 M$, ou 0,14 $ par action, comparativement à une perte nette de 5,9 M$, ou (0,07) $ par action pour l'exercice 2016.

La croissance des ventes de produits et de services développés à partir de composants d'une plus grande valeur ajoutée a donné lieu à une amélioration considérable de la marge brute 1 , en pourcentage et en valeur absolue, qui a atteint 57,3 M$ pour l'exercice 2017 contre 51,8 M$ pour l'exercice 2016. Les produits ont atteint 219,9 M$ pour l'exercice 2017, par rapport à 231,5 M$ pour l'exercice 2016, surtout en raison de la diminution des ventes de produits sans transformation, qui cadre avec l'objectif de la Société de réduire la volatilité de ses bénéfices. Le rendement du capital investi (RCI) 1 s'est établi à 12,3 % pour l'exercice 2017, par rapport à 6,7 % pour l'exercice 2016, grâce à l'amélioration de la marge globale associée aux produits et services de la Société.

a encore baissé au cours de l'exercice 2017, s'établissant à 11,4 M$ au 31 décembre 2017, par rapport à 19,0 M$ à la fin de l'exercice précédent, grâce à la gestion du fonds de roulement et à l'amélioration générale de la performance. Au 31 décembre 2017, le carnet de commandes 1 avait atteint un niveau de 187 jours de ventes en cours, en hausse par rapport au trimestre précédent, la courbe de renouvellement suivant ainsi la tendance habituelle pour la plupart des contrats au quatrième ou au premier trimestre de l'exercice. Les nouvelles commandes 1 ont atteint un niveau de 108 jours pour le quatrième trimestre de 2017, par rapport à 118 jours pour le troisième trimestre de 2017 et 78 jours pour le quatrième trimestre de 2016.

Le 2 mars 2017, la Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé l'acquisition, sur le marché secondaire, de 8 700 000 actions supplémentaires de 5N Plus. Ce nouvel investissement de 14,8 M$ porte la participation de la Caisse à 18,93 %.

Le 11 octobre 2017, 5N Plus a annoncé que le gouvernement américain avait accordé à son secteur Matériaux électroniques un contrat pluriannuel pour la fourniture de matériaux semi-conducteurs d'ingénierie essentiels aux missions aérospatiales et aéronautiques. Ce contrat, axé sur la création de valeur totale qui découlerait des produits et des services fournis , a été accordé à l'issue d'un vaste processus concurrentiel auquel ont participé plusieurs parties. Le programme à l'égard duquel ce contrat a été accordé devrait débuter au cours du deuxième semestre de 2018.

, a été accordé à l'issue d'un vaste processus concurrentiel auquel ont participé plusieurs parties. Le programme à l'égard duquel ce contrat a été accordé devrait débuter au cours du deuxième semestre de 2018. Le 6 novembre 2017, 5N Plus a annoncé avoir achevé les initiatives visant à optimiser sa présence géographique annoncées un an plus tôt, au moment du dévoilement de son plan stratégique 5N21. Dans le cadre de ces initiatives, toutes les gammes de produits clés qui étaient produites à l'installation de Wellingborough, au Royaume-Uni, ont été transférées à d'autres installations du Groupe, notamment au Canada , en Allemagne et en Chine.

, en Allemagne et en Chine. Le 7 décembre 2017, 5N Plus a annoncé son entrée sur le marché des compléments minéraux pour l'alimentation animale. Elle se concentrera initialement sur la production et la mise au point d'aliments comportant des oligo-éléments essentiels à la santé et à la nutrition des animaux. La valeur de ce secteur du marché des minéraux alimentaires a été estimée à plus de 100 M$ par année. La Société répartira ses investissements en plusieurs phases. La tranche initiale du financement servira à obtenir les compétences et les ressources nécessaires en Europe . On prévoit que cette phase sera terminée dans un délai de 12 mois, que les échantillons d'homologation pourront être remis au cours du quatrième trimestre de 2018 et que la production commerciale débutera peu après.

M. Arjang Roshan, président et chef de la direction, déclare : « La fin de l'exercice 2017 marque le deuxième exercice complet depuis le lancement du plan stratégique 5N21. Jusqu'à maintenant, la mise en oeuvre des objectifs à court terme du plan stratégique, notamment en ce qui a trait à l'optimisation des activités principales et des actifs mondiaux, a favorisé notre performance. Ce résultat se reflète dans la croissance considérable de la rentabilité, l'amélioration de la qualité des résultats et la réduction de la volatilité des bénéfices. Par conséquent, le rendement du capital investi a progressé de manière notable, et nous avons pu continuer d'assainir notre bilan grâce à des rentrées de fonds récurrentes. »

M. Roshan conclut : « Les objectifs à court terme du plan stratégique ayant été satisfaits, nous nous consacrons maintenant davantage à nos objectifs de transformation à moyen et à long termes, qui nous propulseront de producteur de métaux et de produits chimiques spécialisés au rang de chef de file mondial dans le domaine de la technologie des matériaux. L'expansion continue des activités à valeur ajoutée sur des marchés futurs, la maximisation des initiatives de croissance et le contrôle accru des ventes de produits sans transformation seront au coeur de nos priorités. »

Conférence téléphonique diffusée sur Internet

5N Plus tiendra une conférence téléphonique le mercredi 21 février 2018, à 8 h, heure de l'Est, avec les analystes financiers et les investisseurs institutionnels, portant sur les résultats du trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com. Un enregistrement de la conférence téléphonique et de la période de questions sera disponible jusqu'au 28 février 2018.

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges (produits) d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu'il est défini précédemment avant la dépréciation des stocks, la dépréciation des actifs non courants, les coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, le profit sur la sortie d'immobilisations corporelles, la variation de la juste valeur de l'option de conversion des débentures, et les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de toute dépréciation des stocks. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

La marge brute est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement des immobilisations corporelles. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits.

La dette nette ou la trésorerie nette est une mesure servant à surveiller le niveau d'endettement, qui tient compte de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Elle constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société et correspond à la différence entre la dette totale, y compris la partie courante et le swap de devises lié aux débentures convertibles, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des 12 prochains mois, et est exprimé en nombre de jours.

Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de la Société à maintenir et à accroître ses produits.

Le rendement du capital investi (RCI) est une mesure financière non conforme aux IFRS. Il est obtenu en divisant le BAII ajusté annualisé par le montant du capital investi à la fin de la période. Le BAII ajusté se calcule comme le BAIIA ajusté, moins l'amortissement (ajusté pour tenir compte de la charge au titre de l'amortissement accéléré, s'il y a lieu). Le capital investi correspond à la somme des créances, des stocks, des immobilisations corporelles, du goodwill et des immobilisations incorporelles, moins les dettes fournisseurs et charges à payer (ajustées pour tenir compte des éléments exceptionnels). Nous nous servons de cette mesure que nous ayons recours à du financement par emprunts ou par capitaux propres. À notre avis, cette mesure fournit des renseignements utiles pour déterminer si le capital investi dans les activités de la Société dégage un rendement concurrentiel. Le RCI comporte toutefois des limites puisqu'il s'agit d'un ratio. Il ne permet donc pas de fournir de renseignements quant au montant absolu du résultat net, de la dette et des capitaux propres de la Société. Certains éléments sont également exclus du calcul du RCI et d'autres sociétés pourraient utiliser une mesure similaire, calculée différemment.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file de la production de produits chimiques spécialisés et de matériaux d'ingénierie. La Société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada) et elle compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi-conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs importants et des éléments indispensables sur certains marchés tels que ceux des produits pharmaceutiques, des soins de santé, de l'énergie renouvelable, de l'aérospatiale, de la sécurité et de la détection, de l'imagerie, des matériaux techniques et industriels, des matériaux d'extraction et de catalyse et des additifs destinés à l'alimentation des animaux.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Certaines déclarations comprises dans le présent communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés du présent communiqué, hormis ceux liés à des faits historiques, constituent de l'information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître les énoncés et l'information de nature prospective : « environ », « approximativement », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « prévoit », « estime », « continue », les verbes au futur et au conditionnel, la négation de ces termes ainsi que d'autres mots et expressions de semblable nature. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2017 de 5N Plus daté du 20 février 2018, qui peut être consulté sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est valable en date de celui-ci, et 5N Plus n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

5N PLUS INC. États de la situation financière consolidés (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains.)







31 décembre 2017 31 décembre 2016

$ $ Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 34 024 24 301 Créances 25 639 29 799 Stocks 90 647 80 309 Impôt sur le résultat à recevoir 6 145 6 819 Autres actifs courants 8 773 2 831 Total de l'actif courant 165 228 144 059 Immobilisations corporelles 56 607 59 945 Immobilisations incorporelles 10 856 11 109 Actifs d'impôt différé 6 891 1 883 Participation comptabilisée selon la méthode de la mise

en équivalence 718 779 Actifs financiers dérivés 3 602 189 Autres actifs 1 030 1 093 Total de l'actif non courant 79 704 74 998 Total de l'actif 244 932 219 057





Passif



Passif courant



Dettes fournisseurs et charges à payer 57 043 57 381 Impôt sur le résultat à payer 11 339 8 422 Partie courante de la dette à long terme 271 325 Total du passif courant 68 653 66 128 Débentures convertibles 48 768 43 157 Passifs d'impôt différé 251 715 Obligation au titre du régime d'avantages du personnel 15 396 14 813 Passifs financiers dérivés - 68 Autres passifs 6 436 5 662 Total du passif non courant 70 851 64 415 Total du passif 139 504 130 543





Capitaux propres



Actionnaires de 5N Plus inc. 105 446 88 522 Participation ne donnant pas le contrôle (18) (8) Total des capitaux propres 105 428 88 514 Total du passif et des capitaux propres 244 932 219 057

5N PLUS INC. États du résultat net consolidés Pour les exercices clos les 31 décembre (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains, sauf les informations par action.)







2017 2016

$ $ Produits 219 916 231 498 Coût des ventes 170 514 190 036 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration 26 220 25 986 Autres charges, montant net 4 441 12 072 Quote-part du résultat des coentreprises 110 (23)

201 285 228 071 Résultat d'exploitation 18 631 3 427





Charges financières



Intérêt sur la dette à long terme 3 261 3 429 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts 2 836 4 812 Variations de la juste valeur de l'option de conversion des débentures (85) (20) Pertes (profits) de change et au titre de dérivés 79 (925)

6 091 7 296 Résultat avant impôt sur le résultat 12 540 (3 869) Charge (recouvrement) d'impôt





Exigible 3 595 440

Différé (3 068) 1 587

527 2 027 Résultat net 12 013 (5 896)





Attribuable :



Aux actionnaires de 5N Plus inc. 12 023 (5 895) À la participation ne donnant pas le contrôle (10) (1)

12 013 (5 896) Résultat par action attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc. 0,14 (0,07) Résultat de base par action 0,14 (0,07) Résultat dilué par action 0,14 (0,07)

5N PLUS INC. (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains.)









Produits par secteur et marge brute T4 2017 T4 2016 E 2017 E 2016

$ $ $ $ Matériaux électroniques 17 917 19 333 73 448 79 038 Matériaux écologiques 34 575 35 371 146 468 152 460 Total des produits 52 492 54 704 219 916 231 498 Coût des ventes (41 035) (44 802) (170 514) (190 037) Amortissement des immobilisations corporelles 2 363 2 046 7 908 10 353 Marge brute1 13 820 11 948 57 310 51 814 Pourcentage de marge brute1 26,3 % 21,8 % 26,1 % 22,4 %



















BAIIA ajusté et BAIIA T4 2017 T4 2016 E 2017 E 2016

$ $ $ $ Produits 52 492 54 704 219 916 231 498 Charges d'exploitation ajustées1* (46 441) (50 373) (194 799) (211 387) BAIIA ajusté1 6 051 4 331 25 117 20 111 Dépréciation des stocks - - - - Profit sur la sortie d'immobilisations corporelles 1 497 - 1 887 - Dépréciation des actifs non courants (3 100) - (3 100) - (Coûts) produits associés aux litiges et aux activités de restructuration (415) - 2 953 (5 945) Variations de la juste valeur de l'option de conversion des débentures 67 14 85 20 Profits (pertes) de change et au titre de dérivés 320 458 (79) 925 BAIIA1 4 420 4 803 26 863 15 111 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres charges d'intérêts 1 372 1 851 6 097 8 241 Amortissement 2 434 2 120 8 226 10 739 Résultat avant impôt sur le résultat 614 832 12 540 (3 869) Charge (recouvrement) d'impôt









Exigible 243 (1 145) 3 595 440

Différé (1 851) 1 819 (3 068) 1 587

(1 608) 674 527 2 027 Résultat net 2 222 158 12 013 (5 896)









Résultat de base par action 0,03 $ 0,00 $ 0,14 $ (0,07) $ Résultat dilué par action 0,03 $ 0,00 $ 0,14 $ (0,07) $



* Compte non tenu des coûts ou produits associés aux litiges et aux activités de restructuration, de la dépréciation des actifs non courants, du profit sur la sortie d'immobilisations corporelles et de l'amortissement.







Dette nette Au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2016

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 271 325 Débentures convertibles 48 768 43 157 Swap de devises (3 602) (189) Total de la dette 45 437 43 293 Trésorerie et équivalents de trésorerie (34 024) (24 301) Dette nette1 11 413 18 992

______________________

1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».



