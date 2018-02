La nouvelle Porsche 911 GT3 RS : manifestement axée sur le sport automobile







Première mondiale de la plus puissante Porsche 911 de série à moteur atmosphérique

STUTTGART, Allemagne et TORONTO, le 20 févr. 2018 /CNW/ - La Division Compétition de Porsche présente au Salon de l'auto de Genève la dernière nouveauté provenant de Weissach : la 911 GT3 RS à châssis compétition et moteur atmosphérique 4 litres, 520 ch à haut régime. Basée sur la 911 GT3, la nouvelle voiture sport haute performance bénéficie de raffinements comme le moteur plus performant allié à un train arrière directeur recalibré conçu pour maximiser les qualités dynamiques et la précision. La 911 GT3 RS boucle ainsi le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et atteint la vitesse de pointe de 312 km/h. Faisant suite au lancement des 911 GT3 et 911 GT2 RS, cette dernière version représente la troisième GT Porsche de route dévoilée en un an.

Aérodynamique et intérieur axés sur la version de course

Le design de la carrosserie large, le poids optimisé et le classique aileron arrière fixe ont été dictés par les impératifs aérodynamiques. L'allure compétition se retrouve à l'intérieur avec les sièges baquets en carbone qui assurent le maintien voulu en conduite sportive. Le choix de matériaux légers se poursuit avec les panneaux de porte dotés de filets de rangement et de sangles, l'insonorisation réduite et le nouveau capot arrière allégé.

Le plus puissant moteur atmosphérique développant 520 ch

Le moteur atmosphérique porte la nouvelle Porsche 911 GT3 RS à de nouveaux sommets : le 6 cylindres à plat de 4 litres développe 20 ch de plus que le moteur de la version précédente et de la 911 GT3. Avec un régime maximal fixé à 9 000 tours/minute, ce 6 cylindres est le choix idéal pour une authentique voiture sport. Allié à la boîte PDK à 7 vitesses spécialement étagée, ce remarquable moteur autorise de très hautes performances.

Châssis issu de la compétition

La technologie provenant directement du sport automobile procure au châssis des qualités dynamiques exceptionnelles. Tous les bras sont munis de rotules qui procurent plus de précision que les coussinets élastiques classiques. À l'avant, les roues légères de 20 pouces chaussées de nouveaux pneus sport 265/35 favorisent l'agilité et la direction, tandis qu'à l'arrière, les pneus de 325/30 montés sur des roues de 21 pouces assurent une meilleure motricité.

Ensemble Weissach et roues en magnésium pour favoriser l'allègement

Pour les conducteurs particulièrement engagés, l'ensemble optionnel Weissach créé par la Division Compétition de Porsche permet de réduire encore plus le poids. L'ensemble comprend d'autres pièces en carbone pour le châssis, l'intérieur et l'extérieur, ainsi que des roues optionnelles en magnésium. Dans sa configuration la plus légère, cet ensemble permet de baisser le poids de la 911 GT3 RS à 1 430 kg.

Lancement sur le marché et prix

La nouvelle 911 GT3 RS qui peut être commandée dès à présent au prix de départ de 213 400 $ est prévue au Canada plus tard cette année.

Automobiles Porsche Canada, Ltée, une filiale dédiée de Porsche AG, importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. En 2017, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 249 véhicules en sol canadien, une hausse de 17 % par rapport à 2016.

