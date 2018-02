Fasken se joint à un réseau international de promotion de la technologie des chaînes de bloc dans le domaine du droit







TORONTO, le 20 févr. 2018 /CNW/ - Fasken est un membre initial du Legal Center of Excellence (disponible uniquement en anglais), qui a été mis sur pied par la société logicielle R3 (disponible uniquement en anglais), afin de sensibiliser l'industrie juridique et de collaborer avec elle relativement à la technologie des chaînes de blocs et à sa plateforme de chaînes de blocs Corda.

Les membres du LCoE assurent une collaboration, un soutien et une rétroaction sur la structure à privilégier pour les réseaux et sur la rédaction de contrats intelligents utilisés par les utilisateurs de Corda. R3 dispose d'un réseau de plus de 200 institutions financières, organismes de réglementation, cabinets offrant des services professionnels et sociétés de technologie qui font du développement sur Corda. Parmi les autres membres LCoE, on compte Ashurst et Clifford Chance.

« Les contrats intelligents intègrent les données commerciales et le libellé juridique relativement à des ententes fixées en droit », a déclaré Robert Garmaise, chef de l'innovation de Fasken. « L'acquisition d'une solide compréhension des contrats intelligents sur des plateformes différentes permettra à Fasken de les mettre en oeuvre tout en souplesse pour nos clients ».

« En tant que membre du LCoE, Fasken aura accès à des recherches qui lui donneront des perspectives sur des applications pratiques de la technologie des chaînes de blocs », a déclaré Will Shaw, associé membre du groupe Droit des sociétés et droit commercial. « Nous pouvons extrapoler des pratiques exemplaires au profit de nos clients ».

Au sein de Fasken, nous avons une pratique chef de file en innovation juridique qui conseille des clients dans les diverses industries qui adoptent la technologie des chaînes de blocs et d'autres technologies. Nous offrons des analyses, de la formation et des services pour aider les clients à tirer le maximum de ces innovations. En tant que membre du LCoE, nous avons désormais l'occasion d'en apprendre davantage sur les réseaux et plateformes existants.

Au sujet de Corda

Corda est une plateforme de chaînes de blocs conçue en vue de consigner, de gérer et d'automatiser des ententes juridiques intervenant entre des entreprises en ayant recours à des contrats intelligents. Ces ententes prennent la forme de contrats intelligents sur Corda, reliant la logique applicative et les données à la prose juridique associée, afin de s'assurer qu'ils soient fermement ancrés dans la loi.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et 10 bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

