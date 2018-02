Hé les étudiants! Voici ce que vous devez savoir en ce temps des impôts







OTTAWA, le 20 févr. 2018 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) souhaite vous aider lorsque viendra la période de production des déclarations. Il y a des crédits d'impôt et des déductions que vous pouvez demander dans votre déclaration, ainsi que des paiements de prestations et de crédits que vous pourriez obtenir en déclarant vos impôts. Même si vos revenus sont faibles ou inexistants, vous devriez tout de même produire votre déclaration de revenus pour obtenir les paiements de prestations auxquels vous avez droit.

Voici les crédits d'impôt et les déductions les plus souvent ignorés par les étudiants.

Vous voulez en connaître plus sur les avantages de produire votre déclaration de revenus? Visionnez les vidéos de l'ARC réalisées pour vous aider à recevoir les crédits, prestations et remboursements auxquels vous avez droit pour cette période de production de déclarations : Produire votre déclaration de revenus et Produire votre déclaration vous-même. Vous pouvez également visionner notre série de vidéos créée expressément pour les étudiants.

Visitez le site Canada.ca pour obtenir plus de renseignements sur l'impôt sur le revenu des particuliers, ou consultez le guide P105, Les étudiants et l'impôt.

