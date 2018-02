Inauguration du foyer pour aînés de Magrath qui compte 43 logements neufs







MAGRATH, AB, le 20 févr. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta améliorent la vie des aînés de Magrath et des communautés environnantes avec l'inauguration du nouveau Diamond Willow Lodge. Ces logements offrent plus de flexibilité aux aînés pour ce qui est du niveau de soins auxquels ils ont accès et leur permettent de demeurer près de leurs familles et de leurs communautés.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Nous savons qu'il est important pour les personnes âgées de pouvoir vivre de manière autonome tout en demeurant près de leur famille et de leurs amis. Cette association est essentielle à un milieu de vie sain. La nouvelle Diamond Willow Lodge sont un autre exemple de l'engagement qu'a pris le gouvernement de veiller à ce que les personnes âgées puissent jouir d'un milieu de vie sain et stable qui offre les services de soutine dont elles ont besoin. » -- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement améliore la vie des aînés de la ville de Magrath et des communautés environnantes en fournissant des logements sûrs, confortables et abordables. Cet investissement aide les aînés à vieillir au sein de leur communauté, près de leur famille et de leurs amis. » -- L'honorable Lori Sigurdson. Ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Il est important pour leur bien-être que les adultes âgés (les aînés) aient l'occasion de vivre dans la communauté de leur choix. Le maintien de liens avec la famille et les amis peut contribuer à préserver la santé et le sentiment d'appartenance. Notre nouveau Diamond Willow Lodge offrira des logements sûrs, confortables et modernes tant aux résidents de longue date de Magrath qu'aux personnes qui préfèrent une communauté natale calme et merveilleuse. Nous sommes reconnaissants pour le soutien. » -- Kim Schnoor, administrateur en chef, Chinook Foundation

Faits en bref :

Les gouvernements du Canada et de l' Alberta investiront conjointement environ 10,7 millions de dollars en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019.

et de l' investiront conjointement environ 10,7 millions de dollars en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019. Le projet du Diamond Willow Lodge exige le remplacement du foyer original pour aînés par un nouvel établissement. Le nombre de logements passera de 39 à 43.

exige le remplacement du foyer original pour aînés par un nouvel établissement. Le nombre de logements passera de 39 à 43. Le gouvernement du Canada a récemment dévoilé sa Stratégie nationale sur le logement, un plan décennal de 40 milliards de dollars qui permettra de construire 100 000 logements neufs et aidera 530 000 familles à répondre à leurs besoins en matière de logement.

