Programme Zhou Dao : l'InterContinental Montréal souhaite la bienvenue aux visiteurs chinois

MONTRÉAL, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'InterContinental Montréal est fin prêt à entamer l'année 2018, que l'on prévoit être celle du tourisme entre la Chine et le Canada. Ayant suivi le programme Zhou Dao, « China Ready », lancé par le Groupe IHG en 2015 et constamment amélioré, l'hôtel montréalais propose maintenant une expérience personnalisée à ses visiteurs chinois.

Dès leur arrivée, ils seront accueillis par des employés ayant reçu une riche formation culturelle. Une lettre de bienvenue écrite en mandarin les attendra dans leur chambre, ainsi qu'un ensemble de service et thé chinois, une bouilloire et des pantoufles. De plus, ils pourront accéder à des chaînes de télévision de la Chine et ainsi rester à jour avec l'actualité de leur pays. Toujours pour assurer leur confort optimal, de l'eau embouteillée leur sera offerte gratuitement, et ce, tout au long de leur séjour.

Un outil a aussi été conçu par le Groupe IHG pour bien accueillir et communiquer avec les visiteurs de la Chine : l'application IHG Translator. Entièrement gratuite et activée par la voix, elle facilitera leurs échanges avec toute personne rencontrée durant leur voyage qui ne parle pas mandarin. Tout a été pensé pour que leur voyage à Montréal soit aisé, et c'est pourquoi l'InterContinental Montréal accepte les paiements avec China UnionPay, We Chat Pay et Ali Pay.

Bernard Chênevert, directeur général de l'InterContinental Montréal, rapporte : « IHG et InterContinental jouit d'une forte présence en Chine, nous possédons donc une connaissance approfondie de la clientèle chinoise. Il est naturel que nous cherchions à étendre cette expertise à l'international, dans les différents hôtels de la chaîne. Chef de file dans l'industrie de l'accueil, IHG est le premier groupe hôtelier à mettre en place un programme tel que Zhou Dao, lequel existe depuis maintenant trois ans. »

Le tourisme chinois est en pleine effervescence au Canada et à Montréal, et c'est dans cette optique que l'hôtel déploie les efforts pour recevoir avec doigté cette clientèle recherchée. En effet, le nombre de visiteurs provenant de la Chine a plus que doublé au cours des trois dernières années à Montréal, s'étant élevé jusqu'à environ 120 000, en 20171.

Pour 2018, le Conference Board prévoit une augmentation de 15 % quant au nombre de touristes chinois dans la ville québécoise, ce qui représente la plus forte augmentation, tous marchés confondus. Au cours des cinq prochaines années, Tourisme Montréal estime que la Chine pourrait se classer au deuxième rang des marchés d'outre-mer pour Montréal2.

En effet, au cours des 18 derniers mois, une hausse impressionnante des vols directs Montréal-Chine a été remarquée, et la progression se poursuivra. Actuellement, Air China offre des départs depuis Beijing quatre fois par semaine, et Air Canada le propose quotidiennement depuis Shanghai. Mondialement, le tourisme chinois continuera sa progression; le Groupe IHG comprend des établissements certifiés China Ready dans plus de 20 pays, sous ses bannières InterContinental, Crowne Plaza et Holiday Inn.

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, salue les efforts de l'InterContinental Montréal et espère que d'autres établissements hôteliers suivront cette initiative. « En effet, ces actions s'inscrivent étroitement en lien avec la stratégie de Tourisme Montréal sur le marché chinois. Adapter l'offre touristique montréalaise favorisera sans aucun doute la promotion de la destination en Chine, en plus de garantir un excellent accueil aux voyageurs de ce marché en essor », souligne M. Lalumière.

À propos du programme Zhou Dao, « China Ready »

« Zhou Dao » est l'union de l'appellation chinoise d'IHG, « Zhou », et le concept philosophique chinois « Dao ». D'une manière à la fois subtile et explicite, ce terme décrit l'approche courtoise, sincère et attentive qui est offerte aux voyageurs chinois lorsqu'ils séjournent dans les hôtels IHG China Ready. Des employés parlant mandarin à la réception ou au téléphone 24 heures par jour, 7 jours par semaine, le paiement autorisé avec les cartes China UnionPay, un ensemble de bienvenue chinois, l'accès gratuit au réseau WiFi pour les membres IHG® Rewards Club ainsi qu'une grande sélection de boissons et d'aliments chinois font partie des commodités du programme, pour répondre aux besoins des clients de la Chine. De plus, IHG a investi de manière importante au sein de son réseau mondial pour former son personnel hôtelier sur l'étiquette, la culture et l'hospitalité chinoises.

À propos d'InterContinental Hotels Group

InterContinental Hotels Group (IHG) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] est une organisation mondiale regroupant neuf chaînes hôtelières, incluant InterContinental® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Holiday Inn® Hotels and Resorts, Holiday Inn Express® Hotels, Staybridge Suites® Hotels, Candlewood Suites® Hotels, MEMEtm Hotels et HUALUXEtm Hotels & Resorts.

IHG gère également IHG® Rewards Club, le premier et le plus grand programme de fidélisation hôtelière, comptant plus de 74 millions de membres à travers le monde. Le programme a été relancé en juillet 2013, offrant des avantages améliorés pour les membres, y compris un accès Internet gratuit pour tous les membres dans ses hôtels du monde entier.

IHG franchise, loue, gère ou possède plus de 4 600 hôtels et 678 000 chambres dans près de 100 pays et territoires. Avec plus de 1 000 hôtels en développement, IHG s'attend à recruter près de 90 000 personnes au cours des prochaines années.

InterContinental Hotels Group PLC, la société de portefeuille du groupe, est incorporée en Grande-Bretagne et enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles.

Visitez le www.ihg.com pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des hôtels ou pour effectuer des réservations, ou visitez le www.ihgrewardsclub.com pour en savoir plus sur IHG® Rewards Club. Pour les dernières nouvelles au sujet d'InterContinental® Hotels & Resorts, visitez les sites suivants : www.ihg.com/media, www.twitter.com/IHG, www.facebook.com/IHG et www.youtube.com/ihgplc.

1-2 Tourisme Montréal, 2017.

