Chorus Aviation annonce un placement par voie de prise ferme de 100 millions de dollars







Offrir l'aviation régionale au monde entier



DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES AUX ÉTATS-UNIS

HALIFAX, Novia Scotia, 20 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX:CHR) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Marchés des capitaux CIBC, à titre de coteneurs de livres, aux termes de laquelle ils ont convenu de souscrire auprès de Chorus et de vendre au public 11,628,000 actions ordinaires de Chorus, étant entendu que les investisseurs canadiens participant au placement obtiendront des actions à droit de vote de catégorie B de Chorus et que les investisseurs non canadiens participant au placement obtiendront des actions à droit de vote variable de catégorie A de Chorus (collectivement, les « actions »). Les preneurs fermes auront aussi la possibilité de souscrire jusqu'à 1,744,200 actions additionnelles pour couvrir les attributions excédentaires et, le cas échéant, aux fins de stabilisation du marché, et ce, dans les 30 jours suivant la clôture du placement (l'« option de surallocation »).

Compte tenu d'un prix d'achat de 8.60 $ par action, Chorus réalisera un produit brut de 100,000,800 $ (115,000,920 $, si l'option de surallocation est exercée en entier).

Le produit net du placement sera affecté au financement de la croissance de Chorus Aviation Capital, la division vouée aux activités de location d'avions de Chorus, incluant l'acquisition d'avions destinés à la location à des tiers ou actuellement loués à des tiers, ainsi qu'aux besoins en fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise.

« Le succès du lancement de Chorus Aviation Capital et sa transformation rapide en entreprise mondiale ont propulsé la valeur du portefeuille d'appareils loués de Chorus à plus d'un milliard de dollars et ont démontré la solidité de notre stratégie de croissance et de diversification. Nous avons déjà investis environ 70 % du produit de 200 millions de dollars tirés du placement privé d'unités d'emprunt convertibles annoncé le 19 décembre 2016. Les capitaux propres recueillis aujourd'hui nous permettront d'investir dans d'autres occasions de croissance en fonction de nos négociations en cours et des transactions potentielles que nous avons repérées », a dit Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus.

La clôture devrait avoir lieu vers le 13 mars 2018 et est assujettie à la réception de toutes les approbations réglementaires requises, dont celle de la Bourse de Toronto.

Les actions seront offertes par voie de prospectus simplifié dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada et elles pourraient être offertes par voie de placement privé aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une province, un État ou un territoire dans lequel l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale, et ces titres ne pourront faire l'objet d'une offre, d'une sollicitation ou d'une vente dans pareille province ou pareil État ou territoire. Les actions n'ont pas été inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans être inscrites ou sans faire l'objet d'une dispense des exigences d'inscription en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 et d'autres lois en valeurs mobilières applicables.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Chorus loue ses propres appareils régionaux à l'entreprise Jazz d'Air Canada Express depuis 2009 et elle a constitué Chorus Aviation Capital Corp., entreprise destinée à devenir l'un des plus importants fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux et de services de soutien du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, sociétés qui ont de longs antécédents d'activités sécuritaires et vigoureuses reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des activités de transport aérien à contrat, de l'ingénierie, de la gestion de flottes et des activités de maintenance, de réparation et de révision générale d'appareils. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droits de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « éventuel » et « projette » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses, ainsi que par l'utilisation du conditionnel et du futur. Cette information comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Par exemple, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué comprend la clôture et la date de clôture du placement prévues ainsi que l'emploi du produit prévu. Les résultats indiqués dans l'information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans la notice annuelle de Chorus datée du 14 février 2018 et dans le rapport de gestion daté du 14 février 2018. Les énoncés qui figurent dans l'information prospective présentée dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué, et Chorus ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements subséquents, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l'y obligent.

Relations avec les médias pour Chorus :

Manon Stuart, Halifax (Nouvelle-Écosse), 902 873-5054, mstuart@chorusaviation.ca

Debra Williams, Toronto (Ontario), 905 671-7769, dwilliams@chorusaviation.ca

Relations avec les analystes :

Nathalie Megann, Halifax (Nouvelle-Écosse), 902 873-5094, nmegann@chorusaviation.ca





Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 16:33 et diffusé par :