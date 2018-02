TFI International communique ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2017







Revenus avant la surcharge de carburant liés aux activités poursuivies de 1,06 G$, en hausse de 2 %, pour le quatrième trimestre



Bénéfice net lié aux activités poursuivies de 120,2 M$ au quatrième trimestre

Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies1 en hausse de 8 % pour s'établir à 54,6 M$ ou 0,60 $ par action diluée, au quatrième trimestre

MONTRÉAL, Québec, 20 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (TSX:TFII) (OTCQX:TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2017.

« Le quatrième trimestre a couronné une année de forte progression au chapitre de nos principales initiatives, y compris une plus grande efficacité opérationnelle et de solides flux de trésorerie continus. La croissance organique du bénéfice opérationnel était forte en 2017, exception faite de nos activités de transport de lots complets aux États-Unis, » a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. « Tout au long de l'exercice, nous avons généré d'importants flux de trésorerie que nous avons utilisés pour réduire notre dette et remettre les excédents aux actionnaires par l'intermédiaire de versement de dividendes et de rachats d'actions. »

Faits saillants financiers Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars, sauf les données par action) 2017 2016 2017 2016 Revenus totaux liés aux activités poursuivies 1 182,5 1 137,7 4 741,0 4 025,2 Revenus liés aux activités poursuivies avant la surcharge de carburant 1 059,0 1 036,4 4 281,8 3 704,5 BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies1 131,0 127,9 514,5 442,4 Bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies 66,8 69,7 243,7 249,3 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles des activités poursuivies 116,1 109,8 372,6 337,9 Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies1 54,6 50,6 192,6 187,4 Par action ? dilué1 ($) 0,60 0,54 2,08 1,96 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 120,2 46,4 158,0 157,1 Par action ? dilué ($) 1,31 0,49 1,70 1,64 Bénéfice net2 120,2 45,3 158,0 639,6 Par action ? dilué ($) 1,31 0,48 1,70 6,70 Moyenne pondérée du nombre d'actions (en milliers) 89 495 91 441 90 494 93 709

1 Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

2 Comprend le bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités abandonnées, incluant un profit après impôt de 490,8 M$ sur la vente du secteur de la gestion des matières résiduelles qui a été comptabilisé au premier trimestre de 2016.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le total des revenus liés aux activités poursuivies a atteint 1,18 G$, en hausse de 4 % par rapport à l'exercice précédent. Déduction faite de la surcharge de carburant, les revenus liés aux activités poursuivies se sont élevés à 1,06 G$, en hausse de 2 %. Cette hausse est attribuable à la contribution des acquisitions d'entreprises neutralisée par la baisse des revenus au sein de certaines activités existantes ainsi que l'incidence négative du taux de change.

Le bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies a diminué de 2,9 M$ pour s'établir à 66,8 M$ comparativement à 69,7 M$ au quatrième trimestre de 2016, en raison principalement d'une baisse de 4,6 M$ des profits sur la vente de matériel roulant et d'équipement.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies s'est chiffré à 120,2 M$, ou 1,31 $ par action diluée, par rapport à 46,4 M$, ou 0,49 $ par action diluée, il y a un an. Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies, qui ne tient pas compte de l'incidence après impôt de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises, des variations nettes de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du profit ou de la perte de change, du profit ou de la perte sur la vente de propriété, de la dépréciation des immobilisations incorporelles et de l'incidence de la réforme fiscale américaine a atteint 54,6 M$, par rapport à 50,6 M$, au quatrième trimestre de 2016, une hausse de 4,0 M$ ou 8 %. Le bénéfice net a atteint 120,2 M$, comparativement à 45,3 M$ au quatrième trimestre de 2016.

RÉSULTATS DE L'EXERCICE

Le total des revenus liés aux activités poursuivies a augmenté de 18 %, pour s'établir à 4,74 G$, par rapport à 4,03 G$ en 2016. La contribution des acquisitions d'entreprises se chiffrant à 824,1 M$ et la hausse de la surcharge de carburant ont été neutralisées par les baisses de revenus dans les activités existantes. Déduction faite de la surcharge de carburant, les revenus liés aux activités poursuivies se sont élevés à 4,28 G$, en hausse par rapport à 3,70 G$ l'an dernier. Le bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies a diminué de 5,6 M$ pour s'établir à 243,7 M$, comparativement à 249,3 M$ en 2016. La baisse est attribuable à une perte opérationnelle liée aux acquisitions d'entreprises de 13,2 M$ neutralisée par une amélioration du bénéfice opérationnel des activités existantes pour 7,6 M$.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies s'est élevé à 158,0 M$, ou 1,70 $ par action diluée, par rapport à 157,1 M$, ou 1,64 $ par action diluée, il y a un an. Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies a augmenté de 5,2 M$ pour s'établir à 192,6 M$. Le bénéfice net était de 158,0 M$, comparativement à 639,6 M$ en 2016. La diminution est principalement attribuable au bénéfice net lié aux activités abandonnées de 482,5 M$ constaté au dernier exercice, qui comprend un profit sur la vente du secteur de la gestion des matières résiduelles, pour un total de 490,8 M$ après impôt, et à la charge de dépréciation sur les immobilisations incorporelles de 2017 de 138,4 M$, après impôt, neutralisé par le recouvrement d'impôt de 76,1 M$ attribuable à la réforme fiscale américaine et par les profits plus élevés de 59,2 M$ sur la vente de propriété.



RÉSULTATS SECTORIELS LIÉS AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES

(en millions de dollars) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2017 2016 2017 2016 $ $ $ $ Revenus1 Livraison de colis et courrier 317,3 342,0 1 267,3 1 291,3 Transport de lots brisés 194,8 181,3 799,2 732,1 Transport de lots complets 480,0 461,4 1 965,3 1 501,2

Logistique 79,0

65,6 299,5 236,6 Éliminations (12,1 ) (13,9

) (49,5

) (56,8

) Total 1 059,0 1 036,4 4 281,8 3 704,5 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 Bénéfice opérationnel

(perte opérationnelle) Livraison de colis et courrier 35,8 11,3 % 32,3 9,4 % 124,4 9,8 % 113,0 8,8 % Transport de lots brisés 14,3 7,3 % 13,3 7,3 % 52,4 6,6 % 47,9 6,5 % Transport de lots complets 22,7 4,7 % 29,0 6,3 % 77,3 3,9 % 102,5 6,8 % Logistique 6,2 7,9 % 7,1 10,8 % 25,5 8,5 % 21,8 9,2 % Siège social (12,2 ) (12,0 ) (35,9 ) (35,9 ) Total 66,8 6,3 % 69,7 6,7 % 243,7 5,7 % 249,3 6,7 %

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

1 Revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles des activités poursuivies ont augmenté de 10 % pour atteindre 372,6 M$ par rapport à 337,9 M$ en 2016. La Société a utilisé ces flux de trésorerie pour remettre 150,6 M$ aux actionnaires, dont 69,0 M$ en dividendes et 81,6 M$ par l'intermédiaire de rachat d'actions.

Le ratio dette à long terme-capitaux propres de TFI International s'établissait à 1,06 au 31 décembre 2017, en baisse par rapport à 1,09 un an plus tôt.

TFI INTERNATIONAL

TFI International, chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site http://tfiintl.com/fr.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant la performance future de TFI International. Ces déclarations sont établies à partir d'hypothèses, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TFI International, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents, de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d'informations financières (« IFRS ») et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous.

BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies

Le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies est calculé comme le bénéfice net ou la perte nette lié(e) aux activités poursuivies avant produits financiers et charges financières, charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat, amortissement, profit ou perte sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente et charge de dépréciation des immobilisations incorporelles. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies est présenté afin d'aider à déterminer la capacité de la Société à dégager des flux de trésorerie de son exploitation.

BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies Trimestres clos les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

(non audité, en milliers de dollars) 2017 2016 2017 2016 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 120 192 46 387 157 988 157 059 Charges financières, montant net 13 497 11 266 61 075 54 882 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (67 613 ) 14 446 (40 642 ) 46 272 Amortissement des immobilisations corporelles 48 298 42 993 209 557 139 439 Amortissement des immobilisations incorporelles 15 949 15 233 61 200 53 647 Profit sur la vente de terrains et de bâtiments (394 ) (2 382 ) (232 ) (8 948 ) (Profit) perte sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente 1 088 - (77 446 ) - Dépréciation des immobilisations incorporelles - - 142 981 - BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies 131 017 127 943 514 481 442 351

Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies et bénéfice par action ajusté lié aux activités poursuivies, de base ou dilué

Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies est calculé comme le bénéfice net ou la perte nette, exclusion faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, du profit ou de la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente, de la dépréciation des immobilisations incorporelles, de l'incidence de la réforme fiscale américaine et du bénéfice ou de la perte en lien avec les activités abandonnées, après impôt. Le bénéfice par action ajusté lié aux activités poursuivies, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies et un bénéfice par action ajusté lié aux activités poursuivies pour mesurer son rendement d'une période à l'autre, sans les variations liées aux éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies Trimestres clos les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

(non audité, en milliers de dollars, sauf les données par action) 2017 2016

2017 2016 Bénéfice net 120 192 45 339 157 988 639 579 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, après impôt 10 122 9 234 38 346 32 744 Variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, après impôt 49 (2 068 ) (1 182 ) 3 546 (Gain) perte de change, montant net, après impôt (7 ) (884 ) 1 826 1 546 (Profit) perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente, après impôt 424 (2 060 ) (66 710 ) (7 504 ) Dépréciation des immobilisations incorporelles, après impôt - - 138 438 - Réforme fiscale américaine (76 135 ) - (76 135 ) - (Bénéfice net) perte nette lié(e) aux activités abandonnées - 1 048 - (482 520 ) Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies 54 645 50 609 192 571 187 391 Bénéfice ajusté par action lié aux activités poursuivies ? de base 0,61 0,55 2,13 2,00 Bénéfice ajusté par action lié aux activités poursuivies ? dilué 0,60 0,54 2,08 1,96

Note à l'intention du lecteur : Les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion peuvent être consultés sur le site Web de TFI International, à l'adresse www.tfiintl.com.

