Directeur général des élections du Québec : une nouvelle signature visuelle







QUÉBEC, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - À six mois du déclenchement des élections générales provinciales, le directeur général des élections du Québec, M. Pierre Reid, annonce que l'institution qu'il dirige arborera désormais une nouvelle signature visuelle.

Dynamique, actuelle et porteuse de la mission première de l'institution, la signature Élections Québec parle d'elle-même, véhiculant ainsi le rôle d'administrateur électoral confié au directeur général des élections.

Dès le 1er mars, le logo Élections Québec fera son apparition dans nos communications publiques. Au cours des prochains mois, l'équipe d'Élections Québec terminera l'actualisation des outils de communication et du matériel électoral.

Une nouvelle signature

Comme il se doit, cette nouvelle signature s'appuie sur un logo épuré, contemporain et dynamique qui remplace celui utilisé depuis plus de 25 ans :

En bref

Une signature porteuse de notre mission première et reflétant bien nos valeurs : rigueur, intégrité, crédibilité, transparence et neutralité.

Une identité qui distingue l'institution de la fonction du directeur général des élections, personne désignée par l'Assemblée nationale et responsable d'appliquer les lois électorales.

Une image actualisée qui permet de communiquer plus clairement avec les électeurs, plus particulièrement avec ceux de la jeune génération.

L'élément fort de cette signature : le cercle blanc qui symbolise l'espace appartenant à l'électrice ou à l'électeur. Seule cette personne décidera, le jour du vote, ce que ce cercle contiendra. C'est un appel au vote et aussi la signature de l'électeur.

Avec cette nouvelle signature, notre institution se joint aux administrations électorales des autres provinces canadiennes et à Élections Canada , qui utilisent toutes le terme élections dans leur signature.

Citation

« Élections Québec, c'est toute une équipe au service de l'électorat, car pour mener à bien l'organisation d'une élection générale au Québec, et pour permettre à la société québécoise d'exercer ce droit fondamental qu'est le droit de vote, l'équipe derrière le directeur général des élections est essentielle. Notre nouvelle identité traduit davantage cette réalité », souligne M. Reid.

L'organisation d'une élection provinciale en chiffres

En date d'aujourd'hui, on compte 6?134?612 électrices et électeurs au Québec.

Le 1 er octobre prochain, Élections Québec deviendra le plus grand employeur du Québec, avec quelque 84?000 travailleurs électoraux qui se verront confier la tâche de permettre aux citoyens d'exercer leur droit de vote.

octobre prochain, Élections Québec deviendra le plus grand employeur du Québec, avec quelque 84?000 travailleurs électoraux qui se verront confier la tâche de permettre aux citoyens d'exercer leur droit de vote. Il y a un peu plus de 22?000 bureaux de vote au Québec.

Plus de 300 bureaux de vote seront ouverts dans environ 175 établissements d'enseignement (cégeps, collèges, universités et centres de formation professionnelle).

À propos de nous

Nous souhaitons rappeler que notre institution a pour mission d'assurer la tenue des élections et des référendums, de veiller au respect des règles sur le financement politique et de garantir le plein exercice des droits électoraux, en plus de promouvoir les valeurs démocratiques de la société québécoise.

SOURCE Directeur général des élections

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 15:52 et diffusé par :