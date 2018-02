Invitation aux médias - Souper-bénéfice annuel de la Fondation Réno-Jouets le 25 avril 2017 à l'Hôtel Plaza Québec







QUÉBEC, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fondation Réno-Jouets vous invite à soutenir la cause des enfants à l'occasion de son 13e souper-bénéfice annuel, présenté par Lussier Dale Parizeau, le 25 avril prochain à l'Hôtel Plaza Québec. Sous la coprésidence d'honneur de Messieurs Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec et Mario Girard, président-directeur général de l'Administration portuaire de Québec, l'événement attire chaque année de nombreux gens d'affaires et philanthropes de la Capitale-Nationale.

La Fondation est fière de compter sur le soutien des présidents de ces piliers du transport dans la région. Que ce soit par voie aérienne ou maritime, les jouets parcourent du chemin, depuis leur lieu de fabrication vers différentes destinations. «?En leur offrant une deuxième vie, on leur donne une nouvelle chance de voyager... Pour le bonheur d'un autre enfant?!?», souligne la directrice générale de la Fondation Réno-Jouets Annie Asselin.

Fondation Réno-Jouets

Le jeu est naturel chez un enfant. C'est en jouant que celui-ci découvre le monde. Les jouets, les livres et les jeux sont ses outils de développement. Ils stimulent sa curiosité, sa coordination, son langage, sa motricité et l'éveil de ses sens. Il est donc essentiel que tous les enfants puissent jouer. C'est pourquoi la Fondation Réno-Jouets s'est engagée à lutter contre la pauvreté, en offrant des jouets recyclés et remis à neuf à des organismes venant en aide aux enfants issus de familles défavorisées, ou encore aux enfants malades. Depuis sa création, ce sont plus de 624?000 jouets qui ont contribué à leur bonheur. Un jouet à la fois permet de redonner un sourire, et mieux encore, d'alimenter l'espoir d'une vie meilleure pour tous les enfants. C'est peu et c'est beaucoup à la fois.

www.fondationreno-jouets.ca

SOURCE Fondation Réno-Jouets

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 15:37 et diffusé par :