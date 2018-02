Avis aux médias - Des porte-parole sont disponibles pour commenter - KPMG prévoit que le budget fédéral de 2018 sera axé sur la compétitivité et les risques fiscaux du Canada







Des professionnels en fiscalité de KPMG au Canada seront disponibles avant le budget et le jour du dépôt du budget pour faire des analyses

TORONTO, le 20 févr. 2018 /CNW/ - Le gouvernement doit se pencher sur la compétitivité et les mesures fiscales du Canada dans le prochain budget fédéral, affirme KPMG au Canada.

« Plusieurs pourparlers et initiatives en matière de politiques actuellement en cours à l'extérieur du Canada pourraient avoir des incidences sur la compétitivité de notre pays », affirme Greg Wiebe, associé directeur canadien, Fiscalité, KPMG au Canada. « Plus particulièrement, la façon dont le gouvernement réagira aux récents changements fiscaux apportés aux États-Unis sera déterminante pour maintenir l'économie en bonne santé. »

À quoi les Canadiens doivent-ils s'attendre?

Réaction à la réforme fiscale américaine - Comme le pays fait face à de l'incertitude en ce qui a trait au commerce et à la compétitivité, il est possible que des politiques soient mises en place afin de favoriser la croissance commerciale par le biais de mesures fiscales concurrentielles.

Changements touchant l'imposition de sociétés privées - Le budget de cette année pourrait instaurer des mesures législatives concernant l'impôt sur le revenu fractionné, et fournir une plus grande certitude au sujet des règles applicables au revenu passif. Les entreprises prospèrent dans un contexte de certitude, et la fiscalité doit être un aspect des plus sûrs.

Investissement en recherche scientifique - Nous nous attendons à ce que le gouvernement investisse massivement en recherche scientifique fondamentale afin de soutenir les activités de R-D au Canada. Nous croyons aussi qu'il s'efforcera de fournir les compétences qui s'imposent à la main-d'oeuvre canadienne pour favoriser la croissance dans ce domaine.

Pour en savoir plus sur ce qui attend les Canadiens, nos professionnels en fiscalité vous invitent à consulter la page du budget fédéral de KPMG au Canada.

Commentaires formulés avant le dépôt du budget

Les professionnels en fiscalité de KPMG au Canada sont en mesure de fournir une analyse avant le dépôt du budget fédéral. Avec des bureaux à l'échelle du Canada, nos leaders régionaux peuvent commenter les répercussions régionales du budget sur les Canadiens et leurs entreprises.

Commentaires formulés le jour du dépôt du budget

Les professionnels en fiscalité de KPMG au Canada sont en mesure d'analyser et de commenter les répercussions du budget de 2018 sur les particuliers et les entreprises au Canada. Les points saillants seront communiqués vers la fin de l'après-midi, le jour du dépôt du budget, à l'adresse kpmg.ca.

Pour en savoir plus

