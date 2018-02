Les quotidiens de Groupe Capitales Médias offriront une édition numérique le dimanche







QUÉBEC, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Groupe Capitales Médias est heureux d'annoncer qu'à compter du 18 mars, les quotidiens Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès et La Voix de l'Est offriront désormais, en plus de celle du Soleil, une édition numérique tous les dimanches. Disponible dans l'application de chacun des journaux et dans leur site Web, cette édition inclura les sections Nouvelles, Opinions, Monde, Arts, Sports et une toute nouvelle section propre à GCM la section Science. Vous y trouverez en plus des contenus et des chroniques exclusifs.

Claude Gagnon mentionne : « Nous croyons que les régions du Québec méritent une information de qualité tous les jours de la semaine. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer des éditions numériques le dimanche dans tous nos marchés. »

Tous ces changements s'inscrivent dans la mission du Groupe Capitales Médias qui est d'informer, d'éclairer et d'accompagner ses lecteurs.

Qualité, proximité, fraîcheur et profondeur.

L'application numérique pour tablette et mobile de chacun des journaux est disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

À propos de Groupe Capitales Médias

Groupe Capitales Médias est une société créée en 2015 dont le siège social est situé à Québec et regroupe les quotidiens Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Droit, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès et La Voix de l'Est, un hebdomadaire, deux imprimeries et une entreprise de technologie.

SOURCE Groupe Capitales Médias

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 15:44 et diffusé par :