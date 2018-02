Le Soleil offre une expérience de lecture renouvelée à ses lecteurs le weekend







QUÉBEC, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Soleil est heureux d'annoncer qu'à compter du 3 mars il offrira une nouvelle expérience de lecture à ses lecteurs le weekend. Une édition du samedi comportant deux nouveaux cahiers, Le Point et Le Mag et une édition du dimanche uniquement numérique à compter du 18 mars.

Gilles Carignan, Vice-président à l'information et éditeur adjoint mentionne : « Nous sommes emballés d'offrir un nouveau produit weekend. Les habitudes de vie changent et nous répondons à la demande de nos lecteurs d'avoir un produit plus axé sur le comprendre et le mieux vivre le samedi. Notre édition exclusivement numérique du dimanche offrira quant à elle de nouvelles chroniques et une section totalement consacrée à la science.»

Le weekend débute le vendredi!

Dès le vendredi, Le Soleil vous aide à planifier votre weekend avec la section Cinéma et la chronique Sortir. Critiques, nouvelles : tout pour planifier vos sorties cinéma.

Un samedi pour s'INFORMER, COMPRENDRE et MIEUX VIVRE

Dès le 3 mars, Le Soleil vous propose deux nouveaux cahiers pour vous aider à COMPRENDRE les enjeux de notre société et MIEUX VIVRE dans votre quotidien.

Cahier LE POINT

L'actualité change rapidement : le weekend on fait le point et on va plus loin. Dossiers, entrevues, analyses et opinions pour mieux comprendre les enjeux. Vous y retrouverez aussi la populaire série d'Hier à Aujourd'hui, vos rendez-vous politiques, l'actualité de la semaine racontée à la manière de Jean-Simon Gagné, et la chronique de David Goudreault.

Cahier LE MAG

L'art de vivre se retrouve dans un tout nouveau cahier qui vous accompagnera tout le weekend. Arts, Maison, Régal, Voyages, Mode, Jeux. Toutes vos sections préférées réunies dans un seul cahier. Sans oublier la chronique télé de Richard Therrien, la chronique bière de Philippe Wouters, Nous les humains de Marc Allard, ainsi qu'un nouveau rendez-vous famille! Autre nouveauté, Le P'tit Mag. L'actualité expliquée aux enfants, des idées d'activités et des trucs de brico.

Le dimanche, le Soleil est exclusivement numérique!

Dès le 18 mars, Le Soleil vous donne rendez-vous dans son édition numérique et sur son site Web dès 4h le matin pour découvrir les informations du jour mais aussi des contenus et des chroniques exclusifs, ainsi qu'une toute nouvelle section Science.

Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès et la Voix de l'Est offriront désormais une édition 100% numérique le dimanche

La mission de Groupe Capitales Médias étant d'offrir de l'information régionale de qualité, nous sommes heureux d'annoncer que nous ajoutons une journée de publication dans nos applications numériques, soit le dimanche, dans tous nos quotidiens.

Claude Gagnon mentionne : « Nous croyons que les régions du Québec méritent une information de qualité tous les jours de la semaine. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer des éditions numériques le dimanche dans tous nos marchés. »

Tous ces changements s'inscrivent dans la mission du Groupe Capitales Médias qui est d'informer, d'éclairer et d'accompagner ses lecteurs.

Qualité, proximité, fraîcheur et profondeur.

L'application numérique pour tablette et mobile de chacun des journaux est disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

À propos de Groupe Capitales Médias

Groupe Capitales Médias est une société créée en 2015 dont le siège social est situé à Québec et regroupe les quotidiens Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Droit, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès et La Voix de l'Est, un hebdomadaire, deux imprimeries et une entreprise de technologie.

À propos du Soleil

Avec une des plus grandes salles de nouvelles de la ville de Québec, Le Soleil publie sept jours par semaine. La majeure partie de ses ressources travaille à la couverture et à l'analyse de l'actualité locale, régionale et nationale dans tous les secteurs d'activité.

SOURCE Groupe Capitales Médias

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 15:43 et diffusé par :