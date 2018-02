Les maraîchers sont proactifs!







MONTRÉAL, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) a pris connaissance des modifications aux règlements du Code de gestion des pesticides et permis et certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides introduisant la notion de justification et prescription agronomique.

Sans s'opposer à un encadrement règlementaire commercialement raisonné et équitable, l'APMQ est persuadée que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) doit, pour atteindre les objectifs identifiés, développer un outil plus convivial et proposer des assouplissements importants pour les entreprises déjà suivies par un professionnel de l'agriculture.

« Le conseil agronomique est déjà pratique courante chez les producteurs maraîchers. Environ 80 % d'entre eux font un suivi serré des champs pour la présence d'insectes et utilisent des seuils d'intervention lors d'application. Ces activités sont déjà réalisées en étroite collaboration avec les professionnels de l'agronomie. La justification, telle que présentée dans le règlement, ne fera qu'ajouter de la lourdeur administrative à une pratique déjà en place dans notre secteur » souligne André Plante, directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec.

L'APMQ suggère plutôt une bonification du plan de gestion intégré des ennemis des cultures déjà utilisé par les entreprises, planifié et validé par un agronome, pour toutes les parcelles requérant l'application des cinq matières actives jugées plus à risque. Une telle approche permet de limiter les exigences administratives et de réduire les coûts aux entreprises.

« L'utilisation des pesticides dans le milieu agricole demeure un enjeu de taille. Les producteurs maraîchers du Québec partagent avec les citoyens les préoccupations associées à la santé et à l'environnement. Cependant, pour poursuivre et accélérer l'amélioration des méthodes de protection des cultures contre les ennemis naturels, l'association revendique un soutien accru aux organisations et initiatives de lutte intégrée, des programmes de soutien financier au dépistage et service-conseil en phytoprotection ainsi que des efforts supplémentaires en recherche et développement de méthodes alternatives » de dire M. Plante.

