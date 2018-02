/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Front commun des organismes d'aînés pour un règlement du conflit entre le gouvernement et l'Association des optométristes du Québec/







MONTRÉAL, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Quatre organismes d'aînés font front commun pour défendre les intérêts de leurs 600 000 membres, menacés par le conflit qui oppose le gouvernement à l'Association des optométristes du Québec.

Le Réseau FADOQ, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), l'Association québécoise des retraité(e) s des secteurs public et parapublic (AQRP) et l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics (AREQ-CSQ) rencontreront les membres des médias :

DATE : Mercredi 21 février 2018



HEURE : 9 h 30



ENDROIT : Hôtel Sandman (station de métro Longueuil)

Salle Victoria

999, rue de Sérigny, Longueuil (Québec) J4K 2T1

