Le ministre Duclos publie un rapport sur les consultations nationales sur la réduction de la pauvreté

QUÉBEC, le 20 févr. 2018 /CNW/ - Au cours de la dernière année, des représentants du gouvernement du Canada ont parcouru le pays, discutant avec des milliers de Canadiens, en particulier ceux qui vivent ou ont vécu dans la pauvreté écoutant leur histoire et entendant leurs idées et leurs commentaires sur la réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé la publication du rapport sur ce que nous avons entendu, qui résume les principaux points de vue émis lors des consultations sur la Stratégie de réduction de la pauvreté.

De nombreuses expériences et histoires racontées par les Canadiens figurent dans le rapport sur ce que nous avons entendu et reflètent les besoins variés des Canadiens touchés par la pauvreté. Ce rapport couvre des enjeux tels que l'incapacité à répondre aux besoins essentiels, le défi de se joindre à la classe moyenne, les risques de sombrer dans la pauvreté, les défis affrontés par les Premières Nations, les Inuits et les Métis, la prestation de services et les objectifs et indicateurs.

Les Canadiens s'inquiètent de leur avenir et de celui de leurs enfants. Ils veulent des résultats concrets de la part de leur gouvernement, ainsi que des solutions qui visent les causes profondes de la pauvreté. Pour ce faire, des solutions ambitieuses, mesurables et efficaces seront nécessaires, afin de lutter contre les diverses facettes de la pauvreté qui afflige les Canadiens. Il faudra également établir des objectifs mesurables de réduction de la pauvreté. Les commentaires inestimables recueillis pendant le processus de mobilisation orienteront l'élaboration continue de la toute première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

« Je suis fier de publier le rapport sur ce que nous avons entendu. Je crois que c'est un grand pas vers une meilleure compréhension de la pauvreté au Canada. Je suis reconnaissant du niveau d'engagement démontré par tous ceux qui ont participé et je suis honoré de pouvoir contribuer à transformer les résultats de cette mobilisation en changements tangibles, alors même que nous continuons à élaborer la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. C'est tous ensemble que nous pouvons changer les choses, réduire la pauvreté dans nos collectivités et aider tous les Canadiens à avoir une chance réelle et égale de réussir. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

EDSC a rejoint plus de 8 000 Canadiens partout au pays.

Plus de 1 950 courriels et soumissions en ligne ont été reçus.

Des séances de mobilisation communautaires tenues dans 9 provinces et territoires ont réuni plus de 600 Canadiens.

13 séances menées par des représentants du gouvernement du Canada ont eu lieu.

ont eu lieu. 12 tables rondes ont été organisées avec des intervenants et 4 autres avec des dirigeants autochtones.

4 assemblées publiques ont eu lieu, dont une a été diffusée en direct sur Facebook.

Le projet Combattons ensemble la pauvreté , une étude de cas approfondie dans six collectivités canadiennes, a rejoint plus de 5 500 Canadiens.

, une étude de cas approfondie dans six collectivités canadiennes, a rejoint plus de 5 500 Canadiens. 64 soumissions ont été envoyées à l'occasion du concours jeunesse #RéduireLaPauvreté au Canada .

. La conférence nationale sur la pauvreté a réuni près de 150 intervenants venus de partout au pays.

Processus de mobilisation de la Stratégie de réduction de la pauvreté

Dans le cadre du processus de mobilisation, le gouvernement a rejoint les Canadiens en personne au moyen de tables rondes et d'assemblées publiques, ainsi qu'en ligne, sur des forums. Des milliers de Canadiens ont répondu aux sondages, raconté leur histoire et soumis leurs propositions. Le Ministère a compilé les recherches et les points de vue des Premières Nations, des Inuits, des Métis, des universitaires, des chercheurs, des intervenants, des organismes de prestation de services, des jeunes et des personnes vivant dans la pauvreté.

Mobilisation auprès des Premières Nations, des Inuits et des Métis

Respectant l'engagement du Canada de renouveler nos relations avec les peuples autochtones et de les fonder sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat, nous avons organisé plusieurs activités de mobilisation tout spécifiquement destinées aux Autochtones. Le gouvernement est allé à la rencontre des dirigeants des Premières Nations et des peuples inuits et métis, a tenu des tables rondes ministérielles et a facilité les séances de mobilisation auprès des communautés et des organisations autochtones. Le gouvernement a aussi parrainé financièrement des projets de mobilisation menés par l'Assemblée des Premières Nations, le Congrès des Peuples Autochtones, l'Inuit Tapiriit Kanatami, le Ralliement national des Métis et l'Association des femmes autochtones du Canada.

Projet de recherche Combattons ensemble la pauvreté

Le projet de recherche Combattons ensemble la pauvreté, mené à la même époque, a permis d'entreprendre des études de cas approfondies auprès de personnes de six villes du Canada, surtout celles vivant ou ayant vécu dans la pauvreté, et d'analyser en détail les effets des programmes fédéraux de réduction de la pauvreté à l'échelle locale. Un rapport sur les principales conclusions tirées a été publié l'automne dernier et est disponible sur Canada.ca.

Concours jeunesse #RéduireLaPauvreté au Canada

Le gouvernement a lancé un appel aux idées afin de #RéduireLaPauvreté au Canada à l'occasion d'un concours jeunesse destiné aux jeunes de 12 à 24 ans. Des jeunes de partout au pays ont répondu à cet appel. Cinq entrées novatrices, passionnées et inspirantes ont été sélectionnées pour être présentées lors de la conférence nationale sur la pauvreté à Ottawa (Ontario) en septembre dernier. Elles sont disponibles sur Canada.ca.

Comité consultatif ministériel sur la pauvreté

Le Comité consultatif ministériel sur la pauvreté est composé de 17 leaders du secteur universitaire, du secteur des affaires et du secteur de la prestation de service dans le domaine de la réduction de la pauvreté, et de personnes ayant une expérience personnelle de la pauvreté. Ses membres offrent leur expertise et leurs conseils indépendants au ministre.

Conférence nationale sur la pauvreté

Les 27 et 28 septembre 2017, la Conférence nationale sur la pauvreté a permis à des acteurs du milieu universitaire, à des intervenants, à des chercheurs, à des fournisseurs de services de première ligne, à des personnes ayant vécu dans la pauvreté, à des jeunes et à des membres du Comité consultatif sur la pauvreté d'échanger sur les commentaires formulés par les Canadiens lors du processus de consultation.

