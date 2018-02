Venez découvrir la francophonie canadienne!







Découvrez la francophonie canadienne - lancement du nouveau Corridor patrimonial, culturel et touristique francophone

GATINEAU, QC, le 20 févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a lancé officiellement le nouveau Corridor patrimonial, culturel et touristique francophone. Il s'agit d'un site Web et d'une application mobile touristiques mettant en valeur plus de 150 sujets liés au patrimoine et à la culture de chaque province et territoire.

La francophonie canadienne a beaucoup à offrir, et ce, à la grandeur du pays. Cet outil permettra aux visiteurs de vivre des expériences illustrant notre patrimoine francophone et de découvrir des produits locaux. Il mettra aussi en valeur l'offre de petites et moyennes entreprises qui font déjà la fierté de leur communauté.

Le Corridor s'adresse aux touristes canadiens et internationaux. Il vise une clientèle tant francophone qu'anglophone. L'outil en ligne met en vitrine des attraits touristiques du pays liés au patrimoine et à la culture francophones du Canada. Il propose aussi aux utilisateurs un système de classification novateur quant au niveau de service en français qu'ils peuvent s'attendre à recevoir.

Ce projet a pris naissance à la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne de Toronto, en 2015, qui réunissait les ministres responsables des affaires francophones des provinces et des territoires. Le Corridor est mis en oeuvre par le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada), dont la mission est de favoriser le développement économique des communautés francophones et acadienne du Canada.

Citations

« Le Corridor est l'un des projets phares que nous avons mis de l'avant pour promouvoir la francophonie canadienne dans le cadre de Canada 150. Il constitue un legs majeur pour les francophones et francophiles du Canada. Ce projet est une reconnaissance sans équivoque du patrimoine francophone de notre pays. Il fait connaître des produits locaux et propose des expériences uniques. C'est aussi une façon novatrice de présenter la francophonie canadienne au reste du monde. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Plusieurs pays du globe offrent des circuits touristiques qui ont la faveur des voyageurs. Ce corridor ajoute une expérience unique au monde, en s'articulant autour d'un élément fort de la personnalité canadienne à l'international. La francophonie canadienne, en plus de présenter un objet de fierté, devient un attrait touristique qui saura ravir les visiteurs. Alors que le Canada vient de connaître une année record en matière de tourisme international, j'espère que ce projet incitera encore plus de gens à venir nous visiter pour profiter de tout ce que notre pays a à offrir. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme

« La phase de conception du produit se prolongera jusqu'au 31 mars prochain, tel que prévu. Mais devant les réactions enthousiastes et impatientes des partenaires à qui nous l'avons présenté, nous lançons le corridor dès maintenant. Ainsi, nous cherchons à profiter dès maintenant du potentiel qu'offre la saison touristique 2018. Et nous offrons aussi du concret aux partenaires qui voudraient se joindre au projet. L'aventure ne fait que commencer. »

- M. Jean-Guy Bigeau, président-directeur général, RDÉE Canada

Les faits en bref

Le corridor patrimonial, culturel et touristique francophone mettra en valeur plus de 150 sujets patrimoniaux et culturels dans toutes les provinces et territoires.

Le corridor propose une classification des services en français novatrice et engageante.

Le corridor sera pleinement opérationnel en français et en anglais, dès le 1er avril 2018.

Au cours de l'année du 150e anniversaire du Canada, les touristes internationaux ont effectué 20,8 millions de voyages d'au moins une nuitée au Canada, ce qui représente une hausse de 4,4 % par rapport à 2016, ainsi qu'un nouveau record annuel comparativement aux 20,1 millions de voyages établi en 2002.

Produits connexes

Liens connexes

