Rakuten Communications et Content Guru annoncent un partenariat stratégique

February 20, 2018

Rakuten Communications, filiale du leader mondial de l'innovation Rakuten Inc., basée à Tokyo et Content Guru Ltd., un spécialiste des communications cloud, ont établi un partenariat stratégique en vue de fournir des solutions de centre de contact cloud connect storm sur le marché japonais.

connect storm appuiera le portefeuille d'applications storm®, maintes fois primées et ciblera le florissant marché japonais des centres de contact cloud, qui devrait grimper à 39 % de l'ensemble des sièges de centres de contact dans le pays d'ici à 2020[1]. Il sera lancé lors du TechMatrix CRM Forum de Tokyo, le 23 février 2018, Content Guru ouvrant également un bureau à Tokyo au cours du premier trimestre de 2018 pour soutenir le partenariat.

« Nous prévoyons qu'en tirant parti des capacités de storm et des services d'exception de Rakuten Communications, de nombreux centres de contact bénéficieront d'une expérience client et d'une productivité des effectifs accrues », a déclaré Yasufumi Hirai, le directeur mandataire et président, PDG de Rakuten Communications. « Nous avons hâte de combiner nos capacités d'IA avec l'expérience de Content Guru, afin de fournir des solutions de centre de contact à nos plus d'un millier de clients. »

Sean Taylor, le PDG mondial de Content Guru, a ajouté : « L'Asie-Pacifique est une région essentielle de notre stratégie d'expansion mondiale et son marché des centres de contact cloud progresse de façon impressionnante. Nous sommes ravis d'établir un partenariat des plus intéressants avec Rakuten et nous sommes convaincus que nos valeurs culturelles et nos ambitions communes connaîtront une énorme réussite. » connect storm permet aux entreprises de communiquer plus efficacement avec leurs clients par le biais de canaux tels que les SMS, le web-chat, le courriel, la voix et les médias sociaux, réunis au sein d'une interface unique pour les agents des centres de contact. La plateforme s'intègre également à des centaines de systèmes de gestion de la relation client, d'optimisation du travail des agents et de planification des ressources d'entreprise tiers et s'adapte à toute demande concomitante de contact.

[1] MIC Lab, Cloud CRM Market Forecast, 2017

À propos de Content Guru

Content Guru est un fournisseur de solutions de communication cloud de premier plan, offrant des services de centre de contact cloud omnicanal et d'engagement client, à travers la plateforme storm. storm alimente des centaines d'organisations parmi les plus importantes au monde, dans des secteurs aussi variés que les services publics, les voyages, les pouvoirs publics et la finance, dont G4S, Serco, National Rail Enquiries et le National Health Service britannique.

À propos de Rakuten Communications

Rakuten Communications, filiale du leader mondial de l'innovation Rakuten Inc., est une société spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, s'attachant à créer de la valeur ajoutée dans une société numérique. Outre les services de communication à ligne fixe actuels tels que le téléphone IP, Myline et les services de connexion Internet, la société propose des solutions mobiles et cloud pour mettre ses clients sur la voie du numérique. Rakuten Communications entend se développer en exploitant le potentiel des plateformes IP à travers la voix, les données, les médias et les applications. Pour de plus amples informations : https://comm.rakuten.co.jp/english/company/

