Avis aux médias - Des éducateurs provenant de partout au Canada se réuniront dans le cadre du Forum national des directeurs de l'éducation des Premières Nations : le Chef national de l'APN prononcera le discours d'ouverture







OTTAWA, le 20 févr. 2018 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, prononcera le discours d'ouverture dans le cadre du forum national de deux jours sur l'éducation des Premières Nations.

DATE : Mercredi 21 février 2018



HEURE : 9 h, HE



LIEU : salle Mozart, Hilton Lac Leamy

3, boulevard du Casino, Gatineau (Québec)

Cette année, le Forum national des directeurs de l'éducation des Premières Nations aura lieu en territoire traditionnel algonquin, les 21 et 22 février. Le forum rassemblera plus de 500 directeurs de l'éducation des Premières Nations, éducateurs, représentants du gouvernement et dirigeants à des fins de perfectionnement professionnel, et dans le but de partager leurs perspectives et d'établir un dialogue essentiel.

Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, parlera des occasions de changement tout en honorant le passé, dans le cadre du parcours vers une éducation des Premières Nations contrôlée par les Premières Nations.

Sous le thème Honorer notre tradition, faire fructifier notre potentiel, le Forum sera l'hôte de quatre séances de discussion et de deux discussions de groupes axées sur l'éducation des Premières Nations. La première femme autochtone à recevoir le titre de Miss Univers, Ashley Callingbull, qui est aussi une fervente défenseure des droits des Premières Nations et une conférencière motivatrice, prononcera un discours inaugural mercredi.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l'ordre du jour provisoire (en anglais) : http://www.afn.ca/wp-content/uploads/2018/02/2018-01-29-National-Forum-Agenda-V8.pdf

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates et #Fairness4kids

